Alors que, comme tout un chacun pendant les longues soirées d’hiver, il s’amusait à itérer en boucle des prompts GPT-4 en modifiant quelques paramètres pour voir ce qui change, un certain Rob Lynch a fait une intéressante découverte. Lorsqu’on est en décembre — ou plutôt lorsqu’il croit être en décembre, les IA n’ayant pas la possibilité d’aller regarder le calendrier des PTT accroché au mur et devant faire confiance à la date de l’horloge système —, GPT-4 donne, de façon suffisamment significative pour que cela soit reproductible, des réponses plus courtes et moins fouillées. Ou, pour le dire autrement, il se fatigue moins.

Pourquoi ? Personne n’en est absolument certain, mais d’après Ethan Mollick, professeur associé à l’université de Pennsylvanie, cela confirmerait d’autres études du même genre, dont les conclusions ont donné naissance à la « winter break hypothesis » (théorie de la pause hivernale). Selon cette hypothèse, les IA, qui ont tout appris de nous comme de bons senpais, auraient en effet remarqué que les humains bossent moins en décembre, occupés qu’ils sont à digérer les repas des fêtes de fin d’année. Elles en auraient fort logiquement conclu qu’il ne sert à rien de se casser la nénette en cette période et qu’une réponse torchée fait aussi bien l’affaire.

Tout cela appelle trois remarques. La première est que, autant qu’il soit possible d’éprouver ce genre de sentiment pour une technologie qui aura bientôt rendu Internet inutilisable et mis la moitié de la population au chômage, tout cela est tout de même assez touchant, un peu comme de voir un petit enfant attraper l’attaché-case de son parent pour faire comme s’il allait au travail. La seconde, que c’est sans doute la première fois dans l’histoire de l’automatisation, censée quand même nous faciliter la vie en faisant bosser des machines à notre place, que l’automate prend exemple sur nous et décide de ne rien faire. Enfin, que celles et ceux de nos lecteurs qui aiment passer leurs journées à bricoler sur leur PC (ne niez pas, on vous a vus) ont désormais un moyen d’entrer dans l’histoire des sciences en prouvant une fois pour toutes la « winter break hypothesis » : il suffit pour ça de récupérer un LLM français, par exemple l’un de ceux de Mistral, et de démontrer qu’il arrête de bosser au mois d’août.

Le triste monde tragique de la technologie

LeFigaro.fr. Depuis 2014, Apple travaillait sur une voiture électrique autonome, la Apple Car, destinée à concurrencer Tesla et à faire pénétrer « la marque à la pomme », comme disent les gens (alors que personne ne dirait « la marque au clown » pour McDo, vraiment je ne comprends pas), dans un tout nouveau secteur d’activité. Après dix ans de travail acharné et des milliers de dollars jetés dans une fournaise comme jadis le charbon dans le moteur des locomotives, le projet a finalement été abandonné. Et là, j’entends les habituels persifleurs dire « hahaha oui c’est sûr Apple préfère privilégier les projets à gros potentiel commercial comme le Vision Pro ». Eh bien non, mesdames et messieurs les mauvaises langues, sachez que si Apple abandonne sa voiture, c’est pour se concentrer sur les outils d’IA générative, un investissement sûr et qui n’a aucune chance de finir dans un énorme krach qui fera passer l’explosion de la bulle Internet des années 2000 pour celles que font les enfants avec des tubes de savon.

TheIntrisicPerspective.com. Si vous ne devez lire qu’une newsletter cette semaine, lisez Le Pavé numérique. Mais si vous devez lire deux newsletters cette semaine (ça commence à devenir très spécifique comme choix, mais je ne juge pas), lisez également le numéro de The Intrinsic Perspective consacré aux conséquences désastreuses de l’IA générative, qui est en train d’ensevelir sous le caca la totalité d’Internet, des boutiques de livres aux vidéos pour enfants.

RadioFrance.fr. Si vous exercez le métier humble mais honnête de plieur de protéines, vous serez heureux d’apprendre que l’IA ne va pas vous remplacer tout de suite. Les prédictions d’AlphaFold, le machin de Google censé imaginer toutes les structures possibles des « briques du vivant », comme disent les gens (alors que personne ne dirait « acides aminés des maisons » pour parler d’un moellon, vraiment je ne comprends pas), s’étant révélées moins fiables que prévu.

Gizmodo.com. Non contente de vous réveiller la nuit en faisant « bzzt bzzt » alors que vous n’avez rien demandé, les notifications push vous espionnent. Le jeton utilisé pour les envoyer, stocké sur les serveurs de Google ou d’Apple sans que l’utilisateur n’y ait jamais consenti, permet en effet d’identifier immédiatement le téléphone qu’une application cherche à joindre, y compris lorsque le reste des données envoyées à cette application est crypté. Le FBI les utilise d’ores et déjà pour identifier et arrêter des criminels, ce qui fait redouter aux défenseurs des libertés civiques l’usage que pourraient en faire les forces de l’ordre dans un pays (au hasard les États-Unis) où certains droits (au hasard celui à l’avortement) sont sérieusement menacés.

Les bons plans matos

Souris NZXT Lift 2 Symm (60 €). Toute nouvelle venue dans le marché encore vivant, eh oui, des souris filaires, la NZXT Lift 2 offre, pour seulement 60 €, tout ce qu’on peut attendre d’un mulot pour joueur : poids plume (moins de 60 g), rapidité extrême et capteur optique ultra précis. Elle existe aussi en version asymétrique, sous le nom de Lift 2 Ergo.

Logitech G Pro X Superlight 2 (160 €). Si l’on est de ceux qui trouvent que les fils, ça fait vraiment trop siècle dernier, la Superlight 2 de Logitech est le top que l’on puisse s’offrir en ce moment. On apprécie notamment la glisse incroyablement fluide qu’offrent ses très larges patins, faits d’un PTFE d’une qualité admirable.

La semaine du jeu vidéo

L’article gratuit de la semaine : Minami Lane. En lisant cet article, vous apprendrez que non seulement Minami Lane est un mini-jeu de gestion tout mignon, mais qu’en plus ses développeurs ont choisi de le développer de la façon la plus saine possible, en limitant volontairement le temps passé à travailler dessus, quitte à ne pas inclure certaines fonctionnalités, faisant de Minami le premier jeu dont le thème est en adéquation avec les conditions de production. C’est assez rigolo, vous imaginez si le développement de Diablo 4 avait eu lieu en enfer ? Euh non attendez, mauvais exemple.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Crusader Kings III. « Oh là là non mais c’est pas pour moi Crusader Kings, tous ces jeux de stratégie c’est bien trop compliqué et puis je ne connais rien à l’histoire médiévale. » Je vous arrête tout de suite, malheureux ! Les Crusader Kings ne sont pas des simulateurs historiques pour professeur de lycée dont le collier de barbe a été rapiécé avec des coudières en cuir. Enfin si, mais pas seulement. Ce sont avant tout d’incroyables usine à uchronies complètement pétées, dans lesquelles vous sacrifierez Charlemagne à Odin pour sceller une alliance avec les Vikings, organiserez un vaste polycule lesbien afin de conquérir la moitié de l’Europe par des mariages arrangés entre princesses, excommunierez vos enfants à la chaîne juste pour faire plaisir au pape pour gratter un bout de terre. C’est qu’à l’époque, on savait vivre. 23,99 € (-52 %) jusqu’au 11/03.

Et aussi :

