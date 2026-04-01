Édito

Par Ambroise Garel

Tandis que la guerre en Iran n’en finit plus de ne pas finir, au point de désormais menacer à moyen terme l’économie mondiale tout entière et celle de l’IA à bien plus brève échéance, un nouveau front vient de s’ouvrir : celui du slop. Comme le résume fort bien 404 Media dans un excellent article, si les deux principaux belligérants produisent tous deux des quantités importantes de contenu de propagande sur les réseaux, ils ont opté pour des stratégies et des usages très différents.

Les trumpistes ont choisi de défendre leur guerre en mettant en scène la puissance militaire états-unienne dans des clips ultra bellicistes, limite mascus, avec une jouissance dans l’usage de la force teintée de référence à la pop culture. Un choix discutable, même en mettant de côté les questions de dignité ou d’éthique, car destiné uniquement à leur base MAGA, seule à encore soutenir l’aventurisme militaire de Trump (pour combien de temps ?).

Côté gouvernement iranien, l’approche est tout autre, avec des vidéos au ton beaucoup plus humoristique et pas tant destinées à convaincre sa propre population que d’influencer l’opinion publique occidentale, par exemple avec cette vidéo devenue virale mettant en scène un Trump-Lego s’embarquant dans une guerre pour faire oublier l’affaire Epstein. Comme l’explique 404, décourager l’ennemi en mettant en doute le bien-fondé des buts de guerre est une technique de propagande vieille comme le monde — et de citer en exemple les brochures imprimées par les Vietnamiens à destination des GI noirs, leur demandant s’ils souhaitaient vraiment se battre pour un pays aussi raciste que le leur.

C’est vrai, et néanmoins, il ne faudrait pas prendre cela trop à la légère ni, au prétexte que la guerre lancée par les États-Unis est illégale et dangereuse, succomber à la sympathie qu’on est tenté d’éprouver pour ces vidéos raillant un petit Trump virtuel en plastique. Déjà parce que bon nombre de ces vidéos sont très antisémites et cherchent à attiser le discours « Israël contrôle le monde et a traîné les États-Unis dans cette guerre » qui commence à bien prendre chez les déçus du mouvement MAGA. Mais aussi parce que l’humour est à la fois un moyen très efficace de créer du contenu viral et de jouer sur les faiblesses des démocraties occidentales en encourageant des récits complotistes ou mensongers. Soyez assurés que d’autres puissances hostiles (suivez mon regard) le savent très bien, et réalisent que la désinformation par IA générative ne se limite pas à la création de fausses vidéos de porte-avions coulés.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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LeMonde.fr. Commençons par revenir sur LA grosse actu de la semaine passée, le choc qui laisse planer le doute sur la viabilité économique, et même l’avenir d’OpenAI : le mode érotique de ChatGPT a été annulé. Ah oui, et puis Sora a fermé aussi. On l’aura compris, la boîte d’Altman fait tout pour ressembler à une société solvable et respectable afin de préparer son entrée en bourse. Elle a par ailleurs annulé tellement de commandes que le prix de la RAM commencerait enfin à redescendre.

PCWorld.com. À propos de trucs vendus à perte, Anthropic a serré la vis sur les limites d’usage de Claude pendant les heures de pointe. De là à penser que le moment où les géants de l’IA vont être contraints d’augmenter salement leurs prix se rapproche à grands pas, il n’y a… euh… qu’un pas, justement.

GitHub.io. Ma dernière hot take est que les gens ont besoin au plus vite d’IA qui leur parlent mal et les remettent à leur place. Une nouvelle étude vient d’ailleurs de prouver les conséquences néfastes de l’obséquiosité des LLM. C’est pourquoi j’ai été heureux de découvrir l’existence de « Bullshit Benchmark », un tableau classant les principaux chatbots selon leur capacité à reprendre l’utilisateur quand il raconte du caca. Sans surprise, ce lèche-bottes de ChatGPT est très mal classé.

Wired.com. L’article est derrière un paywall mais ça valait le coup d’en parler : des actrices pornos à la retraite (il y en a un certain nombre, c’est une profession où l’on prend sa retraite très tôt, comme sous-marinier) ont commencé à vendre à leurs fans des deepfakes générés à partir de vidéos tournées quand elles étaient plus jeunes. La question cruciale, qui ne concerne d’ailleurs pas que les travailleurs du sexe, étant bien sûr la propriété de son image.

Telerama.fr. Dans une vaste étude de l’Arcom consacrée à la désinformation, on apprend que le Français le plus désinformé est « un homme, entre 25 et 44 ans, employé ou ouvrier, qui s’informe en moyenne sur cinq supports différents au quotidien ». Malheureusement ils ne donnent pas son nom.

PetAPixel.com. C’est officiel, l’IA générative est désormais une technologie assez ancienne pour qu’il soit possible d’éprouver à son sujet de la nostalgie. Par exemple en voyant les photos « restaurées » par le service ON1 Restore AI qui, bien qu’il ait été annoncé cette semaine, génère des tronches difformes dignes des plus belles productions de 2022.

Les bons plans matos

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La semaine du jeu vidéo

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En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Les derniers jours de Leikir Studio

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

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Quelques suggestions :

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

La démarche rigide, la musique digne d’un mauvais Disney, les applaudissements forcés et interrompus… Le malaise est palpable, la scène est parfaite.

À lire dans la partie premium

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➫ Internet d’office : Comment doubler sa productivité (et devenir zinzin) grâce à un agent IA

➫ Terres rares d’élection : Quelles règles pour une émancipation numérique ?

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