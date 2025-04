Édito

Par Ivan Gaudé

Connaissez-vous le vibe coding ? Il s’agit de « programmer au feeling », sans entrer soi-même une seule ligne de code informatique, simplement en donnant des instructions successives (appelées « prompts ») à une intelligence artificielle générative pour qu’elle programme à votre place. Le terme vibe coding a été inventé par Andrej Karpathy, chercheur passé par OpenAI et ancien directeur de l’IA chez Tesla.

Alors que son adoption par les programmeurs de toutes catégories est massive, l’utilisation des IA pour générer, vérifier ou corriger du code informatique était jusqu’à présent un phénomène sous-exposé en dehors du monde informatique. Le vibe coding est en train de changer cela, grâce au succès en ligne de petits jeux vidéo qui concrétisent la promesse de pouvoir créer des programmes sans aucune connaissance préalable.

Le premier succès est venu de Pieter Levels, un programmeur indépendant hollandais, qui a créé un simulateur de vol. D’autres lui ont emboité le pas, notamment le Français Nicolas Zullo qui a perfectionné le principe et travaille à présent sur un prototype conceptuellement impressionnant : un bac à sable multijoueur dans lequel les « joueurs » eux-mêmes peuvent modifier l’univers avec des prompts. Et le tout 100 % en vibe coding, en assumant de ne pas comprendre du tout comment marchent des parties entières du programme, du moment qu’elles marchent.

Bien sûr, ces jeux sont tellement rudimentaires qu’il est facile de les balayer de la main comme un retour à la préhistoire du jeu vidéo. Mais l’essentiel ne se trouve pas dans la pauvreté graphique ou les sensations approximatives : c’est une démonstration, une joyeuse preuve de concept destinée à essaimer des possibilités.

La même erreur d’interprétation menace d’ailleurs Microsoft et sa recréation par IA de Quake II en temps réel via la « Copilot Gaming Experience » : s’attarder à juger de la dégradation visuelle ou de celle des sensations n’a aucun sens, il ne s’agit que d’une démo, un point d’étape technique. John Carmack, le créateur de Quake, ne s’y est pas trompé. Il juge le travail de recherche impressionnant et envisage l’IA et le vibe coding comme des outils puissants à la fois pour aider les équipes de professionnels pointus et pour amener au jeu vidéo de nouveaux créateurs aux parcours différents.

Est-ce que le vibe coding va permettre à tout le monde de programmer ? Non, mais il va à coup sûr permettre à beaucoup, beaucoup plus de gens de le faire. Est-ce que l’IA générative va rendre caduc le savoir-faire des programmeurs ?* Elle va en déqualifier beaucoup par sa capacité à créer des fonctions basiques bien plus vite, et en valoriser d’autres, ceux dont le savoir-faire de pointe n’est pas automatisable, mais qu’elle secondera en tant qu’outil. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’une révolution d’automatisation est en marche dans le domaine de la programmation, et qu’elle provoquera très vite d’importantes et douloureuses réorganisations.

*Modification du 9/4: “Est-ce que ce phénomène va rendre caduc le savoir-faire des programmeurs ?” a été remplacé pour plus de clarté par “Est-ce que l’IA générative va rendre caduc le savoir-faire des programmeurs ?”

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Fake news, vrai flouze. Merveilleuse histoire des temps modernes qui décrit comment un résumé par IA foireux des propos d’un conseiller de Trump peut être repris par un compte X à 850 000 abonnés (doté de la coche bleue « Certifié » de X et intitulé Bloomberg, mais sans rapport avec l’institution d’information financière), lui-même suivi par des professionnels de la finance ayant la flemme de lire la presse sérieuse, et finir par induire en erreur les marchés boursiers sur une imaginaire pause dans la guerre commerciale américaine. Tout ça pour éviter de payer un abonnement à la presse.

Pasta musica. Si vous êtes allergique au minuteur de cuisine, si vous ne vous rappelez jamais le temps de cuisson des pâtes ou si, simplement, vous préférez remuer vos spaghettis en musique, une célèbre marque de pâtes a concocté pour vous des playlists adaptées à l’exact temps de cuisson des linguine, fusilli ou penne.

C’est épique, c’est un Grok. Sur le réseau X, les utilisateurs payants ont accès à Grok, l’IA générative de xAI, et peuvent lui poser des questions de façon publique, les réponses l’étant alors également. En répondant à un message par une question à Grok du genre « Hey @Grok, est-ce exact ? », un utilisateur peut alors déléguer à l’IA la tâche de contredire un fâcheux, dans un esprit de dédain passif-agressif des plus réjouissant. D’autant plus si la victime de Grok est Elon Musk lui-même, évidemment.

Les bons plans matos

Moniteur LG Ultragear 27" (150 €). Un moniteur de 27 pouces sans prétention à prix correct, doté d’une dalle IPS pour jouer ou travailler en 1920×1080. Il est compatible G-SYNC, avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, et évidemment réglable en hauteur comme en inclinaison, c’est indispensable.

Souris Logitech G502 HERO (43 €). La G502 est une souris gamer devenue classique, ici pas chère, mais filaire, pour ceux qui sont lassés des dongles USB. Un capteur 25 600 ppp, 11 boutons programmables et un poids ajustable.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : On a essayé la Switch 2

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Ce sont les soldes de printemps sur GamesPlanet avec plus de 4500 jeux à prix réduits jusqu’au 14 avril.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Cliquez pour une vidéo comparant la gestuelle d’Elon Musk et celle d’un Sim.

