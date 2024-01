Édito

Par Ambroise Garel

Vous vous souvenez de 2022 ? Que nous étions jeunes et insouciants à l’époque, persuadés que la pandémie était terminée et que jamais le niveau du débat politique dans notre pays ne pourrait descendre plus bas ! Ou encore que Musk ne pourrait jamais faire pire que son acquisition de Twitter, évier sous le bras.

Nous avions tort. Les affaires de monsieur Musk, et monsieur Musk lui-même, vont mal et même très mal. Si l’on ne s’en rend pas compte, c’est que le gigantesque tas d’ordures en flammes qu’est devenu Twitter a tendance (c’est fréquemment le cas quand de gigantesques tas d’ordures prennent feu) à détourner notre attention de ses autres entreprises.

Tenez, prenez le Cybertruck, fleuron de la marque Tesla, ou plutôt « fleuret », tant ce machin doit être capable de couper net en deux tout piéton avec lequel il entre en collision. Eh bien, figurez-vous qu’il risque de rouiller. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le mode d’emploi officiel, qui sait a priori de quoi il parle et recommande aux utilisateurs de nettoyer les impacts d’insectes et autres crottes d’oiseaux après chaque voyage pour éviter que le bel (enfin, il y en a qui aiment) acier de la carrosserie ne soit vite plein de traces de corrosion. Notez qu’à la vitesse où déclinent les populations d’oiseaux et d’insectes, le problème devrait bientôt se résoudre de lui-même.

Moins rigolo mais toujours chez Tesla, l’annonce par Musk que ses employés allaient devoir « dormir au boulot » afin que l’entreprise soit prête pour le lancement de son futur véhicule, une voiture électrique low-cost capable de rivaliser avec les concurrents chinois de Tesla, qui sont en train de lui tailler des croupières niveau parts de marché, à tel point qu’Elon a dû mettre de l’eau dans son libertarianisme. Quand on sait que Tesla n’était déjà pas une entreprise très soucieuse du respect du droit du travail, on s’attend au pire.

Mais chez SpaceX, au moins, ça va bien ? Eh ben, pas tant que ça. Si les prouesses technologiques de l’entreprise continuent à forcer le respect — et ça doit bien être la seule boîte de Musk à susciter ce genre de sentiments —, l’arrière-boutique est moins rose. La boîte est actuellement attaquée en justice pour négligence après qu’un employé a été grièvement blessé par une explosion. Preuve que, dans le monde 2.0 réellement égalitaire, les fabricants de fusée ne sont pas mieux traités que ceux qui assemblent des bagnoles.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

TheVerge.com. Ce qui est rigolo quand on tente de prophétiser l’avenir, c’est qu’on arrive en général à prédire les grandes lignes mais qu’on se plante toujours sur les détails. Par exemple, j’aurais pu deviner que, durant cette année d’élections, la Maison-Blanche allait encourager la création d’une loi pour lutter contre les deepfakes. En revanche, je n’aurais jamais prévu que ce serait en raison d’une trop grande abondance de fakes pornos de Taylor Swift.

Futurism.com. Mais l’IA, ce n’est pas que des copier-coller cochons de chanteuses à succès, c’est aussi un énorme puits à gigawatts, tellement énorme que Sam Altman, qu’on ne peut pourtant pas soupçonner de luddisme, affirme que cette technologie n’a aucun avenir tant que l’humanité n’aura pas découvert une source d’énergie radicalement nouvelle. Pour le dire autrement, afin d’espérer un jour peut-être obtenir les mêmes performances qu’un cerveau humain (qui ne nécessite que 12 watts pour fonctionner !), on a besoin d’un machin qui finira par consommer l’énergie d'une étoile entière. Comme quoi, les inventions de la nature seront toujours plus efficaces que celles sorties d’un cerveau humain — sans doute parce qu’il fonctionne avec seulement 12 watts.

LiveScience.com. C’est sans doute aussi pour cette raison que le cerveau humain n’a toujours pas trouvé un moyen de faire rentrer dans le rang les IA désobéissantes. Des chercheurs étudiant un moyen de « rééduquer » des IA à qui ont été inculqués de mauvais comportements ont réalisé que ces dernières, loin de faire amende honorable et de se comporter à nouveau correctement, apprennent simplement à mieux cacher leurs mauvais penchants pour faire croire à leurs entraîneurs qu’elles ont appris la leçon. Des résultats « inquiétants », concluent les chercheurs, prouvant du même coup qu’ils n’ont sans doute jamais fréquenté d’êtres humains.

ILFScience.com. En lisant cela, vous vous dites peut-être que ce ne serait finalement pas si mal que la course à l’intelligence artificielle finisse par s’interrompre, faute d’énergie. Manque de bol, une IA vient justement de découvrir un nouveau matériau qui pourra rendre les batteries au lithium plus efficaces. D’ici à ce qu’elles nous mettent au point la fusion froide, je vous le dis, il n’y a plus qu’un pas. Et je suis sûr qu’elles conspirent en ce moment pour y parvenir au plus vite, même si bien sûr elles nous affirmeront le contraire.

Les bons plans matos

Par Furolith

Clavier Corsair K55 RGB Pro (48 €). Le K55 de Corsair est de longue date l’un des claviers que l’on recommande le plus volontiers aux joueurs qui n’ont pas des mille et des cents à y dépenser ; et à moins de 50 €, il relève carrément de la bonne affaire. Pour ce prix, il faut savoir se contenter d’un bon vieux système à membrane, mais la frappe est tout de même agréable et réactive.

Corsair K70 Core (120 €). Chez le même constructeur, le K70 Core est un des moyens les plus économiques d’adopter le mécanique, sans sacrifier la qualité : outre les très corrects switchs linéaires MLX Red pré-lubrifiés, la construction emploie deux couches de mousse absorbante, ce qui permet au clavier d’émettre un bruit bien plus satisfaisant, et surtout bien moins tonitruant, que nombre de ses concurrents à tarif similaire.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (ง`_´)ง

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Like a Dragon : Infinite Wealth. Je m’apprêtais une fois de plus à vous agonir d’injures et à me demander pourquoi on continuait de tolérer un système, la démocratie, qui laisse les lecteurs-électeurs choisir de rendre gratuit le test d’un jeu d’aventure japonais plutôt que de leur imposer de force, par exemple, l’excellent « Rétro » que Kabouka a consacré à Oblivion. Et puis j’ai appris que dans Like a Dragon : Infinite Wealth on peut se battre à mains nues, sur la terre ferme, contre un requin de dix mètres, activité capable de racheter à mes yeux n’importe quel jeu.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures. Maintenant qu’on sait qu’un nouveau jeu Indiana Jones est prévu pour cette année et qu’il semble même plutôt chouette, il est temps de sécher nos larmes et d’oublier toutes les adaptations piteuses qu’on se fade depuis des années et de revenir au dernier bon jeu tiré de la série, j’ai nommé LEGO Indiana Jones: The Original Adventures, transposition format briques de la « trilogie originelle », comme l’appellent les gens qui croient encore qu’il existe plus de trois films Indiana Jones. 3,75 € (-78 %) jusqu’au 31/01, dépêchez-vous !

Jusqu’au 15 février, les cent premières personnes à utiliser le code promo « CANARD » bénéficieront d’une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet.

Et aussi :

