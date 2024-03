Édito

Par Ambroise Garel

« Le crime ne paie pas ». C’est en tout cas ce qu’on répète aux petits enfants pour les encourager à travailler dur à l’école afin d’avoir la chance de passer quarante ans dans une tour de la Défense, alors qu’ils pourraient se contenter de siphonner l’essence des voitures du quartier pour la revendre, ce qui est à la fois plus rigolo et plus rentable — surtout quand on prend en compte les tensions géopolitiques actuelles autour des hydrocarbures, que les enfants, on le sait, suivent avec attention.

La vérité, c’est que non seulement le crime paie, mais qu’il paie même plusieurs fois. J’en veux pour preuve l’incroyable double arnaque à laquelle s’est livrée Incognito Market, l’une des plus grosses plateformes de vente de drogues du darkweb. Tout a commencé par un bête exit scam, similaire à celui que pratiquent depuis longtemps les plateformes de cryptomonnaies lorsque leurs fondateurs réalisent qu’il existe des moyens plus rapides que la spéculation pour s’enrichir avec des bitcoins. En gros, Incognito a dit à ses vendeurs et ses clients quelque chose comme « tchao les cons » avant de partir avec tous les fonds qui étaient encore en transit sur la plateforme, soit une somme de plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies.

Enfin, ajoutant l’insulte à l’injure, et c’est là que ça devient prodigieux, alors que les malheureux trafiquants et consommateurs pleuraient leurs thunes perdues, Incognito est revenu à la charge pour les faire chanter, intimant à ses anciens clients l’ordre de verser des dizaines de milliers de dollars, sans quoi la totalité de leur historique de transactions et de conversations serait remis aux forces de l’ordre. « Vous seriez surpris d’apprendre combien de gens ont fait confiance à notre soi-disant fonction de “chiffrage automatique” et ont cru que les messages étaient vraiment effacés de nos serveurs après leur date d’expiration », ont-ils pris soin de préciser, alors qu’un émoji pigeon aurait suffi.

Que retenir de tout cela pour les gens normaux que nous sommes, qui ne commandons pas de fentanyl sur le darknet, ou alors seulement de façon occasionnelle, pour pimenter un dîner entre deux verres de Gigondas ? Que, même si on peut supposer les GAFAM et autres réseaux de messagerie plus rigoureux sur l’éthique que le cybercriminel moyen (sauf ceux dirigés par Elon Musk), les promesses de confidentialité et de non-conservation des données n’engagent que ceux qui y croient et qu’il est toujours bon de garder à l’esprit que tout ce qu’on fait sur Internet peut, un jour ou l’autre, devenir public.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Polygon.com. Loin est le temps où les youtubeurs se rendaient dans un studio de la Plaine Saint-Denis où avait été fidèlement recréée leur chambre d’ado (ce qui, hors contexte, ressemble d’ailleurs au pitch d’un film de Charlie Kaufman, mais c’est un autre sujet) afin d’avoir l’air humains et proches de leur audience. Désormais, pour régner sur YouTube, il faut abandonner toute trace d’humanité et devenir une sorte de pâte malléable dont la forme est pétrie par l’algorithme. C’est ce que prouve le cas de MrBeast, mégastar de YouTube dont Polygon analyse le succès dans un article absolument fascinant, tout du moins au sens où un accident de voiture est fascinant.

Clubic.com. Je vous le dis, ce monde va mal. Contrairement à nos ancêtres, qui au retour d’une rude journée de travail aux champs pouvaient recharger sans crainte leur Spencer's Sexology Pussy Power 8-Function Rechargeable Bullet Vibrator en le branchant au port USB de leur PC, nous n’avons même plus ce luxe. Comme l’a en effet expliqué sur Reddit une personne répondant au nom de VegetableLuck, le sextoy en question contient un logiciel malveillant qui tente de s’installer sur votre ordinateur dès que vous l’y connectez, méthode d’intrusion qui porte le nom (ça ne s’invente pas) de juice jacking. Pour éviter pareille déconvenue, rappelons qu’il existe des préservatifs pour port USB qui neutralisent les canaux utilisés pour le transfert de données, et parfois j’aimerais bien remonter le temps pour raconter ce genre de trucs à Jules Verne, H.G. Wells ou d’autres auteurs de science-fiction de l’époque, simplement pour voir leur réaction.

Courier.Unesco.org. L’IA a-t-elle sa place à l’école ? À cette question, à laquelle toute personne douée d’un minimum de bon sens réagirait par un hurlement de terreur, l’Unesco, mieux élevée, préfère répondre « peut-être un peu, oui, mais il faut rester prudent car les risques sont extrêmement nombreux », tandis que le National Education Policy Center dit la même chose, mais avec davantage de mots bien rangés dans un PDF.

LeFigaro.fr. Dans une chronique qui achève de me convaincre que le Figaro Vox est en fait un site de trolling à peu près similaire à 4chan, si ce n’est qu’on y trouve des textes plus longs et moins de gens qui photographient leur caca (encore que), Najat Vallaud-Belkacem propose un rationnement d’Internet, arguant que les gens seraient libérés des effets délétères des écrans si on les cantonnait à un quota hebdomadaire et qu’ils devaient compter leurs mégas de bande passante comme ils comptent leurs pièces jaunes au moment de payer une baguette à la boulangerie. Entre autres arguments zinzins que je ne vais pas énumérer ici parce que je ne suis pas payé au signe, notons le passage où elle recommande aux informaticiens de coder sans écran avec un papier et un crayon et celui où elle déplore qu’on trouve normal de passer « plusieurs heures » devant du « porno ultra HD », qui m’a amené à me poser quelques questions légitimes sur son usage d’Internet.

Les bons plans matos

Par Furolith

Clavier Corsair K70 Max (230 €). Le K70 Max est l’un des meilleurs représentants de la tendance actuelle des claviers mécaniques à course d'activation personnalisable, grâce à ses excellents switchs magnétiques MGX. Cela en fait un des claviers les plus polyvalents existants : course ultra-courte pour améliorer la réactivité en jeu ou course longue pour éviter les fautes de frappe en bureautique, c'est vous qui choisissez, à tout instant.

Corsair K70 Core (120 €). Beaucoup plus simple que le Max, le K70 Core se contente de switchs linéaires « classiques » et abandonne l'éclairage RGB de son grand frère. Mais il reprend en revanche un autre de ses points forts, à savoir son châssis muni d'une double couche absorbante, d'où une frappe remarquablement douce et silencieuse.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Skull & Bones. On critique beaucoup Ubisoft. Or, existe-t-il un éditeur plus généreux, pour reprendre l’un des adjectifs préférés des journalistes culturels (qui manquent de vocabulaire), que celui du père Guillemot, prêt à claquer dix ans et 200 millions de dollars en pure perte, tout ça pour offrir aux journalistes jeu vidéo (qui manquent d’inspiration) des milliers de calembours faciles sur le « naufrage » d’un jeu de bateau « qui prend l’eau » ? Pour cela, oui, sachons remercier Ubisoft.

Et aussi :

À venir : The Bustling World

En chantier : Nightingale

À venir : Espiocracy

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Two Point Campus. À part peut-être dans ces rêves troublants où vous êtes tout nu dans un amphithéâtre au beau milieu d’un partiel, vous ne retournerez jamais à la fac et ça c’est bien dommage. Heureusement, pour connaître à nouveau cette époque bénie où vos genoux ne craquaient pas, il existe Two Point Campus, qui vous place à la tête d’un campus américain. 7,50 € (-75 %) jusqu’au 25/03.

Et aussi :

