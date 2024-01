Édito

Par Ambroise Garel

Dans une étude au titre absolument incroyable (« corporate insecthood », qu’on pourrait traduire approximativement par « caractère insectoïde des entreprises ») récemment ressortie sur Twitter, des chercheurs américains ont tenté de répondre à la question que se posent depuis toujours les auteurs de romans cyberpunks et autres personnes disposant de trop de temps libre : « est-ce que les gens considèrent les entreprises comme des personnes ? ».

La réponse, vous vous en doutez, est « ça dépend ». Si l’entreprise moyenne est à peu près considérée autant humaine qu’une fourmi (c’est-à-dire pas beaucoup mais plus qu’un caillou ou un microbe), il existe d’importantes variations. Les personnes morales les plus humanisées, sans surprise, sont les associations à but caritatif : Médecins sans frontières est plus humain qu’un chien (mais moins qu’un dauphin, faut pas pousser), l’Union américaine pour les libertés civiles autant qu’un éléphant.

Admirez ce diagramme à 100 % constitué de folie pure.

Les entreprises de la tech, désolé pour elles, sont à la traîne. Si Amazon et Google font un peu mieux qu’un poisson (mais moins que la NRA), Facebook n’arrive même pas au niveau d’une fourmi et Microsoft se situe à mi-chemin entre une plante d’intérieur et un arbre (en dépit d’une capitalisation boursière légèrement supérieure à celle de ma Monstera). Tous deux peuvent néanmoins se satisfaire d’être perçus comme beaucoup plus humains qu’un ordinateur, seul Exxon parvenant à descendre aussi bas.

Quant à savoir quel enseignement on peut tirer de pareilles recherches, écoutez, j’aurais envie de vous dire aucun, mais c’était avant de découvrir que les gens placent à égalité, en matière d’humanité, un éléphant et un cadavre, information qui prouve ou bien que des études complémentaires doivent être lancées de toute urgence, ou bien que les répondants aux études du département de psychologie de l’université de Pennsylvanie ont grand besoin de faire une pause.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

01net.com. On parlait la semaine dernière d’un projet d’IA capable de prédire les crimes avant qu’ils soient commis, idée dont on avait conclu d’un commun accord que mettre la loi entre les mains d’une machine était une idée, je cite, « pas terrible ». Comme toujours nous avions raison, et c’est l’expérience qui nous l’apprend. Il se trouve que de 1999 à 2015, la poste britannique a eu recours au logiciel Horizon de Fujitsu pour surveiller la compta de ses sous-traitants. Logiciel qui, on l’apprend aujourd’hui, était perclus de bugs et a accusé de vol ou de fraude des tas de personnes parfaitement innocentes, dont 900 ont été condamnées à devoir rembourser la poste pour des larcins imaginaires et pour certains à de la prison ferme. C’est d’autant plus ballot, comme on dit dans le jargon judiciaire, que les développeurs savaient depuis longtemps que leur logiciel était complètement pété, puisqu’ils avaient identifié 29 bugs dès sa première année de fonctionnement.

TheIntercept.com. Dans ce que je considérais jusqu’à récemment comme le plus terrible acte de lâcheté de l’histoire humaine, les responsables du chantier à côté de chez moi ont discrètement effacé la date prévisionnelle de début des travaux du panneau accroché à leur palissade, afin (pensent-ils !) que les passants ne réalisent pas que le boulot aurait dû être entamé il y a deux mois et n’a pas encore commencé. Eh bien, OpenAI vient de les dépasser en fourberie, supprimant discrètement de ses conditions d’utilisation l’interdiction d’utiliser ses produits dans un but militaire.

BusinessInsider.com. On s’en était déjà rendu compte mais comme cette fois c’est Business Insider qui le dit et pas Le Pavé pouet-pouet, les gens vont peut-être le prendre au sérieux : la qualité des résultats de recherches sur Internet se dégrade, en particulier celles qui portent sur des tests produits. La faute, explique Business Insider avec sa cravate et son petit doigt en l’air, à la généralisation des liens sponsorisés (qui incitent les testeurs à optimiser le SEO de leurs articles pour faire du clic plutôt qu’à produire du contenu de qualité) et la part croissante de contenu généré par IA. Et si Business Insider s’intéressait aux shitposts autant qu’aux études sérieuses, il saurait que ce n’est rien par rapport à ce qui nous attend.

TheVerge.com. Si Musk fait de plus en plus pitié, Zuckerberg quant à lui devient presque touchant avec sa tendance à toujours avoir un train de retard. Alors que les cendres du métavers sont encore chaudes, le bon Zuck s’est fixé un nouvel objectif : créer une intelligence artificielle générale. Bon, il ne sait pas trop comment il va s’y prendre, ni même comment la définir (« peut-être une intelligence humaine, ou bien légèrement supérieure, ou même une forme de super intelligence du futur », si avec ça vous n’êtes pas convaincu qu’il sait de quoi il parle), mais il va y arriver, c’est certain, car d’ici la fin 2024, Meta disposera de 600 000 GPU pour l’entraîner. « Nous avons accru la taille de notre architecture davantage que n’importe quelle autre entreprise, je pense que la plupart des gens ne s’en rendent pas compte. » En effet Mark, c’est possible.

Les bons plans matos

Par Furolith

Écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM5 (236 €). Références absolues sur le marché des intras sans fil à réduction de bruit active, les WF-1000XM5 de Sony bénéficient en ce moment de leur première réduction de prix significative (-100 €) depuis leur lancement en juillet dernier.

Huawei Freebuds 5i (80 €). Pour moins de 100 €, les Huawei Freebuds 5i fournissent aussi des prestations très correctes. Leur seule faiblesse vient de leur réduction de bruit active, bien moins efficace que celle des Sony.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Ready or Not

Ce n’est pas pour critiquer le président (ça ne se fait pas) mais toutes ces paniques morales sur l’usage des écrans par les jeunes et le temps qu’ils passent devant leurs jeux vidéo, vraiment, ça m’échappe. Car s’il existe un médium parfaitement adapté au réarmement moral et civique de notre jeunesse, c’est bien celui-là. Tenez, prenez Ready or Not : on y dirige une équipe de policiers d’élite irréprochables, jetés sans ménagement dans un monde dégueulasse rempli de drogués, de criminels, de pédophiles, voire de pauvres, que nos héros vont devoir soumettre à la force du tonfa, du Taser et même de la balle de 5,56mm pour les plus récalcitrants. Un ludiciel dont la pratique devrait être rendue obligatoire durant les cours d’éducation civique.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Turnip Boy Commits Tax Evasion. Je sais. Vous pensez que j’ai choisi Turnip Boy Commits Tax Evasion (« Petit Navet est accusé de fraude fiscale » dans l’excellente VF) parce que le nom me fait rire. Eh bien, tout d’abord laissez-moi vous dire que vous vous faites une piètre idée de ma personne. Ensuite, que Turnip Boy est un très bon petit jeu, parodie de Zelda non seulement hilarante, mais remplie de surprises du genre à faire dire « ah oui pas mal je l’avais pas vu venir » à M. Night Shyamalan, qui pourtant s’y connaît en navets. 3,75 € (-70 %) jusqu’au 28/01

Jusqu’au 4 février, les cent premières personnes à utiliser le code promo « CANARTICHO » bénéficieront d’une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet.

Et aussi :

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : L'éléphant dans la pièce

➫ Billevesées du Web : La double vie des émojis

➫ À quoi jouer ce week-end ?