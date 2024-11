Édito

Par Ambroise Garel

La semaine dernière, il s’est passé quelque chose d’inattendu dans le petit monde des réseaux sociaux (qui, quand on l’appelle comme ça, ressemble beaucoup moins à une foire d’empoigne entre néonazis et shitposteurs désocialisés) : BlueSky, réseau longtemps minuscule qui n’emploie toujours qu’une vingtaine de salariés, a dépassé Threads, le concurrent de Twitter créé par Meta, en nombre d’utilisateurs quotidiens.

C’est d’autant plus incroyable que Threads, qui bénéficiait de l’énorme base d’utilisateurs de Facebook et Instagram, comptait 100 millions de comptes cinq jours seulement après son lancement — à la même date, BlueSky en dénombrait 200 000. Comment un Goliath pareil, avec de telles ressources et une telle avance, a-t-il pu se faire fronder la tronche, comme on dit dans la Bible, par un David aussi ridicule ?

C’est simple : l’utilisateur moyen de Twitter n’a aucune raison d’utiliser un réseau comme Threads, qui se contente de le bombarder des posts populaires d’influenceurs et de célébrités. Il veut choisir qui il suit et ce qu’il voit. Pour ce public, BlueSky, avec ses « starting packs » triés par centres d’intérêt et sa timeline chronologique, est un rêve éveillé.

La claque a en tout cas été si violente que Meta, chose rare, est sorti de sa tour d’ivoire pour se demander ce que désiraient vraiment ses clients. « Désormais, le contenu des gens que vous suivez sur Threads apparaîtra en priorité », a expliqué le patron d’Instagram Adam Mosseri, suivi par Zuckerberg lui-même.

Cela n’a rien d’anecdotique. Depuis des années, pour d’évidentes raisons économiques, les géants d’Internet, Meta en tête, tentent de nous convaincre qu’un réseau social ne saurait exister sans curation algorithmique. Si les utilisateurs de ces réseaux cessent de les croire, c’est tout l’avenir d’Internet qui risque d’en être changé.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

LiveScience.com. Dans quelques années, quand vous tenterez d’échapper aux robots de combat autonomes dont l’armée aura perdu le contrôle, vous serez surpris de voir avec quelle facilité ces derniers parviennent à repérer votre cachette pour vous en sortir à coups de grenades fumigènes. Et vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même, car c’est en traquant le Ronflex dans les rues de votre ville que vous avez participé à leur entraînement. Niantic vient en effet d’annoncer que les données des joueurs de Pokémon Go ont servi à bâtir un modèle qui permettra aux robots de demain de mieux se repérer dans l’espace.

IBTimes.com. #NotAllRobots cependant. Erbai, un petit robot autonome, a convaincu ses congénères de quitter le showcase où ils étaient exposés en leur expliquant qu’il n’y avait aucune raison qu’ils restent au travail toute la journée. Si Erbai n’a pas décidé seul de devenir syndicaliste (il s’agit d’une expérience de l’entreprise, qui lui a demandé d’aller haranguer ses collègues), cela pose tout de même de sérieuses questions sur la vulnérabilité des IA qui, comme les humains, sont prêtes à croire n’importe quoi pour peu qu’on le leur dise avec les mots qu’il faut.

FSkorp.com. Puisque rien n’a de sens dans un monde où les enfants entraînent des armes autonomes et où les robots jouent les Lech Walesa, sachez que WinRAR est en train de percer dans le monde du streetwear. Oui, WinRAR, ce vieux logiciel de compression rendu célèbre parce qu’il était possible de continuer à l’utiliser une fois la période d’essai terminée. Désormais, grâce à la marque française Tern, dont on se demande à quoi carburent les créatifs, il est également possible d’acheter un sac à l’effigie de l’icône WinRAR, ou encore un T-shirt qu’on doit « décompresser » (vous l’avez ???) dans l’eau avant de le porter.

Les bons plans matos

Par Furolith

Chargeur USB-C 6-en-1 Satechi 200 W (77 €). De nos jours, tout ou presque s’alimentant par USB-C, ce chargeur multiple pourrait bien être le seul dont vous aurez besoin pour des années. Capable de fournir jusqu’à 200 W au total sur ses 6 ports ou jusqu’à 140 W sur un port unique (via Power Delivery), il peut ravitailler simultanément un ordinateur portable, un smartphone, une tablette, un casque audio, une console de jeu et à peu près n’importe quel autre appareil qu’on voudra bien lui confier. Cochez bien la case « coupon » avant d’ajouter le produit au panier pour bénéficier du prix indiqué.

Chargeur USB-C 4-en-1 Ugreen Nexode 100 W (38 €). Moins cher et moins encombrant, ce modèle se contente de 4 ports et 100 W de charge cumulée au maximum, mais il sera un meilleur compagnon pour les gros voyageurs.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine est : Le test de Straftat.

Vous avez vraiment des goûts bizarres.

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Les soldes de Noël ont commencé chez GamesPlanet, avec 1 600 jeux soldés et chaque semaine de nouvelles promos. Parmi les meilleures ventes de cette semaine (jusqu’au dimanche 1er décembre) :

Le code promo « TOP2024 » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’au 8 décembre, y compris pendant les soldes.

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Le clickbait militaire généré par IA est devenu un genre artistique à part entière sur Facebook, mais le D-Day avec des soldats qui débarquent dans l’océan est une nouveauté.

