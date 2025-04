Édito

Par Ivan Gaudé

Où en est l’interdiction de TikTok aux États-Unis ? On ne sait pas. Votée par le Congrès en 2024 sous réserve de vente par ByteDance au plus tard le 18 janvier 2025, elle n’a simplement pas eu lieu. Donald Trump, qui avait pourtant essayé de l’imposer en 2020 par décret, n’en veut plus. Il a expliqué fin 2024 que l’interdiction de TikTok serait un trop gros cadeau fait à Meta, objet de sa rancune : « Sans TikTok, vous pouvez rendre Facebook plus puissant, et je considère Facebook comme un ennemi du peuple. »

Il a donc prolongé deux fois le délai de grâce pour trouver un repreneur, sans résultat pour le moment. La société ByteDance, et sans doute les autorités chinoises à travers elle, se refuse toujours à cette vente forcée de TikTok. Et l’escalade irrationnelle du conflit commercial déclenché par les États-Unis, qui joue désormais sur la fierté, ne pousse pas à la reddition.

La situation de Meta, adjointe à ce dossier par l’ire présidentielle, est paradoxale. D’un côté, s’est ouvert lundi 14 avril un procès antitrust concernant le rachat d’Instagram et WhatsApp par Facebook, qui pourrait aboutir à une scission du groupe Meta. De l’autre, Mark Zuckerberg a récemment multiplié les gages, tant financiers qu’idéologiques, à Trump et un accord financier surprise mettant fin à la procédure n’est pas à exclure. Un règlement rapide (comme une scission, paradoxalement) pourrait signifier un apaisement de Trump et ouvrir à nouveau la voie à une interdiction effective de TikTok, dans une logique de fermeté transpacifique.

Le même genre de problématique se pose sur le front transatlantique. Si les GAFA ont rallié Trump, c’est notamment dans l’espoir de son soutien contre la législation européenne (DMA/DSA) et les pénalités qu’elle implique pour eux. Plusieurs procédures de l’Union européenne contre Apple, Meta et X avaient été « suspendues » début janvier par la présidente de la Commission européenne, par souci diplomatique. Mais cela n’a pas empêché les droits de douane de frapper durement l’Europe. Les sanctions contre Meta et X, et donc les conditions mêmes d’exploitation des réseaux sociaux en Europe, se retrouvent parties prenantes intégrales de la guerre commerciale en cours. Elles sont à la fois enjeux de négociations et armes de dissuasion de l’UE.

Cette situation met en valeur notre immense faiblesse en la matière : il n’existe pas d’alternative européenne aux réseaux sociaux américains, ou chinois.

Historiquement, nous avons soutenu par la puissance publique non seulement la construction des infrastructures de télécommunication (téléphone, Internet), mais aussi directement la production et diffusion des contenus (radios et télévisions publiques, soutien à la presse, au livre, au cinéma…). Devant l’importance qu’ont prise les réseaux sociaux dans la vie publique, ne serait-il pas temps de considérer que l’existence d’un réseau social conforme aux valeurs européennes relève de la même nécessité, sociale, politique et économique ?

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Gizmodo.com. Tel le lycéen bon élève qui, incapable de résister au charme de la rébellion facile et persuadé que jouer les bad boys lui permettra de plaire à la jolie Alice de la classe de 2nde B, succombe à la mauvaise influence du cancre et va le rejoindre fumer des joints derrière l'église, Meta a annoncé que son prochain modèle d'IA, Llama 4, serait « moins biaisé politiquement » que son prédécesseur et que, comme Grok, il ne serait « pas woke ».

Cosmopolitan.com. Meta a d'ailleurs très bien choisi son moment pour radicaliser son chatbot. Cosmopolitan, le seul magazine féminin dont le nom évoque davantage un think-tank dédié à la pensée de Friedrich Hayek que la garde-robe de Salma, nous apprend que de plus en plus de jeunes hommes utilisent les IA comme conseillers en matière de relations hommes-femmes. En pleine montée des masculinismes, on voit mal comment *cela pourrait mal finir.*

HBR.org. Mais tout cela n'est qu'une petite crotte dans un vaste océan de caca puisque, comme nous l’explique la Harvard Business Review (dont le nom, pour le coup, n'évoque rien de rigolo du tout), les gens ont de façon générale tendance à utiliser de plus en plus l'IA comme conseillère de vie et confidente. En effet, qui mieux qu'un robot sans âme résidant dans les fermes de serveurs anonymes financés par des capital-risqueurs peut répondre à des questions comme « pourquoi est-ce que je me sens seul et que je n'ai l'impression d'avoir personne à qui parler ? ».

Les bons plans matos

Boîtier Ugreen externe pour SSD M2 (24 €). Si vous avez des SSD au format M2 qui traînent, pourquoi ne pas les transformer en super-clés USB ? Ce boîtier à prix raisonnable accueille des SSD NVMe PCIe M-Key / M+B Key jusqu'à 4 To. Il est compatible avec les formats 2230/2242/2260/2280.

Table de lit pour ordinateur portable (38 €). Vous allez me dire : « Une table de lit, mais pourquoi ? » Parce que ça m’a fait marrer, voilà. Oui, elle est réglable en hauteur, avec quatre angles différents pour le lit ou le canapé, la lecture ou le travail.

Hub Anker 7-en-1 (29 €). Le classique hub USB-C pour regrouper HDMI (4K 30 Hz), port Ethernet, deux USB-A, cartes mémoire, et un USB-C. Il gère une charge pass-through de 85 W en USB-C s’il est branché sur un adaptateur mural de 100 W. (Pensez à activer le code de réduction de -20 %.)

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Test de Blue Prince

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « LECANARDDEPAQUES » offre une réduction supplémentaire sur l’ensemble du catalogue GamesPlanet.

Quelques suggestions parmi les réductions en cours :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Si vous vous intéressez à l'histoire des luddites, ces artisans du début du XIXe siècle qui ont détruit les machines qui volaient leurs emplois, ou bien à celle de l'ironie, vous serez heureux d'apprendre qu'une chaîne YouTube propose un résumé de la révolte luddite entièrement illustré par IA.

