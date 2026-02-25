Édito

Par Ambroise Garel

Ces derniers jours, deux articles ont fait couler beaucoup d’encre électronique. Le premier, un post de blog d’un certain Matt Shumer, PDG d’OthersideAI, explique que nous sommes aujourd’hui, en matière d’IA, en février 2020. À savoir, à cette période où tout le monde s’inquiétait vaguement de ce virus chelou apparu à Wuhan sans se douter qu’un mois plus tard le pays entier serait enfermé chez lui, assis sur un stock stratégique de papier toilette. D’après Shumer, l’explosion des capacités des IA agentiques au cours des derniers mois nous placerait dans une position semblable : un raz-de-marée serait sur le point de nous tomber sur la tronche, et nous regarderions ailleurs.

Le second, une fiction pondue par la boîte d’analyse Citrini Research, met en scène un scénario où le progrès des agents IA a massacré l’économie en l’espace de deux ans : faillites d’entreprises, chômage massif, effondrement du marché de l’immobilier puisque personne ne peut plus payer son loyer ou ses traites, etc.

La question est : faut-il, comme Wall Street, croire ces prophètes de malheur ?

La réponse est : non, car il ne faut jamais croire un type qui a quelque chose à vous vendre (Shumer conclut d’ailleurs son article en encourageant ses lecteurs à souscrire à un modèle IA), encore moins venant d’une industrie dont la moitié du business model repose sur le fait de survendre les capacités de ses produits.

Néanmoins…

Même en prenant toutes les précautions d’usage, tous les gens qui bossent dans le domaine de l’IA ou l’utilisent dans leur travail m’ont confirmé que oui, en effet, quelque chose a bel et bien basculé à la fin 2025. Les capacités des IA agentiques (dont on parlait déjà la semaine dernière) sont en train de franchir un seuil qui non seulement fait dire « ah ouais quand même » aux ingénieurs les plus blasés mais, en dépit de très nombreuses erreurs et imperfections, commencent à faire preuve de capacités qui en font des assistants d’une efficacité redoutable. Les défauts qu’on leur reproche, par exemple de parfois mal comprendre les consignes et fournir un boulot pas totalement conforme à ce qui était demandé, ne sont finalement pas si différents de ceux d’un développeur humain, m’a confié un chef de projet, la seule différence étant qu’ils sont capables d’itérer en quelques heures là où les humains exigent des semaines.

Tous m’ont également confirmé l’intuition de Shumer d’une fracture de plus en plus vaste entre ce que le grand public entend par « IA » (en gros, ChatGPT à qui il demande de rédiger ses mails) et la réalité des systèmes professionnels les plus récents, dont les capacités font passer le chatbot d’OpenAI pour ELIZA — j’exagère un peu, mais pas tant que ça.

Néanmoins, tous en étaient convaincus, les emplois du tertiaire ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Déjà parce que bon, les agents IA ne sont pas encore au point, mais parce qu’il n’est pas certain que tous les secteurs d’activité seront aussi affectés que l’est actuellement celui de l’informatique (Le Grand Continent en parle très bien, en plus ils ont traduit le papier de Shumer).

Mais pour reprendre la formule de Shumer, il est certain qu’il se passe quelque chose. Quelque chose d’important, dont on ne sait pas trop ce que c’est mais qui risque de nous tomber dessus plus vite qu’on l’imagine — oubliez la loi de Moore, en matière d’IA le délai entre deux doublements de capacités se compte en mois. Tenez, rien que cette semaine est sorti un compagnon IA qui propose ni plus ni moins que de faire tout le travail des étudiants à leur place, de la recherche à l’envoi aux professeurs en passant par la discussion sur les forums pour poser des questions pertinentes. On est loin d’une simple requête « vas-y écris ma dissert’ » envoyée à Claude, qui semblait pourtant déjà de la science-fiction il y a deux ans.

Comment tout cela va finir ? Personne ne peut le dire. Peut-être dans un grand pschitt, même si j’y crois de moins en moins. Une chose est certaine : comme il est écrit en tout petit en bas des pubs pour les produits boursiers, « les performances passées ne préjugent pas des performances futures » — encore moins dans un domaine qui évolue si vite. Et si l’IA n’a pas encore apporté les gains de productivité promis, les effets des révolutions technologiques mettent souvent plus longtemps que prévu à apparaître dans les chiffres des économistes.

Et à continuer à faire l’autruche, on risque de ne se pas poser la seule question qui vaille si on souhaite éviter que se produise la plus grande concentration de pouvoir et d’argent de toute l’histoire du capitalisme : comment faire face, démocratiquement, à la possible catastrophe qui s’annonce ?

Oh, et au fait, Le Pavé numérique va bientôt lancer sa revue papier, Le Papier numérique. Vous devriez y jeter un œil.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Ah ben c’est malin l’édito était trop long maintenant je n’ai plus de place pour la revue de presse…

BFMTV.com. Des chercheurs belges sont parvenus à reconstituer les règles d’un jeu de plateau romain avec l’aide d’une intelligence artificielle qui a analysé les traces d’usure dues au frottement des pions. Un grand pas en avant pour la ludo-archéologie et un grand message d’espoir pour moi. Peut-être un jour une IA parviendra-t-elle à m’expliquer les règles d’un jeu de plateau sans que mes proches aient besoin de me les répéter à chaque tour avec une consternation et un désespoir sans cesse croissants.

LeRobert.com. Géraldine Moinard, lexicographe et directrice de la rédaction des éditions Le Robert, propose différentes traductions françaises du mot slop, dont « purée numérique », qui me plaît beaucoup. Par ailleurs, lorsqu'on tape « Géraldine Moinard » dans Google, ce dernier nous suggère « hubris » comme recherche associée, ce qui est terrifiant et amène à se poser quelques questions sur les ambitions cachées de Madame Moinard. Vérification faite, c'est uniquement parce qu'une chronique consacrée au mot en question a fait un carton sur RFI.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Hytale, Valheim, Vintage Story : quel Minecraft 2.0 choisir ?

Et aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

