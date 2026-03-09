Depuis 2023, la newsletter Le Pavé numérique analyse l’actualité des nouvelles technologies et du numérique et met en perspective les innovations, surprises et impacts politiques du monde numérique et de sa culture. Totalement indépendante, elle compte aujourd’hui plus de 17 000 abonnés et figure régulièrement dans le top 10 des newsletters françaises les plus lues. Forte de ce succès, l’équipe du Pavé numérique a décidé de lancer sa revue papier : Le Papier numérique, dont la campagne de précommandes vient de commencer.

Ce premier numéro a pour thème : « Comment la tech a pris le pouvoir aux États-Unis ».

Le milieu américain de la tech, qui conservait jusqu’alors une certaine distance avec le pouvoir politique, s’est allié avec le mouvement réactionnaire MAGA de Donald Trump, au point de créer la première « clicktature », mélange de démocratie autoritaire et d’oligarchie tenue par quelques barons de la Silicon Valley. Cette bascule vers une nouvelle forme de gouvernement — à la fois inédite, dangereuse et bizarrement proche des prédictions des auteurs de science-fiction et de cyberpunk — était le sujet parfait pour ce premier numéro de notre revue.

Outre le dossier principal inédit, vous retrouverez dans ce premier numéro le meilleur des chroniques, reportages, enquêtes et interviews auparavant réservés aux abonnés payants du Pavé numérique, rassemblés autour de trois grands thèmes d’actualité :

Promesses et misères de l’IA. L’IA générative est partout. Jamais une technologie n’a été aussi rapidement adoptée par le public, jamais non plus les créateurs d’une révolution technique n’ont autant forcé pour convaincre les réfractaires de l’utiliser. De la création d’œuvres sans aucune intervention humaine à l’IA devenue pour certains une religion, petit tour d’horizon des promesses et des dangers de ses usages.

Internet, terre hostile. La multiplication des opérations d’influence et des menaces cyber font qu’Internet est devenu un lieu d’affrontement privilégié entre puissances. Et tandis que les criminels traditionnels voient dans le cyber un nouvel axe de développement de leurs activités, de nouveaux mouvements terroristes et criminels nés sur Internet commencent à inquiéter les autorités.

Demain sera différent. Sous l’effet croisé d’Internet et de l’IA, notre rapport au langage, à la propriété et même à la réalité change rapidement. Tandis que certains rêvent de surfer sur ces changements pour inaugurer de nouveaux rapports au monde, les apôtres de la déconnexion se font de plus en plus nombreux et les nouvelles générations fantasment le retour à un monde offline qu’elles n’ont jamais connu.

Et en bonus :

Une nouvelle d’anticipation inédite du romancier Jean Baret.

Cinq créations inédites du dessinateur Renaud Scheidt, dit Reno.

