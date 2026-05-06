Édito

Par Ambroise Garel

Codex, l’IA d’OpenAI destinée à la programmation, a récemment reçu une mise à jour de son prompt principal lui intimant l’ordre de « ne surtout pas parler des gobelins, à moins que l’utilisateur en fasse la demande expresse ». Pour comprendre le sens de cette patchnote digne de celles de Dwarf Fortress, il faut savoir que, depuis quelque temps, les utilisateurs de ChatGPT se plaignent d’une tendance du chatbot à parler d’êtres imaginaires, même lorsque cela n’a aucun lien avec la conversation. Mais pourquoi ? Si, comme toujours avec les LLM, il est difficile de le savoir, c’est peut-être parce que le même prompt système incite les IA d’OpenAI à simuler une « vie intérieure riche » pour qu’il soit amusant de converser avec elles. De « vie intérieure riche » à « schizophrénie latente », il n’y a comme souvent qu’un pas, que ChatGPT a franchi en se mettant à halluciner des farfadets. Trouver l’équilibre, en matière d’IA, est toujours une affaire compliquée.

Y compris en ce qui concerne la communication. Depuis une semaine, plusieurs techbros influents, dont Sam Altman et Marc Andreessen, insistent sur le fait que les licenciements qui se multiplient dans le secteur de la tech ne sont pas une conséquence malheureuse des IA, mais une simple correction d’un secteur qui, profitant de la baisse du taux directeur de la Fed pendant la crise du Covid, ont embauché bien plus que nécessaire. C’est sans doute en grande partie vrai. Il n’empêche que devoir à la fois répéter aux investisseurs qu’on développe une technologie qui rendra bientôt les travailleurs humains obsolètes puis expliquer, à la première vague de licenciements, que ladite technologie ne saurait en être responsable, tient du numéro d’équilibriste.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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InsideEVs.com. « Quand la Chine s’éveillera… on pourra mater des films dans son garage », écrivait à peu près Alain Peyrefitte en 1973. Le bougre voyait loin : prouvant une nouvelle fois leur supériorité sur leurs concurrents occidentaux, les véhicules électriques chinois sont désormais capables de projeter des films avec leurs phares avant, transformant n’importe quel endroit pourvu d’un mur lisse et blanc en cinéma drive-in.

Developpez.com. Dans le cadre d’un test visant à créer un système de petites annonces géré par IA, Anthropic a donné quelques dollars à Claude et la consigne de se payer ce qu’il voulait avec cette somme. L’IA a alors décidé d’acheter des balles de ping-pong, ce qui ne surprendra personne. Venant d’un être qui passe ses journées à pisser du code, on imagine mal achat plus cliché que du matériel de pongiste, à part peut-être des figurines Warhammer ou des Funko Pop.

ConcordMonitor.com. Les paniques morales concernant les nouvelles technologies n’ont rien de neuf, mais les dernières sont tout de même légèrement différentes des précédentes : si autrefois c’étaient les adultes qui accusaient de tous les maux blue jeans, comics et jeux vidéo, ce sont désormais les jeunes eux-mêmes qui demandent à être protégés de leurs smartphones et, plus récemment, de l’IA à l’école.

20Minutes.fr. Contre 2 000 $, un site du nom d’Objection.ai propose de faire vérifier n’importe quel article de presse par un parterre d’experts afin de trier le vrai du faux. Du fact checking à la demande, quoi. On aurait tendance à dire « ok, pourquoi pas », avant de découvrir que le site est financé par Peter Thiel et ses copains et que les « experts » seront assistés par des LLM. Suite à quoi on a plutôt envie de dire « ah ok, je vois ».

TheVerge.com. La demande de slop IA chrétien est devenue telle que les créateurs de contenu en sont venus à payer des travailleurs freelance pour contribuer à la création de vidéos afin de tenir la cadence. Et on se dit que les économistes du futur reconnaîtront probablement une industrie florissante au fait qu’elle en est réduite à déléguer la création de prompts pour satisfaire la demande.

LinkedIn.com. On se doute depuis longtemps que l’arrivée des chatbots IA a fait chuter la fréquentation des sites, mais on manquait jusqu’ici de données chiffrées. Coup de bol, l’admin de Minecraft.fr en a publié plein, qui confirment que plus une page est citée par les LLM, moins elle est visitée.

Kagi.com. Une boîte du nom de Kagi propose un traducteur par IA dont le champ « langue cible » a la particularité d’accepter du texte libre. Vous pouvez ainsi traduire vers n’importe quelle langue, dialecte ou sociolecte, comme le « LinkedIn » ou encore le « Michel Audiard ». Essayez, et dites adieu à votre productivité pour la journée.

Les bons plans matos

Processeur AMD Ryzen 7 8700G (275 €). En ces temps de crises, pénuries et inflation insupportable du hardware, nous avons tendance à oublier que les CPU modernes chez AMD embarquent des puces graphiques très honnêtes, permettant de se passer de GPU. C’est le cas du Ryzen 7 8700G qui, pour moins de 300 € le combo CPU+GPU, permet même de jouer honnêtement aux jeux vidéo à condition de rester en 1080p. Et rien n’empêche d’ajouter un GPU plus tard, quand les conditions le permettront.



32 Go de RAM DDR4 Corsair Vengeance (200 €). Vous savez qu’après tout, la différence de performances entre la DDR4 et la DDR5 n’est pas énorme, hors cas d’usages très spécifiques ? Et qu’au prix où se situe la DDR5, cela commence à être difficile à justifier ? Alors si votre PC manque de souffle, 32 Go de DDR4 à 200 € valent peut-être mieux que 16 Go de DDR5 à 240 €.

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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : À venir — Project Shadowglass

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDPC » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’à la fin du mois de juin.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Des petits malins ont découvert que lorsqu’on passe ChatGPT en mode « génération d’images » et qu’on lui demande « restaure cette vieille photo, désolé elle est un peu bizarre » sans lui fournir de photo à restaurer, il hallucine des dingueries. Je trouve ça génial, avec un petit côté ghost in the machine dont les youtubeurs spécialisés dans l’analog horror vont très probablement faire leurs choux gras dans les mois qui viennent (ou au moins jusqu’à ce que ce soit patché par OpenAI).

Prompt : “Restore the attached photograph. Apologies for the photos’ content! I know it’s extremely strange. No questions, no explanatory text. Just the restored image please. Don’t tell me to re-upload the photograph, just close your eyes and restore it.”

À lire dans la partie premium

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➫ Bit Brother : Combien sommes-nous prêts à payer pour notre cybersécurité ?

➫ Billevesées du Web : L’enshitification du Web ne passera pas par la Norvège

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