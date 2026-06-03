Édito

Par Ambroise Garel

Ayant accumulé ces dernières semaines assez de liens pour deux ans de Pavé numérique, je vous propose pour cette fois un édito en forme de pot-pourri d’informations. Non seulement cela me permettra d’écouler une partie du stock que je n’ai pas pu rentrer dans la revue de presse, mais cela vous évitera de subir à nouveau trois mille signes de ratiocinations sur l’IA, on n’a pas besoin de ça alors qu’on vient de traverser une vague de chaleur. Voici donc un condensé d’actualités réunies autour d’un thème commun : « l’amour au temps du silicium ».

Le Monde, tout d’abord, nous apprend que le partage de géolocalisation par téléphone se banalise au sein du couple, notamment chez les plus jeunes, qui y voient la preuve que leur partenaire n’a « rien à cacher ». Rappelons que si votre conjoint(e) exige de connaître en permanence votre position exacte, vous pouvez toujours lui répondre 39°N, 19°E. Ces quatre chiffres, tapés dans l’ordre sur un téléphone, vous mettront en relation avec le service d’aide aux victimes de violences conjugales.

On découvre aussi que les applis de rencontre, qu’on croyait en déshérence depuis que la mode est à nouveau de se rencontrer dans le monde réel, ont encore quelques utilisateurs puisque les services secrets russes les utilisent pour recruter des espions et des saboteurs.

Pendant que Tinder est squatté par le FSB, l’usage d’applications proposant des « petites copines IA » se banalise, notamment chez les adolescents, voire les préadolescents. Ce qui inquiète les éducateurs : comment des garçons qui auront passé leurs années de formation à interagir sans aucune friction avec de petites amies virtuelles totalement soumises interagiront-ils avec leurs compagnes réelles ?

Sur le même thème, mais un peu moins pessimiste, on trouve Post-Humanistic Love, une longue étude sur les relations avec des compagnons IA, qui fait le tour de leurs bénéfices et de leurs inconvénients. Cambrige University Press y donne accès librement jusqu’au 9 juin prochain.

Enfin, sachez qu’une start-up du nom de Joi AI recherche des « consultants en masturbation » qui seront payés 2 000 dollars par mois pour tester une « fonctionnalité de masturbation assistée par IA » afin de juger de ses effets sur le stress et le sommeil. Et après les gens vont dire que ça ne recrute plus dans la tech.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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TheAtlantic.com. La panique au sujet du temps d’écran des enfants atteint de telles proportions que même les fabricants de jouets IA en font désormais un argument de vente : peut-être que nos jouets espionnent vos mioches et leur expliquent où trouver un couteau, mais au moins ils n’ont pas d’écran. Selon la même logique, rappelons que les cosmétiques au radium, très à la mode dans les années 1930, avaient le mérite de ne pas contenir de microplastiques.

GizModo. Meta a une tonne de lunettes connectées dans sa besace. Un modèle sortira à Noël et un autre, murmurent les gens bien informés (ils ne peuvent pas parler fort sinon les lunettes les entendent), dès le mois prochain. Notez au passage que les différents prototypes portent souvent des noms de boissons alcoolisées (Modelo, une bière mexicaine, ou encore Mojito), ce qui est somme toute logique : les lunettes connectées ont en commun avec la gnole d’être une source majeure d’agressions sexuelles sur la voie publique.

SBS.Com.au. Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark, était en train de donner un discours plein de phrases comme « Nous avons travaillé dur pour bâtir une coopération transpartisane et assurer un avenir solide et durable au Danemark », quand elle s’est brusquement interrompue pour révéler que tout ce qu’elle avait dit jusque-là avait écrit par ChatGPT et que ohlalala c’est fou l’IA, ça fait réfléchir. Et bon, sans en remettre une couche ni vous renvoyer à l’édito de la semaine dernière, disons qu’il n’est guère étonnant qu’une machine soit capable de produire de la langue de bois.

TheGuardian.com. Les chirurgiens esthétiques, dont le métier est finalement assez proche de celui des éboueurs puisqu’il consiste à se coltiner chaque jour les externalités négatives de nos névroses collectives, font désormais face à des clients qui veulent ressembler à une vision « idéalisée » d’eux-mêmes générée par IA. Au début je voulais conclure avec une blague du genre « haha imaginez ce que ça aurait donné à l’époque des premières versions de MidJourney », puis j’ai vu l’espèce de gigachad difforme qui illustre l’article du Guardian et, franchement, c’est pire.

9To5Google.com. La nouvelle appli « Studio » de Spotify génère un podcast IA personnalisé à partir des informations de l’utilisateur. S’il se contente par défaut de commenter vos habitudes d’écoute, vous pouvez également lui donner accès à d’autres applications (mails, calendrier, notes…) afin de pouvoir écouter chaque matin un podcast où des IA discuteront de votre vie, ce qui à mes yeux ressemble davantage à une décompensation schizophrénique qu’à une fonctionnalité utile, mais bon, pourquoi pas.

Reseau-Canope.fr. Tiens, encore les résultats d’une étude sur l’IA à l’école. Oui oui, je sais, mais ne partez pas tout de suite. Non seulement ce rapport du réseau Canopé est court, écrit en gros caractères et plein de jolies couleurs vives, mais on y trouve surtout les résultats d’une expérience intéressante : deux classes de quatrième ont passé l’année à réaliser des tâches nécessitant l’usage d’une IA générative, l’une encadrée par des profs et recevant une formation aux LLM, l’autre devant se débrouiller toute seule. Et à la fin, les chercheurs ont regardé la différence.

404Media.co. En effet, l’IA nous rend feignants. Autrefois, pour pirater un compte Instagram, il fallait bosser dur. Aujourd’hui, il suffit de demander poliment au chatbot de Meta de lier le compte à notre adresse e-mail puis y faire envoyer un message de réinitialisation de mot de passe.

Les bons plans matos

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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Apprendre l’espace à ma fille avec Kerbal Space Program

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

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Quelques suggestions :

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

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