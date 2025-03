Édito

Par Ivan Gaudé

Depuis son installation, l’administration Trump a lancé une offensive aussi massive que virulente contre la science et plus généralement contre la poursuite de la connaissance. Écoles et bibliothèques américaines avaient déjà connu des listes de livres interdits dans certains États (notamment la Floride), mais cela se pratique désormais au niveau fédéral. Les licenciements et les cessations de financement visent toutes les activités liées aux sciences du climat (y compris météorologie et vulcanologie) tandis qu’une liste de mots-clés démente est utilisée pour faire disparaître recherches et documents.

Pourtant, l’administration actuelle est soutenue par les élites de la Big Tech, dont les firmes dépensent des dizaines de milliards en « Recherche et Développement », débauchent les meilleurs chercheurs dans le monde entier, parfois pour des projets éloignés de toute application immédiate, et s’avère donc bien placée pour savoir quelle valeur a la science. Comment comprendre cette contradiction ?

L’explication la plus simple est à déduire des commentaires des tech bros eux-mêmes : il s’agit de nier toute validité et intérêt aux sciences sociales, qui sont reléguées au rang d’escroqueries intellectuelles (donc financières), avec la subtilité d’une bataille de cour d’école. Ce serait comme une vengeance puérile d’anciens geeks étudiant en STEM (« science, technology, engineering and mathematics », nom du cursus scientifique américain) sur le monde de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de la littérature, etc., où se trouvaient les étudiants plus socialement agiles qu’eux et surtout, les filles. Il y a certainement une corrélation entre le masculinisme militant qui irrigue le mouvement MAGA et la jubilation qu’il exprime à voir malmener les secteurs de la recherche et de la connaissance où les femmes sont les plus visibles.

Il existe une autre explication, plus structurelle et pessimiste. C’est la constatation historique que tous les régimes d’extrême-droite au pouvoir se sont attaqués aux sciences sociales, pour la simple raison que ces dernières font, par nature, obstacle aux simplifications nécessaires à leur guerre culturelle. En France, comme le rappelle le chercheur Nicolas Brisset, le régime de Vichy avait particulièrement ciblé la sociologie, la rendant responsable de la décadence française, parce qu’elle remettait en cause la place de la religion et celle de la femme, deux piliers culturels du régime. Le trumpisme et ses alliés de la Tech ne font pas tellement autre chose en partant en croisade contre les universités, le féminisme, ou la lutte contre les discriminations au nom d’un retour à la puissance et la cohésion de la nation.

Reste la grande question déprimante de notre époque : comment la création d’Internet en 1983, cette révolution technologique époustouflante équivalente à celle de Gutenberg, qui a mis tout le savoir humain à portée de chacun, a pu nous amener à ce nouvel obscurantisme ?

La réponse est à chercher, encore, dans l’histoire : il a fallu attendre deux cents ans entre l’invention de l’imprimerie par Gutenberg et les débuts de la philosophie des Lumières qu’elle a aidé à diffuser. Entre-temps, un des premiers best-sellers permis par l’imprimerie fut Malleus Maleficarum, un traité de lutte contre la sorcellerie destiné aux inquisiteurs, d’une misogynie hallucinée (oui, déjà). Gardons espoir, plus que 158 ans.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

404media.co. Wikipédia est un outil fantastique pour rassembler des éléments libres de droits sur un sujet donné, à condition de vous limiter à du texte. Parce qu’en ce qui concerne les photos et illustrations, c’est très souvent d’une pauvreté comique, en particulier lorsqu’il s’agit de personnalités publiques dont les photos sont soit antédiluviennes, soit affreuses, mais le plus souvent les deux. Un groupe de photographes amateurs baptisé « WikiPortraits » s’est donné pour mission de corriger cette impasse et de produire des images libres de droits pour enrichir l’encyclopédie. C’est drôle et d’utilité publique.

France24.com. À quoi pouvaient bien servir ces centaines de sites web débitant des fake news pro-russes, mais qui n’étaient visités par quasiment personne ? La question pouvait se poser après la révélation par Viginum de la vaste opération d’intox surnommée « Portal Kombat ». On a peut-être un élément de réponse désormais, puisqu’une étude de Newsguard publiée le 6 mars 2025 montre que les principales IA génératives ont été intoxiquées en absorbant cette propagande.

Theverge.com. Les manifestations anti-Tesla devant les concessions se multiplient aux États-Unis, parfois violentes, et rassemblent désormais les opposants à la politique de Trump qui voient en Elon Musk un symbole de cette administration. En parallèle, sans qu’un rapport puisse être formellement établi, l’action Tesla dévisse en Bourse.

Les bons plans matos

Souris Gamer Logitech G502 X Lightspeed (105 €). Vieille de quelques années, cette souris sans fil est une sorte de classique pour les joueurs qu’on trouve en ce moment à très bon prix. Une occasion si vous voulez opter pour une souris gamerz à 14 boutons programmables avec un capteur certes vieillissant mais toujours performant (Hero 25K).

SSD 2 To Crucial T500 (150 €). On a toujours besoin de plus d’espace de stockage et le SSD s’est imposé comme la technologie la plus pertinente. Il vous en coûtera certes le double, à capacité équivalente, que pour une version HDD dont les prix s’écroulent, mais le confort est sans comparaison.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En test — Split Fiction

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDPC » offre une réduction supplémentaire sur l’ensemble du catalogue GamesPlanet aux 300 premiers à l’utiliser avant fin mars.

Quelques suggestions :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Lors du SXSW 2025, le t-shirt de Jay Graber (Bluesky) répond « Mundus sine caesaribus » (« Un monde sans Césars ») au « Aut Zuck aut nihil » (« Zuck ou rien », détournement de « Aut Caesar, aut nihil » soit « César ou rien ») de Mark Zuckerberg (Meta) fin 2024.

