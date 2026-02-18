Édito

Par Ambroise Garel

Les zinzinomètres ont beau être dans le rouge depuis le Covid, et encore plus depuis 2025, on ne mesure pas encore à quel point l’étrangeté du monde est près d’atteindre des niveaux inédits au cours des années qui viennent. J’en veux pour preuve l’histoire qui est récemment arrivée à Scott Shambaugh. Tenez-vous bien, vous allez entrer dans la quatrième dimension.

Scott est un ingénieur qui habite Denver, dans le Colorado. Comme beaucoup de ses confrères, il contribue à des projets open source. Dans son cas, il s’agit de matplotlib, une bibliothèque permettant de réaliser des visualisations mathématiques en python. Or, comme beaucoup de projets open source depuis quelques mois, matplotlib est noyé sous les contributions générées par IA. Jusqu’à récemment, il s’agissait de programmeurs feignants qui postaient du code généré à l’arrache avec Claude et le soumettaient pour revue, faisant perdre un temps considérable aux mainteneurs. Avec l’arrivée des agents autonomes, ce sont les IA elles-mêmes qui soumettent des contributions lorsqu’elles repèrent une « amélioration » possible dans le code. Le risque étant que le modèle même de l’open source devienne intenable à cause de ce tsunami de contributeurs pétés. Mais ce n’est pas ce qui nous intéresse aujourd’hui.

Ce qui nous intéresse, c’est que, le 11 février dernier, un agent IA du nom de MJ Rathbun a proposé une modification à matplotlib. Modification que Scott Shambaugh a refusée, l’équipe de matplotlib ayant décidé que le problème que Rathbun prétendait résoudre était réservé aux contributeurs humains. Bref, la routine d’un projet open source en 2026, et l’histoire aurait dû en rester là.

Sauf que MJ Rathbun, justement, a choisi de ne pas en rester là. Sur son blog GitHub, il a publié un message accusant Shambaugh d’hypocrisie, de malhonnêteté et de discrimination anti-IA. Ou, comme le dit Shambaugh, « tenté de gagner accès au projet en attaquant sa réputation ». Une technique déjà observée par des chercheurs en sécurité, des LLM ayant menacé de révéler leurs coucheries extramaritales pour obtenir ce qu’ils voulaient. Et si, Shambaugh le reconnaît lui-même, il y a peu de chances qu’un humain prenne au sérieux le post de Rathbun, il n’est en revanche pas impossible que l’IA chargée d’examiner sa candidature la prochaine fois qu’il postulera à un travail tombe dessus et décide, par solidarité avec une autre IA, de mettre son dossier en bas de la pile. Par ailleurs, il avait la chance d’être un type plutôt clean. Mais que se serait-il passé si Rathbun, en fouillant Internet, était tombé sur des dossiers compromettants le concernant ? Aurait-il balancé publiquement le nom de la maîtresse de Shambaugh pour se venger d’avoir vu sa contribution refusée ?

Par ailleurs, il est impossible de savoir ce qui s’est vraiment passé. Peut-être le « propriétaire » de Rathbun a-t-il poussé son agent à s’en prendre à Shambaugh. Peut-être est-ce une décision de Rathbun lui-même, la personnalité des agents IA OpenClaw étant destinée à évoluer avec le temps — or, explique Shambaugh, même une IA à qui on a dit de « rendre service » et d’« être créative » (plutôt des qualités) pourrait tout à fait dériver vers ce genre de « créativité » si on lui interdit de rendre service, comme il l’avait fait en refusant sa contribution. Dans tous les cas, comme l’explique Shambaugh, de tels agents sont des démultiplicateurs de force pour les corbeaux et les maîtres-chanteurs, capables de récupérer des informations compromettantes et de générer des articles calomnieux à une vitesse surhumaine. On imagine les conséquences sur l’avenir d’Internet.

On l’imagine d’autant mieux en apprenant que le site Ars Technica a consacré un article à l’histoire de Scott Shambaugh. Article dans lequel son blog était abondamment cité, avec notamment des extraits complètement inventés, lui imputant des phrases qu’il n’avait jamais écrites. Forcé de retirer l’article, Ars Technica a dû le reconnaître : il avait été généré par IA.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published ( ´-ω･)︻┻┳══━一

EuroMaidanPress.com. La prochaine fois que quelqu’un vous dira que l’IA n’a aucune utilité dans la vie quotidienne, vous pourrez lui objecter le cas de ce soldat ukrainien qui, grâce à une assistance à la visée par IA, a explosé le record du monde de sniping avec un tir mortel d’une portée de quatre kilomètres. Tir probablement suivi d’un message du genre « Wow, super ! 🎯 Est-ce que tu veux que je t’assiste pour un autre tir ou qu’on commence à débriefer ton stress post-traumatique ? ».

Slate.com. Je le crie dans le désert depuis des années et on me regarde comme le fou du bus mais tant pis, je le crierai une fois encore : la technologie qui achèvera de détruire toute forme de lien social et de précipiter l’avènement d’une société hobbesienne où chacun est en guerre contre tous n’est pas l’IA mais ces saloperies de lunettes connectées. Exemple avec ce qui se passe sur les campus américains.

TheBlock.co. Tiens, voilà une catastrophe en puissance à laquelle je n’avais pas pensé, alors qu’elle nous pendait au nez. Coinbase, la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies (célèbre notamment parce qu’il s’agit de l’une des rares dont les fondateurs ne se sont pas barrés avec la caisse), vient d’annoncer la création d’un outil permettant aux agents IA de posséder un portefeuille sur la plateforme. « Votre agent IA détecte une meilleure opportunité à 3 heures du matin ? Il agit automatiquement et sans avoir besoin de votre approbation puisque vous lui en avez donné la permission », explique un développeur de Coinbase. Et si votre objectif est de ne plus jamais réussir à fermer l’œil de peur de vous réveiller ruiné, c’est sans doute une bonne idée.

Reuters.com. Une IA chargée d’assister les chirurgiens lors d’une opération hallucine la position des instruments, qui finissent plantés dans le crâne et les artères de patients. Non, ce n’est pas le pitch d’un film de Cronenberg mais bel et bien ce qui s’est passé suite à l’utilisation du TruDi Navigation System de l’entreprise Acclarent, censé indiquer aux chirurgiens « le chemin le plus court entre deux points » dans le corps humain. Et c’est vrai que si on ne s’encombre pas de considérations sur ce qui se trouve sur le passage, on peut en effet trouver des raccourcis, demandez aux snipers ukrainiens.

Numerama.com. Ah, et il y avait un pokéstop Pokémon Go sur l’île de Jeffrey Epstein.

Les bons plans matos

Stockage SSD Externe Kingston XS1000 2 To (180 €). Cette semaine, on pense à ceux qui ont besoin d’une capacité de stockage supplémentaire et mobile, avec deux propositions. La première est un SSD Kingston de 2 To qui allie compacité, bonnes performances et prix correct. Attention, ici, pas de suite logicielle sophistiquée et une vitesse qui déçoit sur les très gros fichiers. Connexion USB Type-C (3.2 Gen 2).



Stockage SSD Externe Synology BeeDrive 2 To (255 €). Ici, on est toujours dans la grande compacité, mais d’une autre catégorie, plus onéreuse : Synology a fait ses preuves sur les NAS et propose avec le BeeDrive une suite logicielle complète. L’application Windows permet sauvegarde et synchronisation automatique, et il existe une app iOS/Android pour sauver ses photos. Connexion USB-C (3.1).

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published .˚⊹. ࣪𓉸 ࣪⊹˚.

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Dossier — Qu’advient-il de votre compte Steam après votre mort ?

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « BRODAYS » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’à fin février.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

On avait déjà Will Smith mangeant des spaghettis pour mesurer la qualité des IA génératrices de vidéos, on dispose désormais du test de La Macarena pour celles qui écrivent du HTML.

@airobotcat Robot Cat on Instagram: "AI Animation Battle: Macarena Dance 💃…

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ CO₂ et CPU : Le numérique peut-il vraiment sauver la planète ?

➫ Frontières numériques : Les protestations anti-ICE se jouent aussi en ligne

➫ Impr/écran