🎉 Pour fêter la nouvelle année, l’abonnement premium au Pavé numérique est à -22 % (soit 3,90 € par mois) jusqu’au 31 janvier. 🎉

Édito

Par Ambroise Garel

Il en est arrivé une bien bonne, il y a quelques jours. Figurez-vous que Microsoft a annoncé qu’il allait désormais se comporter en « bon voisin » dans la gestion et la construction de ses data centers. À savoir, s’assurer que leur consommation électrique ne provoquerait pas de hausse des tarifs (quitte à payer ses mégawatts plus cher que le prix du marché pour compenser), limiter au maximum leur consommation d’eau et faire en sorte de développer l’emploi et la formation dans les communautés situées à proximité afin que toute l’économie locale bénéficie de leur présence.

Bien sûr, comme toujours lorsque de grosses entreprises promettent soudain de devenir vertueuses, il faut prendre cette déclaration avec une grosse, grosse pincée de sel, le genre de pincée qui tuerait net un hypertendu. Elle n’en reste pas moins ’achement intéressante, à plusieurs titres.

Déjà parce qu’elle semble être le fruit de pressions transpartisanes, à la fois de sénateurs démocrates mais aussi de Trump lui-même, qui a récemment insisté sur le fait que les entreprises de la tech devaient « payer leur part » des factures. Preuve qu’en dépit de son goût pour la dérégulation générale, sa proximité avec big tech et son mépris des normes écologiques, le trumpisme ne peut éternellement ignorer les conséquences économiques de ses politiques — un électeur qui voit le prix de son électricité exploser parce qu’un data center géant a été construit dans son État est un électeur mécontent.

Ensuite, parce cela montre qu’en dépit de la fuite en avant ridicule provoquée par la course à l’IA, les entreprises de la tech ne sont pas complètement stupides et savent qu’une technologie qui ne bénéficie qu’à un tout petit nombre ne sera jamais vue d’un bon œil. Les récentes déclarations du PDG de Microsoft Satya Nadella, que certains ont un peu vite caricaturées en « lol il veut forcer les gens à utiliser sa tech dont personne ne veut pour maintenir la bulle », vont dans ce sens. En l’espèce, Nadella dit précisément que pour éviter que l’IA ne soit qu’une bulle, il faut que ses créateurs ne soient pas seuls à bénéficier de son déploiement mais qu’il serve tout le tissu social et économique.

Enfin, cet argument écologique peut devenir une arme supplémentaire dans la bataille entre les géants de l’IA. Même pas une semaine après que Microsoft a annoncé sa décision de « verdir » ses data centers, OpenAI s’est aligné. Or contrairement à Microsoft, dont la trésorerie ressemble plus ou moins à celle qu’on obtient après l’utilisation du code de triche « argent infini » dans un jeu de stratégie, la boîte d’Altman ne survit qu’à coups de levées de fonds et ne peut aussi impunément se permettre d’augmenter ses coûts énergétiques. Quant aux boîtes qui choisiraient de ne pas s’aligner et continueraient à ignorer ostensiblement le bien commun, leur communication va s’avérer de plus en plus compliquée si tous leurs concurrents, y compris les plus trumpistes, décident de mettre en avant — que ce soit ou non sincère — leur souci du bien-être des Américains.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le jeu sera disponible à 18h le 29 janvier

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published ╮(︶▽︶)╭

TheGuardian.com. Cette semaine dans notre rubrique « le combat politique à l’ère d’Internet », The Guardian nous informe qu’Amelia, l’un des personnages d’une application britannique de lutte contre l’extrémisme, a été récupéré par les fachos qui l’ont transformé en mème raciste et ont créé un shitcoin à son effigie. De l’autre côté de la barricade, on apprend que r/massivecock (subreddit que je vous déconseille de consulter en public car, en dépit de son nom, on n’y parle pas de gallinacés) est devenu avec r/nursing l’un des hauts lieux de la contestation anti-ICE depuis le meurtre d’Alex Pretti.

TechCrunch.com. Wikipédia vient d’annoncer avoir passé un accord avec de grands acteurs de l’IA afin que ces derniers dédommagent l’encyclopédie, qui non seulement contribue énormément à l’entraînement de leurs chatbots mais le faisait jusqu’ici sur ses propres deniers, puisque leur scrapping incessant de Wikipédia engendrait d’importants coûts de bande-passante. Une bonne nouvelle, même si ce type de partenariat gagnant-gagnant n’a rien de révolutionnaire, de mon temps déjà les bons élèves laissaient les cancres copier par-dessus leur épaule en échange du prêt de la cartouche de Super Mario World. Notez que cela n’empêche pas le dernier modèle de ChatGPT de citer de plus en plus souvent Grokipedia.

LeMonde.fr. En général j’évite de poster des liens protégés par un paywall mais cet article du Monde est tellement intéressant qu’il aurait été dommage de ne pas le mentionner. Morgane Tual y revient sur le piratage du Grand Secret de Claude Gubler, dans lequel le médecin de François Mitterrand racontait tous les traitements que le président avait subis pour son cancer de la prostate. Interdit à la demande de la famille Mitterrand lors de sa sortie en 1996, le livre avait fuité sur Internet, permettant aux Français de découvrir la puissance du Web comme outil de dissémination de l’information.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

TheGuardian.com. En triant de vieux liens, je suis retombé sur cet entretien de Jaron Lanier qui date de 2023 mais dont les remarques sur la façon dont Twitter a cramé le cerveau de Trump, Musk et consorts restent d’actualité.

Les bons plans matos

Batterie externe portable UGREEN Nexode Pro (60 €). J’écume pour vous la jungle des batteries externes pour ramener les meilleurs trophées à moindre prix, en fonction des promotions en cours. Ici, une marque fiable à -30 % qui propose des capacités intéressantes (20 000 mAh et 130 W de puissance cumulée). Les deux ports USB-C envoient 100 W et 30 W max, tandis qu’un port USB-A permet de charger un troisième appareil.



Répéteur Wifi 6 TP-Link (40 €). Sorti des studios ou deux-pièces, on a toujours l’utilité d’un répéteur Wifi pas cher pour améliorer la couverture. Celui-ci gère le Wifi 6, se branche directement sur une prise électrique et se configure en deux secondes. Un port Ethernet permet aussi de le brancher directement sur votre box, par exemple pour remplacer un Wifi 5.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (╭ರ_•́)

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Quand les historiens font la chasse aux anachronismes dans les jeux vidéo

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CODEVEIN » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 300 premières personnes qui l’utiliseront avant le 15 février.

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : Souveraineté numérique : qu’importe l’ivresse tant qu’on a le flacon ?

➫ Billevesées du Web : Arnaques à l’emploi sur LinkedIn : le fléau dans le fléau

➫ Impr/écran