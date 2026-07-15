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Édito

Par Ambroise Garel

Avant de partir nous reposer dans nos appartements cernés par les flammes en attendant d’entamer une nouvelle année de dystopie (qui sera, n’en doutons pas, particulièrement gratinée), tentons de faire preuve d’un peu d’optimisme concernant l’avenir d’Internet.

Ce qui ne va pas de soi. Non seulement l’enshitification bat son plein mais les alternatives aux grandes plateformes restent, pour le moment, des échecs. Les projets ont beau se multiplier (solutions libres, indépendantes, décentralisées, AT Protocol, Fediverse et compagnie…), portés par des gens motivés, bourrés d’idées brillantes tant sur le plan technique que politique, rien à faire, cela ne décolle pas. Bien sûr, tout cela séduit un petit nombre de nerds et de militants, mais ces initiatives restent des projets de niche, une goutte d’eau face à l’océan que sont les plateformes des GAFAM. Même le massacre qu’a été le rachat de Twitter par Musk n’a pas suffi à provoquer un exode si massif que cela : on peut le déplorer tant qu’on voudra, mais Bluesky et Mastodon n’ont pas davantage réussi à remplacer X qu’Ubuntu et Mint n’ont réussi à remplacer Windows.

Pourtant, à trop se concentrer sur les faibles scores des plateformes alternatives, on tombe dans un travers que les mouvements libristes, technocritiques et apparentés ont en commun avec la plupart des avant-gardes : celui de se considérer comme unique moteur des changements historiques, là où le vulgum pecus (ou plutôt, comme on dit désormais avec une pointe de mépris fort désagréable, le normie) serait le jouet passif de forces qui le dépassent.

J’en veux pour preuve les discours sur l’enshitification du Web. On y déplore la perte de l’esprit des pionniers d’Internet, la cupidité des grandes plateformes et la dégradation des services. On y appelle à la résistance, à l’invention de nouveaux réseaux. Mais on n’y envisage que très rarement ce qui relève pourtant de l’évidence : aussi puissante soit-elle, l’industrie de la tech ne peut imposer aux utilisateurs un produit dont ils ne veulent pas — l’histoire récente nous en a donné quelques beaux exemples. L’internaute lambda ne va pas éternellement continuer à enrichir des plateformes qui rendent de moins en moins le service escompté et dont l’usage se révèle source de stress et de frustration. Il va, tout bêtement, trouver autre chose à faire de son temps.

Quelle coïncidence, c’est justement ce à quoi on assiste aujourd’hui. D’après une récente étude, 55 % des adultes américains ont réduit leur présence sur les réseaux sociaux au cours des cinq dernières années. Écœurés et épuisés par une vie online de moins en moins satisfaisante, les plus jeunes en viennent à fantasmer le passé déconnecté qu’ils n’ont jamais connu et cherchent à le recréer. Et alors qu’on la disait délaissée au profit des flux et des écrans, la lecture sur papier revient à la mode, à tel point qu’il est désormais du dernier chic d’abandonner son smartphone pour réinvestir l’espace public un livre à la main.

C’est un fait tout bête qu’on a tendance à oublier : si l’utilisateur lambda, trop souvent méprisé, ne sait pas ce qu’est une instance Mastodon, il est en revanche tout aussi susceptible que le geek de cesser d’utiliser des outils dont il ne tire plus satisfaction. De plus en plus d’individus, boomers lassés de voir du slop au lieu des posts de leurs amis sur Facebook ou ados terrifiés de l’effet hypnotisant de TikTok, abandonnent les réseaux. Ils ne quittent pas X pour aller sur BlueSky, comme l’espéraient les défendeurs de l’Internet libre. Ils quittent X tout court.

Et puis… Croyons-nous vraiment qu’une majorité de la population humaine aspire à passer sa vie devant des plateformes devenues un flux continu de publicités pour des arnaques, de Skibidi Tantafruit et de ragebait ? Zuckerberg semble le penser, tout comme il pensait que des milliards d’êtres humains auraient envie de chausser chaque jour un casque de six cents grammes pour incarner un Mii amputé des jambes. Ayons la décence d’accorder un peu plus de crédit à nos frères et sœurs humains qu’un milliardaire californien : le plus vraisemblable est que, si des pans entiers d’Internet sont condamnés à devenir inutilisables, les gens cesseront, tout simplement, de les utiliser.

Le Pavé numérique part en vacances jusqu’au 26 août ! Excellent été à toutes et à tous.

Pendant la pause estivale :

Nos abonnés premium continueront de recevoir des « longs formats » inédits. Celui de juillet, « Le droit d’auteur ne nous sauvera pas de l’IA », vient d’ailleurs tout juste de sortir.

Comme chaque année, vous recevrez toutes les semaines un best-of des numéros de la dernière saison, avec des promotions inédites.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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BSky.social. Dans la série « tiens, je n’y avais pas pensé mais maintenant ça me semble évident », cet excellent post BlueSky d’un certain Braak expliquant que le succès des lunettes connectées n’a rien de garanti puisqu’elles sont destinées à poster sur Internet des photos des autres, alors que les gens veulent surtout poster des photos d’eux-mêmes.

CNet.com. Soucieux de proposer une alternative à la forme humanoïde, que beaucoup de gens trouvent inquiétante, des chercheurs ont produit des prototypes de robots flottants, sortes d’assistants diaphanes qui flotteraient dans votre maison en ondulant doucement. Ce qui est sans doute moins inquiétant, si on met de côté que c’est ainsi que la culture occidentale, depuis au moins deux siècles, représente les spectres.

TheVerge.com. Les data centers géants sont de plus en plus impopulaires ? Qu’importe, l’entreprise Sunrun a une solution : des data centers décentralisés, sous forme de petits boîtiers que des particuliers placeront chez eux contre rémunération. Chaque appareil, connecté à Internet, fournira une partie de la puissance de calcul, un peu comme dans les projets de type SETI@home. « Mais qui acceptera de se faire payer pour fournir de la puissance de calcul à une grande entreprise de la tech ? », se demandent sans doute les plus grognons d’entre vous, à qui on pourra rétorquer que cela fait des décennies qu’on leur fournit gracieusement nos bien plus précieuses données personnelles.

404Media.co. Le conté d’Henrico, en Virginie, compte pas moins de 37 data centers, pas mal pour un territoire qui ne fait que six fois la superficie de Paris intra-muros. Eh bien, figurez-vous que fin juin dernier, ses responsables ont envoyé un mail demandant aux professeurs et autres employés du public de modérer leur consommation d’électricité, par exemple en éteignant leurs ordinateurs lorsqu’ils ne s’en servent pas, pour faire face à l’augmentation du prix du kilowatt-heure. Dont on se demande bien d’où elle vient.

TheIns.Press. Malgré son air de ne pas y toucher pour ne pas se mettre à dos les acheteurs occidentaux de ses gadgets, la Chine collabore activement avec la Russie en matière de défense. C’est ce que démontre une enquête conjointe de The Insider, Der Spiegel et Le Monde, qui nous apprend notamment que les deux pays réfléchissent à un moyen de contrer Starlink, dont on sait depuis la guerre en Ukraine qu’il constitue un atout majeur dans un conflit.

WSJ.com. Les nutritionnistes s’inquiètent des conseils absurdes (et parfois dangereux) que les chatbots donnent à leurs patients, et surtout leurs patientes, désireux de perdre du poids. Ce qui en soi n’est pas forcément très nouveau, les gens n’ont pas attendu les LLM pour aller chercher sur Internet des idées de régimes farfelues. Plus original, on y découvre que les patients dégainent désormais leur téléphone en plein milieu d’une consultation pour demander à ChatGPT de contredire les conseils que vient de leur donner un professionnel de santé. Je n’ose même pas imaginer ce que les enseignants vont devoir supporter pendant les réunions parents-profs au cours des années à venir.

TechCrunch.com. Dans une décision que je qualifierais de « pas stupide » vu qu’Anthropic a plus ou moins verrouillé le marché des LLM destinés aux pros, OpenAI a décidé de se recentrer sur le grand public et l’IA du quotidien. C’est pourquoi l’entreprise recrute en vue de lancer des produits ciblant notamment les parents, les aidants et les personnes âgées. Une décision que je qualifierais quant à elle de « terrifiante ».

TheVerge.com. N’en déplaise aux vilains communistes qui feraient mieux de se taire (en plus ce n’est pas prudent de parler avec un couteau entre les dents), le ruissellement fonctionne bel et bien. L’entreprise SK Hynix vient de le prouver en réalisant une fracassante entrée en bourse, avec plus d’un billion de dollars de valorisation. Si vous n’aviez jamais entendu parler de cette boîte, rassurez-vous, c’est tout à fait normal : il s’agit d’un fabricant de RAM, qui vend notamment sa production à Nvidia. Or Nvidia ayant bénéficié de la course effrénée à l’IA, Hynix en bénéficie à son tour. Ça ruisselle, je vous dis.

Les bons plans matos

Écouteurs sans fil Nothing Ear (a) (57 €). Parent modeste de la gamme des écouteurs Nothing, c’est aussi le meilleur rapport qualité-prix comparé aux Ear ou Ear (3). Le boîtier est moins chic, mais les performances sonores ou de réduction active de bruit sont équivalentes. À ce prix-là (ils se trouvent fréquemment autour de 60 €), c’est un incontournable pour qui veut des écouteurs légers et corrects sans se ruiner.



Ventilateur manuel portable à fréquence variable (9 €). Ces ventilateurs à main pliants sont vendus par deux pour un prix ridicule. Légers, peu encombrants, fournis avec un sac de rangement, ils sont très silencieux, aussi pratiques dans le métro qu’au spectacle. Vous pouvez déterminer vous-mêmes la fréquence de battement et aucune recharge n’est nécessaire.

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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Test — Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Cette semaine vous avez l’embarras du choix. Par exemple :

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Si les guerres apportent toutes leur cortège de larmes et de tragédies, elles ont au moins le mérite d’accélérer l’innovation. Ainsi, tout comme la Deuxième Guerre mondiale nous a donné les V2 puis le voyage spatial, la guerre des drones nous aura donné Tornyol (sic), un appareil autonome capable d’intercepter les moustiques en plein vol. Ok, bon, ça fait moins rêver qu’Apollo 11 mais qu’est-ce que vous voulez, c’est la French Tech.

À lire dans la partie premium

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➫ Bit Brother : Chat Control, une rustine en attendant la suite

➫ Billevesées du Web : Quand les luddites new-yorkais ragent against the machine

➫ Impr/écran