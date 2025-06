Édito

Par Ivan Gaudé

Que se passe-t-il sur le Web si le clic disparaît ? C’est la question qui se pose avec l’avènement des résultats de recherche en ligne utilisant les IA génératives.

Google a désormais déployé les AI Overviews (AIO) dans ses résultats de recherche pour 200 pays (sans la France). Cet AIO est une transformation du « paragraphe » (featured snippet) qui figure en tête de la page résultats de votre recherche avec le premier lien : au lieu d’être un extrait du site le plus pertinent, l’AIO est une synthèse par IA de l’ensemble des pages pertinentes. Autrement dit, directement une réponse, sans avoir à cliquer vers aucun des sites indexés par Google.

En parallèle des AIO dans la recherche classique, Google expérimente également une nouvelle interface de recherche purement conversationnelle, baptisée AI Mode, disponible aux États-Unis. L’internaute peut poser une question, puis affiner le résultat en la complétant. Pour répondre, Google lance non pas une recherche, mais plusieurs dizaines de requêtes (processus appelé « query fan-out ») sur des index spécialisés, puis charge Gemini de générer une synthèse complète. En fonction de l’utilisateur, de son profil, de ses questions, le résultat peut inclure des recherches annexes sur des thèmes proches ou des questions secondaires pertinentes dans le contexte. En conséquence, une page qui correspondrait à la question principale, mais pas aux questions annexes, pourrait être supplantée dans la synthèse finale du AI Mode si d’autres pages répondent mieux à l’ensemble du query fan-out. C’est un changement majeur pour le SEO (search engine optimization, soit les techniques de construction d’une page web pour améliorer le référencement dit « naturel »).

Les premiers résultats pour les médias sont sans appel : lorsqu’un AIO est présent sur la page de résultats, le taux de clic baisse de moitié environ. Le AI Mode n’est pas encore très répandu, mais serait directement responsable de 15 % à 20 % de perte de clics.

Les médias en ligne, qui avaient fini par se retourner contre Google lorsque la généralisation des snippets leur avait fait perdre de l’audience (quand l’extrait affiché suffit à l’internaute et qu’il ne clique pas sur l’article), se trouvent face à une menace existentielle : une nouvelle chute drastique de leur fréquentation et la disparition des revenus publicitaires associés. Il s’agit d’une injustice collective, puisque la création de l’AIO n’est possible qu’en indexant et mâchouillant par IA l’ensemble des contenus produits sur un sujet, qui va obliger chaque média à se poser deux questions majeures : d’abord, comment puis-je survivre économiquement dans un Web sans clics ? Et ensuite, pourquoi laisser Google digérer mes pages s’il n’apporte plus d’audience ?

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Elon vs Donald, ou pas. Vous n’avez pas pu passer à côté la semaine dernière, Elon Musk et Donald Trump sont désormais fâchés. Le premier a dit du mal du Budget du second, qui a répondu qu’il pourrait fort bien y supprimer les contrats du premier, et cela s’est envenimé. Deux choses à noter : premièrement, Elon Musk a retiré ses posts sur X où il liait Trump à Epstein et approuvait l’idée de sa destitution ; deuxièmement, force est de constater que personne dans la Silicon Valley n’a soutenu publiquement Musk. Trump n’a pas renchéri depuis, il s’est contenté de déclarer la guerre à la Californie.

Classé X. Menacer de sanctions les sites internet pornos qui ne vérifient pas strictement l’âge de leurs utilisateurs a directement conduit à la fermeture en France de Pornhub, YouPorn et Redtube. Le gouvernement ne s’arrête pas là : Clara Chappaz, la ministre déléguée chargée de l’IA et du Numérique, a indiqué que dans la mesure où X/Twitter autorisait le contenu pornographique, le réseau devait être soumis à la même législation. Ça promet.

IAbstinence. Depuis deux ans, les systèmes éducatifs du monde entier sont confrontés au problème de la triche par IA des élèves ou étudiants. Pour les épreuves du gaokao, équivalent du baccalauréat, la Chine ne s’est visiblement pas embarrassée de demi-mesures : les applications et chatbots IA (dont DeepSeek) ont tout simplement été désactivés pendant la période. Oui, dans tout le pays, inutile de chipoter.

Les bons plans matos

Manette sans fil 8BitDo (35 €). Il n’y a plus aucune raison de payer le prix fort pour une manette de jeu en achetant un gamepad officiel Xbox pour votre PC. Cette manette sans fil PC/Android de 8BitDo est moins chère, bénéficie de sticks à effet Hall anti-drift, d’une connexion Bluetooth 2,4 GHz et d’une bonne autonomie.

Adaptateur USB-C vers Ethernet RJ-45 (15 €). Les ordinateurs portables modernes ont la fâcheuse manie de ne plus être systématiquement munis d’une prise réseau Ethernet (RJ-45), ce qui peut être frustrant. Cet adaptateur pas cher (pensez à activer le code de réduction de 25 %) transforme une prise USB-C en prise réseau 1 Gbps. Il existe aussi en version 2,5 Gbps pour 30 €.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Portrait de Stéphane Radoux

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions parmi les réductions en cours :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Les apps les plus téléchargées en 2024 en Europe par pays, selon Maps.interlude.

