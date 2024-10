Édito

Par Ambroise Garel

Il existe des lois naturelles, des pressions évolutives, qui font que tous les éléments d’un système, qu’importe le lieu d’où ils viennent, tendent à suivre le même chemin. Ainsi, tout ce qui vit en bord de mer est condamné à devenir un crabe. Et, depuis des années, les galériens qui gagnent leur pain dans les mines de sel du contenu web se demandent si l’information, elle aussi, est destinée à évoluer vers une forme finale. La vidéo ? Le thread de réseau social ? Bien des médias sont morts en pensant avoir trouvé la réponse. NotebookLM, lui, apporte une réponse audacieuse : ce sera le podcast.

NotebookLM, c’est la nouvelle IA de Google capable de résumer n’importe quel document sous forme de podcast. On a d’abord envie de rigoler, car qui souhaite voir ses lectures de loisir et de travail uniformément broyées et régurgitées dans un format qui se résume, 90 % du temps, à deux trentenaires égotiques qui digressent en buvant des IPA ? Mais force est de constater que cela marche bien, et même très bien.

Un ami me disait récemment : « À part la génération de musique, qui est incroyable, l’IA est tout juste bonne à faire des fiches. » On pourrait y ajouter : « et à offrir une illusion d’humanité ». C’est pourquoi NotebookLM semble aussi magique, même au blasé que je suis. Non seulement parce qu’il s’attelle à l’une des rares tâches que l’IA maîtrise à peu près, mais parce qu’il le fait en ayant recours au moyen le plus humain et le plus naturel de communiquer une idée : la conversation.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

MSN.com. Lors d’un sommet sur l’IA à Washington, Eric Schmidt, ex-PDG de Google, a déclaré que « de toute façon on n’arrivera jamais à atteindre nos objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, alors autant investir à fond dans l’IA et la laisser résoudre le problème », attitude tellement punk que, dit la légende, la salle de conférence s’est mise à sentir la vieille roulée et la bière froide à l’instant où il a prononcé ces mots.

CIO.com. Attention chiffres. D’après les 97 % de développeurs qui utilisent des assistants IA comme Copilot, ces derniers leur permettent de travailler 55 % plus vite mais produisent 41 % de bugs en plus. Des résultats que les dév’ scrupuleux qualifient de « mitigés », mais qui satisferont pleinement la majorité de gros cochons dont le boulot consiste à pisser du code à moitié fonctionnel, lesquels n’ont malheureusement pas été interrogés par le journaliste de CIO.

TheRegister.com. Après quinze ans de travail au service de la démocratisation du web, la World Wide Web Foundation a choisi de se saborder, estimant que son boulot est désormais accompli. Cela permettra à son cofondateur (et inventeur du web) Tim Berners-Lee de se consacrer à son nouveau projet : Solid Protocol, un protocole universel permettant aux utilisateurs de stocker leurs données de façon décentralisée. Oui, encore un autre.

La semaine du jeu vidéo

Le contenu de la semaine

jyo_john_mulloor A post shared by @jyo_john_mulloor

Si les progrès de l’IA sont condamnés à rendre impossible tout consensus sur la réalité, que ce soit au moins pour nous faire rêver d’animaux impossibles, comme cette chouette géante presque dépourvue d’artefacts.

