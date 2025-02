Édito

Par Ambroise Garel

C'est quand même super classe et très XVIIIe siècle, pour ne pas dire Lumièrespunk ou Diderotcore, que l’un des champs de bataille les plus importants de notre époque soit une encyclopédie. On en avait déjà parlé ici, Wikipédia est depuis plusieurs mois dans le collimateur de la droite américaine, ce qui n’est guère étonnant quand le contrôle et la censure de l’information, notamment scientifique, semblent une priorité de la nouvelle administration américaine.

Mais voilà-t-y pas que la Wikipédia française est à son tour sous le feu. Tout a commencé lorsque l’un de ses contributeurs a reçu des menaces d’un journaliste du Point, ses remarques sur la ligne « climato-sceptique » du journal n’ayant pas eu l’heur de lui plaire. La fondation Wikimédia France s’est vite fendue d’un communiqué dénonçant les menaces contre les contributeurs de l’encyclopédie, auquel Le Point a rétorqué par une tribune accusant Wikipédia d’une « dérive préoccupante », l’encyclopédie hébergeant des « campagnes de dénigrement systématiques et sans contradicteurs orchestrées par des contributeurs militants anonymes ». Accusations, il faut le dire, assez risibles lorsqu’elles sont adressées à une encyclopédie ouverte.

Au mieux, elles semblent trahir une méconnaissance totale du fonctionnement de Wikipédia. Ce que semble indiquer ce thread de Géraldine Woessner, où elle s’insurge que le stalinisme d’Emmanuel d'Astier de La Vigerie ait été passé sous silence sur sa page (preuve selon elle d’un biais de gauche de Wikipédia), alors qu’elle aurait pu tout simplement modifier la page — ce qu’a d’ailleurs fait un contributeur peu de temps après.

Mais dans le contexte international que nous connaissons, et même sans s’abaisser à des suspicions ad hominem devant la liste des signataires de la tribune du Point, la mauvaise foi de ces attaques ressemble à autre chose. Pas tant une crainte que Wikipédia soit biaisée que la volonté de faire disparaître, par la menace s’il le faut, les points de vue jugés déplaisants. D’autant que, dans le contexte actuel et alors que l’encyclopédie est par ailleurs la cible d’authentiques fachos, choisir de remettre en doute précisément aujourd’hui la fiabilité des informations qu’on y trouve trahit un étrange sens des priorités.

Cela ne signifie pas bien sûr que Wikipédia est irréprochable et ne mérite pas de s’interroger sur certaines de ses pratiques, ni qu’aucune de ses pages (notamment celles auxquelles ont contribué peu de personnes) ne sont biaisées. Comme toute œuvre humaine, elle est imparfaite. Mais justement, c'est une œuvre humaine, collective et ouverte, dont l'ouverture porte toujours la promesse d’une amélioration possible. À une époque où la légitimité à déterminer le vrai est de plus en plus contestée, préférons-nous confier cette tâche à une structure ouverte, ou à des alternatives privées ?

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Pymnts.com. Cent milliards de dollars. Cette somme, avec laquelle on pourrait lancer un programme d’aide humanitaire mondial, faire faire un bond de géant à la recherche médicale ou encore accélérer la transition énergétique d’un pays entier, correspond au montant total que Meta aura cramé (« investi », comme on dit dans le jargon de la Silicon Valley) dans la réalité augmentée et le Métavers. Lequel, rappelons-le, ressemble à ça.

BusinessInsider.com. Bien attrapés les petits rigolos comme moi qui, il y a deux ans, se payaient la tronche de Musk parce qu’il avait acheté Twitter beaucoup trop cher. Il se trouve que, lorsque vous raisonnez comme un oligarque ou un mafieux plus que comme un chef d’entreprise normal, acheter un asset qui vous permet d’influencer la politique et de vous rapprocher du pouvoir se révèle toujours rentable. Ainsi, Musk menacerait aujourd’hui les annonceurs qui ont déserté Twitter d’utiliser sa proximité avec Trump pour leur nuire s’ils ne recommencent pas à acheter des pubs sur sa plateforme.

TheRegister.com. Dans un patch bientôt déployé dans l’UE, Microsoft va mettre Windows 11 en conformité avec le RGPD en cessant de stocker sur la machine de l’utilisateur un historique de sa localisation. Car apparemment, oui, Windows 11 faisait ça. Rassurons tout de même ceux parmi vous qui craindraient d’être en manque de flicage, lorsque The Register a demandé à Microsoft si l’historique, à défaut de l’être en local, serait toujours stocké sur ses serveurs, l’entreprise a préféré ne pas répondre, sans doute trop occupée à regarder où se trouvaient actuellement ses clients.

Les bons plans matos

Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT, 20 Go RAM (780 €). Entre les prix aberrants et la consommation débile des Nvidia RTX 5000, et les pénuries qui font monter les prix de la génération précédente, conseiller une carte graphique haut de gamme n’est pas chose aisée. La Radeon RX 7900 XT n’est pas vedette du moment, mais au moins elle est vendue à un prix acceptable et existe encore en magasin.

Razer Leviathan V2 - Barre de son avec caisson de basses (263 €). La barre de son de Razer, avec ce kit 2.1 (une barre de son couplée à un caisson), est une proposition assez tranchée. En effet, elle ne se connecte qu'en USB (USB-C côté barre de son) et n’offre pas d'entrées analogiques. Mais le son est bon et l'ensemble se contrôle facilement avec une application. Il y a évidemment des LED colorées, Razer oblige.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Le Coin du jeu - L’industrie du jeu vidéo peut-elle redécoller en 2025 ?

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo “CANARDWILD” permet d'avoir une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

À lire dans la partie premium

➫ Dans la fleur de l’edge : Robotique et sculpture du vivant

➫ Frontières numériques : Votre comportement nous appartient

➫ Impr/écran