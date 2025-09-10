Édito

Par Ivan Gaudé

Les liens entre la Silicon Valley et le secteur de la défense sont anciens et bien connus : de la naissance du réseau Arpanet (qui allait devenir Internet) sous l’impulsion de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, une agence du département de la défense américain dédiée à la recherche), au rôle de cette même DARPA et des agences de renseignement (CIA et NSA) dans le financement des programmes de recherche en informatique à travers la NSF (National Sciences Foundation), cette partie de l’histoire est même considérée comme un modèle du financement public de l’innovation, qui a directement mené à la création d’entreprises telles que Qualcomm, Symantec et d’autres. Google elle-même est née des travaux de recherches de Sergey Brin et Larry Page à Stanford, menés grâce à deux bourses de recherche de ce type.

Jusqu’à récemment, les fonds publics stimulaient la recherche, celle-ci créait de l’innovation dans la Silicon Valley, innovation qui essaimait ensuite dans des entreprises « classiques » au service de la défense. Mais ces derniers temps, on observe une conversion directe de la Silicon Valley elle-même vers le domaine militaire. Palantir, société spécialisée dans la technologie de surveillance à travers le big data, a été financée et cofondée par Peter Thiel (ex-PayPal) en 2004. Palmer Luckey, créateur d’Oculus VR, a fondé Anduril Industries pour développer des systèmes autonomes militaires (avec d’ex-cadres de Palantir). Et toutes les sociétés spécialisées dans l’IA (Google, Anthropic, xAI et OpenAI) ont été recrutées pour des contrats de défense par l’administration Trump.

Cette évolution s’explique sans doute d’abord par une réalité technologique : le logiciel a mangé le monde, comme le prédisait l’investisseur Marc Andreessen en 2011, et la Silicon Valley est maîtresse en ce domaine. Pour filer la métaphore, son pouvoir est encore accru aujourd’hui par le fait que l’IA est à son tour en train de manger le logiciel, rendant les services de sociétés comme Google ou Microsoft indispensables aux armées modernes, au risque de les faire apparaître comme complices.

Le phénomène ne se limite pas aux États-Unis. Les budgets de la défense augmentant partout, les militaires offrent soudain de nouveaux budgets et de nouveaux clients. En Europe aussi, les startups se tournent vers ces marchés et les investisseurs les soutiennent : on y compte désormais trois « licornes » (startups dont la valorisation est supérieure à un milliard) ayant une activité militaire (Helsing, Quantum Systems et Tekever), dont deux ont atteint ce statut en 2025.

Plus qu’un soudain basculement politique généralisé du progressisme baba au militarisme, la principale explication de la militarisation de la tech est peut-être plus simple, mais plus sombre : la guerre semble plus proche que dans les années 1990.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

1 000 milliards. C’est le nouveau plan de rémunération sur 10 ans, en actions et salaires, soumis à divers objectifs, que Tesla propose à son pédégé Elon Musk, afin de « le retenir au sein du groupe ». D’après mes sources, il hésite.

Désobéissance peu civile. Fin août, le régulateur du commerce américain, la FTC, a envoyé une lettre menaçante aux principales entreprises de la tech américaine arguant que se conformer aux règles du DSA européen pourrait leur valoir des poursuites, si elles contrevenaient à la « liberté d’expression » des citoyens américains. Et ça, c’était avant la colossale amende de 3 milliards infligée à Google…

« L’open web est déjà en déclin rapide ». C’est ce qu’a récemment déclaré Google au tribunal américain qui l’accuse de monopole sur la publicité, alors que le géant niait jusque-là toute diminution du trafic lié à l’essor des IA génératives. « Je parlais juste de la publicité sur l’open web ! », a couiné Google après coup, ce qui revient grossièrement au même pour les producteurs de contenus qui voient leur audience disparaître.

Les bons plans matos

Support d’ordinateur portable Trust Macy (25 €). Ne cherchez plus, après avoir expérimenté des solutions plus chères, j’ai trouvé pour vous le support parfait pour l’aération/inclinaison d’un ordinateur portable, et j’en suis très fier : léger (aluminium), pliable et doté de plusieurs crans d’inclinaisons. Il est stable, solide, bon marché et se trimbale facilement dans son petit sachet.

Adaptateur USB-C vers RJ45 (15 €). Petit outil utile pour que vos ordinateurs portables modernes dépourvus de prise RJ45 tirent le meilleur parti du réseau disponible, sans perturbations. Pas grand-chose à ajouter, sinon que cet adaptateur existe aussi en USB-A.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Le test de Hell is Us

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Le dictionnaire américain de référence Merriam-Webster a inclus le terme enshittification (« emmerdification », soit la tendance d’un produit à dégrader l’expérience utilisateur pour développer ses revenus), et l’a illustré involontairement.

