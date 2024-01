Édito

Par Ambroise Garel

Dans un monde de plus en plus virtuel, où le vrai est un moment du faux et où le faux est un moment d’un faux encore plus faux généré par MidJourney, il est bon de savoir qu’il existe des héros prêts à se battre, physiquement s’il le faut, pour faire redescendre dans le réel les âmes perdues dans le cloud.

L’un de ces admirables personnages est le propriétaire du Folderol. Le Folderol, si vous l’ignorez (c’était mon cas) est un concept store proposant glaces artisanales et cave à vins qui, précisons-le dans le cas hautement improbable où cette description ne vous aurait pas suffi pour le deviner, se situe dans le XIe arrondissement parisien. Or, il se trouve que depuis des mois, une foule d’influenceurs, tiktokeurs et autres vidéastes en carton s’agglutinent devant cette boutique afin de se filmer, ce que le propriétaire trouve très désagréable puisque non seulement cela obstrue l’entrée de son échoppe, mais qu’en plus ces encombrants n’ont même pas la décence de manger une glace (ou de descendre une bouteille de rouquin) avant de se prendre en photo.

C’est pourquoi, n’écoutant que son courage ainsi qu’un solide bon sens qu’on ne pensait pas trouver en pareille quantité dans un quartier aussi branché, le propriétaire a décidé d’engager un videur chargé d’expulser manu militari tous les amateurs de selfies à portée de (gros) bras. Une décision historique qui non seulement contribuera à rendre plus praticable la terrasse de ce monsieur mais pourrait, si elle venait à être imitée, rendre le monde meilleur et lutter utilement contre le chômage en générant une foule de petits métiers, comme effaroucheur de tiktokeurs, arracheur de perche à selfie, dégonfleur d’ego et conseiller en absence de communication.

Reste une grande question : pourquoi donc les influenceurs s’agglutinaient-ils particulièrement devant le Folderol ? Eh bien, vous allez rire, tout simplement parce que sa devanture est rouge. Et il sera malvenu de conclure en rappelant l’effet de cette couleur sur l’appareil sensorimoteur de certains animaux primitifs.

OFFRE SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE : Jusqu’au 3 janvier 2024, tout abonnement au Pavé numérique est à -30 %. Profitez-en !

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Sur Gamesplanet, les soldes de Noël ont déjà commencé avec des centaines de jeux en promo !

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (◎_◎;)

ArsTechnica.com. Parce qu’on a toujours tort de ne pas joindre l’utile au cauchemardesque, des scientifiques de l’École polytechnique fédérale de Zurich ont mis au point un nouveau procédé pour créer des mains de robots inspirées de l’anatomie humaine, avec des os et des tendons artificiels. L’objectif, en plus de terrifier la population et de donner un nouveau sujet de fantasme à David Cronenberg, est de créer des robots capables de mouvements plus naturels, les matériaux rigides utilisés par les robots traditionnels ayant tendance, remarquent les scientifiques suisses qui sont très observateurs, à donner à leurs actions un côté un peu mécanique.

Techspot.com. Comme j’aime me le rappeler chaque matin en me flagellant devant la glace et en déplorant de ne pas en avoir acheté à l’époque, l’action Nvidia a augmenté de 1 200 % au cours des cinq dernières années. Effet secondaire amusant de ce succès, les employés haut placés dans la hiérarchie seraient devenus feignants, confortablement installés sur un énorme matelas d’avantages et de stock options où ils passent sans doute leurs journées à bouffer du raisin, comme dans les péplums sur la décadence de l’Empire romain, avec davantage de hoodies et moins de toges toutefois.

Capital.fr. D’ailleurs, loin de moi, qui n’ai même pas acheté d’actions Nvidia, l’idée de dire à de puissants capitaines d’industrie ce qu’ils devraient faire, mais bon, je sais pas, si comme Zuckerberg j’étais propriétaire de deux des plus grands réseaux sociaux au monde et que je voulais convaincre la population que j’œuvre à bâtir un avenir radieux pour l’humanité, je ne commencerais pas par me faire construire un bunker destiné à survivre à l’apocalypse. Par ailleurs, si j’étais journaliste chez Capital (mais embaucheraient-ils quelqu’un qui n’a pas d’actions Nvidia ?), je ne publierais probablement pas cette information dans la rubrique « immobilier ».

Mashable.com. Il y a les bonnes nouvelles ordinaires et celles dont on se demande si elles sont réellement de bonnes nouvelles ou simplement la fin d’une mauvaise dont on n’avait pas connaissance. Par exemple, on apprend aujourd’hui que Google ne fournira plus notre historique de localisation à la police — et donc qu’il le faisait jusqu’alors.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Les bons plans matos

Par Furolith

Manette Xbox Elite Series 2 (120 €). Lancée en 2019 au prix de 180 €, la deuxième itération de la manette « haut de gamme » de Microsoft (palettes arrière programmables, sticks à tension ajustable, croix interchangeable) est ici moins chère qu’elle ne l’a jamais été. Notez que les problèmes de fiabilité pour lesquels les premières séries se sont rendues tristement célèbres ont été significativement amoindris depuis — mais pas totalement éradiqués, hélas.

DualSense Edge (240 €). L’équivalent made in Sony de l’Elite est (très) significativement plus cher, mais la DualSense Edge a l’avantage de ses vibrations haptiques haute précision et gâchettes adaptatives, prises en charge par un nombre toujours croissant de titres même sur PC, et qui apportent un vrai plus à l’expérience de jeu.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published ..・ヾ(。><)シ

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : The Day Before. Sans surprise, tel l’automobiliste se réjouissant de trouver sur son chemin d’ennui quotidien un beau carambolage à reluquer dans l’espoir d’y trouver quelques membres éparpillés sur la chaussée, les lecteurs de Canard PC ont choisi de rendre gratuit cette semaine l’article sur The Day Before. Car après tout, comme le disait déjà à peu près Thomas de Quincey, « une fois que la catastrophe a eu lieu, autant en rigoler un coup, comme ça ce sera pas perdu pour tout le monde ».

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Sur Gamesplanet, qui n’a peur de rien et surtout pas d’être en avance, les soldes de Noël ont déjà commencé ! Chaque semaine, une nouvelle vague de jeux à prix cassés sera offerte sur la page dédiée et Le Pavé numérique vous proposera sa sélection.

Et pour encore davantage de réductions, les cent premières personnes à utiliser le code promo « PAPACANARD » avant le 25 décembre auront droit à une ristourne supplémentaire valable sur tout le catalogue Gamesplanet.

Notre sélection pour la semaine du 18 au 24 décembre :

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Le dessous des cartes à puces : Smart city war

➫ Dans la fleur de l’edge : Le futur sera mou ou ne sera pas

➫ Impr/écran

OFFRE SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE : Jusqu’au 3 janvier 2024, tout abonnement au Pavé numérique est à -30 %. Profitez-en !