Édito

Par Ambroise Garel

L’histoire a fait très peu de bruit en France, sans doute parce que tous les articles à son sujet sont écrits en allemand, langue ardue qui fait mal à la gorge quand on la parle. Pourtant, l’histoire du journaliste Martin Bernklau, à la fois terrifiante et très, très inquiétante pour le futur d’Internet, mériterait de faire l’ouverture du journal de vingt heures.

Tout commence lorsque Martin Bernklau, qui, tout allemand qu’il soit, n’est pas pour autant dépourvu d’ego, décide de chercher son nom sur Internet, pour voir si son blog consacré à l’actualité culturelle de sa région est bien référencé. Pour une raison qui n’appartient qu’à lui, il décide d’effectuer cette recherche sur Bing, lequel lui propose d’utiliser la version bêta assistée par Copilot, l’IA de Microsoft. « Pourquoi pas », se dit-il, avant d’accepter. Et là, comme disaient jadis les journalistes avant de s’apercevoir que c’était devenu ridicule, c’est le drame.

Copilot lui apprend qu’il, Martin Bernklau (dont, faut-il le préciser, le casier judiciaire est vierge), est connu pour avoir entre autres agressé sexuellement des enfants et détroussé une veuve, s’être échappé d’un hôpital psychiatrique et posséder des armes de façon illégale. En pleine hallucination, Copilot lui donne même des détails concernant son « procès ». Sous le choc, mais cherchant à en savoir plus, Bernklau cuisine l’IA qui, après avoir émis un jugement moral digne d’un commentateur du Figaro (« Dire que ce type a une famille, une honte pour quelqu’un avec un passé criminel pareil ! »), lui donne son adresse et son numéro de téléphone — bien réels.

Cerise sur le gâteau (Kuchenkirsche, comme on dit outre-Rhin), lorsque Bernklau a voulu porter plainte pour diffamation, le ministère public de Tubingue lui a claqué la porte au nez : les propos mis en cause n’ayant pas d’auteur, il n’y a pas d’intention de diffamer, donc pas d’infraction. Selon toute vraisemblance, Copilot s’est juste « innocemment » emmêlé les pinceaux et a accusé Bernklau, qui a exercé un temps la profession de chroniqueur judiciaire, des crimes décrits dans ses papiers. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, où les GAFAM continuent de déployer leurs moteurs de recherche « assistés par IA ».

Les clés Steam sont livrées avant le début de l'accès anticipé de quatre jours qui débute le 5 septembre à 18 heures

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (」°ロ°)」

KaohoonInternational.com. Dans une démonstration de consanguinité qui ferait s’exclamer « ha wi ché tré ben cha ! » à un Habsbourg (je vous mets l’image, c’est plus rigolo), Nvidia, qui pour rappel doit l’explosion de sa valeur à la bulle IA, serait sur le point de participer à un appel de fonds d’OpenAI, lequel ferait monter sa valeur à plus de cent milliards de dollars, ce qui est tout de même beaucoup (analyse : Bloomberg).

TheVerge.com. Gnagnagna les appareils connectés ça sert à rien, aiment à nous répéter de honteux médias à la limite du luddisme, comme cette scandaleuse newsletter. En attendant, et n’en déplaise aux aigris, grâce à l’Internet des objets, on pourra bientôt avoir chez soi un frigo capable de générer par IA le papier peint de son écran d’accueil.

Futurism.com. Dans ce qui ressemble à la version 2.0 d’une plaie d’Égypte, l’un de ces miracles négatifs par lesquels Dieu fait comprendre aux hommes qu’il les hait en cessant de respecter les lois de Sa propre physique, un Cybertruck a pris feu après avoir été mouillé par la borne d’incendie qu’il venait de percuter.

MidiLibre.fr. Pendant ce temps, chez nous, c’est une Tesla, probablement admiratrice de Brassens, qui a décidé de s’arrêter net à Sète, bloquant tout le centre-ville pendant trois quarts d’heure.

Next.ink. Un malandrin anonyme, que nous appellerons « un petit malin » — car TOUS les articles qui évoquent ce sujet l’appellent « un petit malin » ; la circularité de la presse a quelque chose de fascinant et je ne voudrais pas déroger à la règle —, a eu la brillante idée d’acheter le domaine qouv.fr. Même si aucun cas d’arnaque n’a encore été constaté, cela lui permet en théorie d’envoyer de faux messages dont le nom de domaine d’expédition, une fois souligné, ressemble à s’y méprendre à gouv.fr. Soyez donc vigilants si vous recevez des mails de l’État français et rappelez-vous que jamais ce dernier ne vous demandera votre mot de passe, ni de lui donner de l’argent. Euh, attendez…

Les bons plans matos

Par Furolith

Écouteurs gaming sans fil Sony Inzone Buds (180 €). L’audio de qualité, sans fil et sans latence, ce n’est pas forcément synonyme d’un gros casque lourd et encombrant, comme le montrent ces écouteurs Sony. Utilisables soit avec l’émetteur/récepteur USB-C fourni, soit en Bluetooth LE Audio (attention, les appareils sources compatibles sont encore rares), ils sont très confortables, offrent une bonne autonomie (6 heures sur une charge) et produisent une sonorité remarquablement précise — quoiqu’un rien agressive.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed (200 €). Opter plutôt pour les Razer, c’est faire le choix, justement, d’un profil sonore un peu moins détaillé, mais aussi sensiblement plus équilibré. Soyez sûrs toutefois que leur autonomie faible (3 heures) ne vous causera pas trop de frustrations.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published x⸑x

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Gabe Newell mourra un jour. « Il avait toujours pensé que la mort était quelque chose qui arrivait aux autres. “J’ai remarqué que ça arrive souvent aux gros” », écrivait Woody Allen dans l’une de ses incroyables nouvelles, dont je vous recommande la lecture. Mais oui, tout le monde meurt, et Gabe Newell, le patron de Valve (qui, pour ne rien arranger, est grassouillet), n’y échappera pas. De quoi être inquiet pour l’avenir de l’entreprise, qui détient un quasi-monopole sur la vente de jeux vidéo PC.

Et aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Pendant que de méchantes personnes se moquaient de la performance de Raygun, la breakdanceuse envoyée par l’Australie aux JO de Paris, d’autres, plutôt que de se contenter de médire, ont choisi d’améliorer ses moves par IA.

