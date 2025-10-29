Édito

Par Ambroise Garel

Il y a deux types d’éditos. Ceux dans lesquels l’auteur, conscient du grotesque du métier d’éditorialiste, fait tout de même l’effort de revêtir sa toge de pythie des temps modernes pour évoquer une « tendance » ou bien un « truc qu’il a remarqué », cela dans l’espoir que les lecteurs répondent « ah oui bien vu », voire « ah oui bien, vu, je vais m’abonner » (profitez-en, l’abonnement premium au Pavé numérique est à -30 % jusqu’à fin novembre !).

Et puis il y a les autres, où telle Cassandre sortant de chez elle la clope au bec, il se contente de marmonner « j’vous l’avais bien dit ». L’édito d’aujourd’hui est l’un de ceux-là.

Depuis les premiers deepfakes, toutes celles et ceux qui s’intéressent un minimum aux réseaux ou aux médias hurlaient à la catastrophe. D’ici peu, clamaient-ils en chœur, nous ferons face à une telle vague de désinformation qu’il deviendra impossible de tenir des élections. Pourtant, si quelques incidents étaient à déplorer, on était loin du tsunami annoncé. Mais ça, c’était dans le monde d’avant. Le monde d’avant la dernière génération d’IA génératrices, aussi rapides qu’efficaces. Le monde d’avant Sora 2.

En l’espace de deux semaines, un nombre impressionnant de deepfakes, d’une qualité parfois impressionnante, a pourri des élections aux quatre coins du monde. En Côte d’Ivoire, un faux Alassane Ouattara demande que les candidatures de ses rivaux soient rejetées. En Irlande, on pouvait voir la (désormais présidente) Catherine Connolly annoncer le retrait de sa candidature. Et à New York, c’est le compte X du candidat Andrew Cuomo qui a posté (puis rapidement supprimé) une vidéo IA « humoristique » mettant en scène des criminels déclarant leur soutien à son adversaire Zohran Mamdani.

C’est beaucoup, et ce n’est que le début. L’IA permet non seulement de créer des faux de plus en plus précis mais de démultiplier la masse des campagnes d’influence, ce qui ouvre la voie à de nouvelles techniques. Par exemple, en créant des centaines de faux reacts à une vidéo elle-même fausse, on peut la rendre omniprésente sur les réseaux et lui conférer une crédibilité supplémentaire. Les reacts procurent des émotions fortes, qui poussent à partager. Et puis, si tant de personnes en parlent, c’est qu’elle est probablement authentique et peut donc être diffusée. Ensuite, il est trop tard. On sait que, même lorsqu’un utilisateur découvre qu’un contenu qu’il a partagé est faux, il ne l’efface pas.

J’vous l’avais bien dit : on est mal.

PS : Valentin Chomienne vous parlera également d’influence électorale dans sa chronique « Terres rares d’élection », plus bas dans ce numéro.

PS 2 : Vous n’avez toujours pas répondu à notre sondage aux lecteurs du Pavé numérique ? Mais qu’est-ce que vous attendez ?

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Amnesty.fr. Amnesty s’est amusé à créer trois profils d’adolescents sur TikTok afin de voir quels contenus l’algorithme proposait aux jeunes. Sans surprise, après seulement quelques heures à regarder des vidéos traitant de la santé mentale, la plateforme s’est mise à suggérer des contenus faisant la promotion de l’automutilation et du suicide. Voilà qui est terrifiant. Moins terrifiant toutefois que de réaliser que les réseaux sociaux sont devenus de tels égouts qu’ils attirent désormais l’intérêt d’organisations habituellement plus occupées à lutter contre la torture et la peine de mort.

PCWorld.com. Après TikTok régulé par Amnesty et toujours dans la série « ce futur devient impossible à caricaturer », je vous propose des data centers qui consomment tellement d’énergie qu’ils doivent désormais être alimentés par des réacteurs d’avion.

BusinessInsider.com. Le robot humanoïde Tesla Optimus, qui n’a toujours pas dépassé le stade du prototype et dont on a appris qu’il utilisera la même IA que les voitures « autonomes » de Tesla, sera « un excellent chirurgien », affirme Elon Musk. Et franchement, si vous accordez encore le moindre crédit à ce qu’il dit après toutes ces années, vous méritez de vous faire charcuter le bide.

CNet.com. Pour les gens normaux comme vous et moi, la grosse panne des serveurs AWS du 20 octobre dernier a simplement été l’occasion de ne rien faire de la matinée en attendant « que ça redémarre, désolé patron je peux pas me connecter à Zoom ». Pour les propriétaires de matelas connectés de la marque Eight Sleep, ça a été une autre histoire. Les plumards à trois mille balles, décontenancés d’avoir brusquement perdu accès à Internet, ont commencé à se plier selon des angles étranges, à chauffer à plus de 40 degrés et à produire du son et de la lumière au beau milieu de la nuit, dans une sorte de remake high tech de L’Exorciste.

NDTV.com. Vous avez sans doute entendu parler de Diella, la ministre IA que l’Albanie a chargé de lutter contre la corruption dans les marchés publics. Eh bien, sachez qu’elle est « enceinte ». C’est en tout cas ainsi que le président albanais a choisi d’annoncer sa décision de doter son gouvernement de 83 autres assistants virtuels, repoussant les limites du creepy en matière de communication politique.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

Harpers.org. Si vous ne devez lire qu’un article cette semaine (de toute façon, après l’avoir fini, vous regretterez le jour maudit où vous avez appris à lire), que ce soit celui, magnifiquement écrit, que Harper’s a consacré aux gooners, ces types qui se masturbent des heures voire des jours d’affilée devant des vidéos pornographiques. Pour vous faire une idée de ce qui vous attend, imaginez Hunter Thompson en reportage dans le monde de Videodrome, vous ne serez pas loin de la vérité. Attention toutefois, même s’il n’y a aucune image, tout est incroyablement NSFW, comme on dit dans les allées obscures de l’Internet.

Les bons plans matos

SSD 4 To Samsung 990 Pro (300 €). Le 990 Pro est une référence pour le SSD haut de gamme et la version 4 To est disponible en ce moment avec une ristourne notable. Je vous rappelle qu’en raison des besoins faramineux des datacenters, on attend une grosse augmentation du prix de la RAM et des SSD en 2026. Donc si vous voulez changer, c’est maintenant.

Barre de son Hisense AX5125H (249 €). Si vous êtes encore sur le son par défaut de votre télévision dans le salon, vous avez raté un truc. Une barre de son, même pas chère, change totalement l’expérience, sans installation compliquée. Celle-ci, en promo, amène du son Dolby Atmos en 5.1.2 canaux, avec caisson de basse et haut-parleurs arrière sans fil Turly.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : le test de Keeper

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Peut-être faites-vous partie des sceptiques qui doutent que les IA soient capables de développer des jeux vidéo toutes seules. Félicitations, vous êtes plus malin que les patrons d’Electronic Arts. Mais vous changerez certainement d’avis après avoir regardé cet extrait d’un jeu d’action 100 % généré par IA. N’hésitez pas à la regarder en plein écran, si possible plusieurs fois d’affilée, vous y trouverez à chaque fois de nouvelles dingueries, comme dans un « jeu des sept erreurs » infini.

