On a trop parlé d’IA dans cette newsletter. Aussi, histoire de changer un peu de cette industrie polluante, concentrée entre les mains de quelques groupes très puissants et dont on se demande si elle sert à autre chose qu’à ruiner des vies, nous allons nous intéresser aujourd’hui à la technologie militaire.

Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, si une organisation qui a pour habitude d’acheter des machins à un million de dollars juste pour les faire exploser reprochait à mon produit d’être « un peu trop cher », je remettrais en question mon modèle économique. Or c’est ce qui vient d’arriver à Microsoft, que l’armée américaine a menacé de ne plus acheter ses casques de réalité augmentée IVAS si leur coût ne baissait pas de façon importante.

Quand on creuse un peu, on comprend mieux pourquoi l’US Army, qui pourtant n’a pas pour habitude de regarder à la dépense, fait la fine bouche. Les premiers tests avec l'IVAS (pour « visual augmentation system », version militaire et améliorée de l’Hololens 2) se sont en effet révélés peu concluants, comme disent les sous-officiers dans les rapports très polis qu’ils envoient à l’état-major. « Ce machin va nous faire tuer ! » expliquait déjà un soldat en 2022, inquiet de la puissante lumière verte émise par l’appareil, visible à plusieurs centaines de mètres (et dont on se demande la raison d’être, sans doute est-ce l’idée d’un designer habitué aux périphériques gaming).

Non content de briller de mille feus, de limiter la vision périphérique et d’encombrer la tête du bidasse, l’IVAS aurait aussi provoqué cinétose, maux de tête et nausées chez certains d’entre eux. Mais, assure Doug Bush, responsable de l’acquisition de cet équipement dans l’US Army, « beaucoup de problèmes ont été réglés » et « les tests se déroulent mieux que la première fois ». On l’espère, une guerre du futur où les supersoldats s’arrêteraient tous les cent mètres pour dégueuler manquerait un peu de classe.

TheGuardian.com. La télévision, ce sympathique média du XXe siècle qui a connu son heure de gloire avec l’alunissage d’Apollo 11 et n’est plus guère aujourd’hui regardé que par de sympathiques pré-retraités, va-t-il trouver un nouveau souffle grâce à l’IA ? Bien sûr que non, mais c’est néanmoins ce que pensent les programmateurs du réseau britannique ITV, qui comptent l’utiliser pour trouver des idées de programmes originales et relancer leur audience. Et connaissant le genre de délires que peuvent halluciner les IA génératives, je mentirais en disant que je n’aurais pas envie d’en regarder les premiers épisodes, comme ça, juste par curiosité.

TechCrunch.com. En attendant que ce soit le tour des programmateurs anglais, ce sont les modérateurs de TikTok, essentiellement malaisiens, qui ont été virés par centaines et remplacés par une IA. Ce qui prouve une fois de plus qu’entre sous-traitants délocalisés remplacés par des IA et petites mains payées une misère pour jouer les Turcs mécaniques quand ladite IA ne fonctionne pas, habitants du tiers-monde et systèmes automatisés sont devenus à peu près interchangeables aux yeux des entreprises du numérique.

WhatBeatsRock.com. Au milieu de toutes ces vilenies, vous serez heureux d’apprendre qu’il existe bien des usages purs et bons des modèles de langage. Par exemple What beats rock?, un chifoumi assisté par IA et jouable en ligne, qui devrait réduire à néant votre productivité au moins jusqu’à la fin de la semaine.

Les bons plans matos

Par Furolith

Casque à conduction osseuse Shokz OpenRun (139 €). Tout le monde n’attend pas forcément d’un casque audio ou d’écouteurs qu’ils procurent une isolation phonique absolue ; parfois, c’est même le contraire. C’est l’intérêt de la conduction osseuse, dont la marque Shokz est spécialiste : plutôt que des haut-parleurs, l’OpenRun emploie des oscillateurs qui se positionnent sur les tympans et produisent des vibrations, lesquelles vont ensuite se transmettre jusqu’aux osselets de l’oreille moyenne. Pendant ce temps, nos conduits auditifs restent entièrement ouverts aux bruits extérieurs. La qualité audio perçue n’est pas extraordinaire, mais bien suffisante pour s’occuper avec des podcasts ou un peu de musique pendant un footing en plein air.

Écouteurs ouverts Sony LinkBuds Open (200 €). Les Sony LinkBuds Open emploient une méthode plus traditionnelle pour remplir à peu près le même objectif. Ce sont des écouteurs à haut-parleurs tout ce qu’il y a de plus classique, mais leur conception annulaire permet tout de même aux sons extérieurs de parvenir jusqu’aux tympans de l’utilisateur presque sans obstacle.

Si vous êtes nostalgique de l’époque où Internet était un vaste ensemble de pages persos bizarroïdes, vous allez aimer TheUselessWeb.com , qui vous envoie à chaque visite sur un site aussi inutile qu’unique.

