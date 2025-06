Édito

Par Ivan Gaudé

L’intelligence artificielle générative va remplacer pour pas cher des millions d’emplois. C’est une hypothèse, une hypothèse discutable, mais une hypothèse raisonnable. Seulement, une partie du monde de l’entreprise la traite déjà comme une certitude et se rue en avant, convaincue que les plus rapides à implémenter cette nouvelle « réalité » en tireront un avantage.

Aujourd’hui, tout indique que les IA sont peu fiables et incapables d’autonomie. Mais les décideurs passent outre et parient, littéralement, que les progrès des startups de l’IA aboutiront pendant le temps de réorganisation de leurs entreprises. Cette attitude en apparence tournée vers le progrès relève en réalité de la foi, et comme toute foi, elle possède une capacité autoréalisatrice : « L’IA est une révolution qui va détruire des emplois ; préparons-nous plus vite que les autres ; oh, regardez, nous avions raison, l’IA provoque des licenciements. »

Or, l’IA n’a encore licencié personne. Ce sont les entreprises qui licencient aujourd’hui en pariant que l’IA les y forcera demain. Certains hauts dirigeants, coupés des réalités pratiques de leur entreprise dont ils n’ont exercé aucun des métiers, mais en communion de pensée avec les fonds d’investissement, à qui ils doivent leur position et qui ont tous misé lourdement sur l’IA, prennent aujourd’hui des décisions de croyants. Et peu importe que l’IA bafouille, mente, hallucine et bafoue toutes les règles de prudence (informatique ou sociale).

Le dernier exemple en date est offert par la direction du média américain Business Insider. Dans sa grande perspicacité, elle avait établi à l’adresse de l’équipe rédactionnelle une liste de lecture, composée de livres (essais, biographies, mémoires…) qu’elle jugeait importants pour établir ce qu’était le bon journalisme appliqué aux milieux d’affaires. Mais, surprise, cette liste, de toute évidence créée en douce avec l’aide d’une IA générative, comportait nombre de références totalement inventées, prouvant de façon irréfutable à quel point cet outil est non seulement inadapté mais dangereux pour le journalisme (au moins autant qu’une direction incompétente). Cela n’a nullement empêché la même direction d’annoncer le 29 mai « Nous allons miser à fond sur l’IA » en licenciant 21 % de son personnel. Les faits sont impuissants face à la foi. Jusqu’à ce que ce soit le contraire.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Incel-igence artificielle. Looksmaxxing GPT, une version de ChatGPT ajustée selon des critères masculinistes, donne des bilans de séduction irréels et racistes, recommande des opérations chirurgicales pour ne pas rester « sous-humain », bref, fait sienne la terminologie incel (sous-culture en ligne violemment misogyne des célibataires involontaires). Et est affichée en première position des GPT « Lifestyle » sur la page officielle d’OpenAI.

Pas Grok. Après avoir eu une soudaine crise d’angoisse sur un « génocide des blancs » imaginaire en Afrique du Sud, l’IA Grok d’Elon Musk s’est mise à relativiser l’urgence de la menace causée par le changement climatique depuis sa version 3, laissant systématiquement place dans ses réponses à des contre-arguments climatosceptiques. Ce n’est pas qu’il s’aligne systématiquement sur Elon Musk, non, c’est juste que, comme lui, il passe ses journées sur X/Twitter.

Vibe-hacking. Le vibe-coding (programmation informatique entièrement faite à l’aide d’une IA) ouvre un champ d’exploration extraordinaire à ceux qui ne savent pas programmer, et un champ proportionnellement aussi vaste à ceux qui savent exploiter leurs erreurs. Une étude a montré qu’environ 10 % des apps créées et hébergées par la startup suédoise de vibe-coding Lovable présentaient des failles de sécurité permettant d’accéder aux informations de paiement des utilisateurs.

Les bons plans matos

Écouteurs Bluetooth JLab Go Air Pop (18 €). Si vous avez besoin de petits écouteurs sans fil de secours, ou si vous perdez ou maltraitez les vôtres si fréquemment que rien ne sert d’y mettre le prix, voilà une paire d’écouteurs intra-auriculaires vraiment pas chers en ce moment. À ce tarif-là, pas d’isolation sonore ni de réduction active de bruit bien évidemment, mais un poids plume de quelques grammes et un micro. Mélomanes, s’abstenir.

Manette de jeu GameSir Cyclone 2 (60 €). Les marques chinoises montent en gamme et proposent désormais des périphériques qui concurrencent les meilleurs modèles occidentaux (fabriqués en Chine !) sur certains points. Ici, une manette qui combine microswitchs sur la croix et les touches, et sticks TMR (contre le drift) pour un prix très raisonnable. Compatible Switch, PC, iOS et Android.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Comment rendre les jeux d’horreur moins flippants ?

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions parmi les réductions en cours :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ivan Gaudé

