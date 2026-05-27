Édito

Par Ambroise Garel

Je vous jure, je comptais écrire cet édito sur un autre sujet que l’IA. Mais c’était peine perdue, il est impossible d’y échapper, après tout nous vivons dans un monde où un média peut désormais tirer que « le Pape annonce un partenariat avec Anthropic. » Ce qui est certes une exagération (Christopher Olah, cofondateur d’Anthropic, était simplement présent lors de l’annonce de l’encyclique sur l’IA), mais pose l’ambiance.

Et puis, surtout, il y a eu le Commonwealth Short Story Prize, prix littéraire décerné par le prestigieux magazine littéraire Greta récompensant la meilleure nouvelle écrite par un auteur venu, vous l’aurez deviné, d’un pays du Commonwealth. Or figurez-vous qu’en lisant The Serpent in the Grove, texte qui a remporté la palme cette année et dont le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est pas avare en métaphores dignes d’une rédaction de collégien, certains lecteurs ont commencé à émettre l’hypothèse qu’il avait peut-être été écrit en grande partie par un LLM.

S’ensuivit un immense chaos. Pour commencer, les éditeurs de Greta ont publié un communiqué dans lequel ils expliquaient (c’est à peine croyable) avoir demandé à Claude si la nouvelle avait été écrite par une IA. Puis d’autres prétendants au prix ont à leur tour été accusés d’avoir eu recours à un LLM. Enfin, tels les champignons après la pluie, ont commencé à apparaître un peu partout les mêmes articles vaseux qu’à l’époque Kasparov vs. Deep Blue : mais vous ne réalisez pas ! Le fait qu’une IA soit capable de « faire mieux » (lol) qu’un humain en matière littéraire est une révolution, une blessure narcissique dont notre espèce ne se relèvera jamais ! Bref, vous voyez l’ambiance.

Cela dit, même en mettant de côté l’anthropologie de comptoir, deux choses sont certaines. La première est que, qu’on le veuille ou non, de plus en plus d’auteurs vont à des degrés divers se faire assister par des LLM. La seconde, qu’il sera de plus en plus difficile de prouver qu’une œuvre a été (ou pas) réalisée à l’aide d’une IA générative. Il ne nous reste donc que peu d’options. Ou bien sombrer dans la paranoïa et nous lancer dans une chasse aux sorcières généralisée, ou bien nous poser la question différemment.

IA ou pas, le vrai problème est qu’une nouvelle aussi indigente que The Serpent in the Grove ait pu remporter pareil prix. Ne faudrait-il pas plutôt s’interroger sur ce que cela dit des attentes de certains critiques européens et américains en matière de littérature « ethnique » ? Ou bien encore se demander pourquoi le public, prêt à clouer au pilori un auteur au moindre soupçon d’usage de ChatGPT et à brandir les fourches quand on lui fait croire qu’un vrai Monet a été généré par IA, préfère la version artificielle et normalisée des grands poètes quand le test est réalisé à l’aveugle ? Si le kitsch des IA peut aujourd’hui prétendre à des prix littéraires, n’est-ce pas un problème de goût plus qu’un problème d’IA ? Y a-t-il davantage de phrases vides de sens dans l’output d’un bon LLM que dans les dialogues de la série Netflix moyenne ?

Sam Kriss, dont on peut ne pas apprécier le sens de l’humour mais qui n’est certainement pas dépourvu de sensibilité littéraire, conclut un excellent post en remarquant que les derniers textes indiscutablement humains seront « les tirades racistes, les scènes pornos particulièrement dérangeantes et les menaces de mort ». C’est sans doute vrai : ce qui est violemment authentique, sans artifice, est bien plus dur à feindre — et n'a pas de raison de l'être. Si tant de créations peuvent être singées par la plume morte d’une IA, c’est peut-être parce qu’elles n’étaient déjà pas très vivantes.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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BusinessInsider.com. Dans ce qui restera dans l’Histoire comme l’une des balles de plus gros calibre jamais tirées dans un pied, Google a annoncé vouloir remplacer les résultats de recherche traditionnels sous forme de liens, que connaissaient déjà nos grands-mères, par une synthèse 100 % IA. L’opération est pour le moment un franc succès, puisqu’il est devenu impossible de googler certains mots comme « stop » ou « ignore », que le LLM considère comme des instructions.

HollywoodReporter.com. YouTube Shorts disposera bientôt d’une nouvelle fonctionnalité IA, « Remix », qui permettra aux utilisateurs désœuvrés ou narcissiques de modifier une vidéo à partir d’un prompt afin, par exemple, d’y intégrer leur tronche. Et, euh, bon… même sans me prononcer sur l’utilité d’un tel outil, je souhaite bon courage aux data centers (et aux comptables) de YouTube pour encaisser la charge si ses milliards d’utilisateurs se lancent dans la génération de vidéos.

BusinessInsider.com. Les heureux abonnés premium du Pavé numérique l’avaient entendu en premier dans notre podcast de mars dernier : sous l’effet de l’IA, qui permet à n’importe qui de rédiger des mails parfaits, les fautes d’orthographe n’allaient bientôt plus être considérées comme une marque de plouquerie mais comme une preuve d’humanité. Eh bien ça y est, c’est le cas, à tel point qu’il existe désormais un plug-in Chrome qui rajoute des erreurs aux mails que ChatGPT a écrits pour vous.

Dataverse.no. Vous connaissez sans doute NotebookLM, l’impressionnante IA de Google capable entre autres de générer un podcast à partir d’un fichier PDF. Mais que se passe-t-il quand on lui donne un PDF vide ? On obtient une conversation qui non seulement semble avoir été écrite par Beckett, mais rend également très visibles les tournures de remplissage (« c’est intéressant », « mmhh ») ajoutées pour humaniser la conversation entre les deux personnages.

GitHub.com. Pourquoi utiliser une IA alors que vous pouvez laisser l’IA vous utiliser ? C’est sur cette idée que repose Human Operator, qui relie l’API de Claude aux muscles de vos mains par l’entremise d’un système de stimulation musculaire électrique. Ainsi, vous (enfin, l’IA) pourrez par exemple jouer du piano sans avoir besoin de longues et pénibles leçons avec une vieille prof acariâtre qui vous met des coups de règle sur les doigts quand vous ratez votre passage du pouce.

PublicSenat.fr. D’après une récente étude (pour une raison obscure, le journaliste éprouve toujours le besoin de préciser qu’une étude est « récente », même quand c’est évident vu qu’elle porte sur un événement qui a eu lieu il y a une semaine), 16 % des Français ont eu recours à une IA pour orienter leur choix lors des municipales de 2026. 5 % affirment même avoir changé leur intention de vote après avoir interagi avec elle. Une bien triste évolution, qui nous fait regretter l’époque bénie où les Français faisaient leur éducation politique en regardant des dingueries complotistes sur YouTube.

YouTube.com. Vous cherchez un bon moyen d’achever vos profs déjà désemparés face à l’arrivée de l’IA à l’école ? Pourquoi ne pas lier tradition et modernité et trafiquer votre calculatrice TI-84 pour y faire tourner ChatGPT ? En plus, comme à l’époque où l’on passait des heures à rentrer des antisèches dans nos calculatrices, gruger vous demandera plus de temps et d’effort qu’il en aurait fallu pour apprendre vos leçons.

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

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