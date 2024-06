Édito

Par Ambroise Garel

Depuis près de trois siècles et la fameuse réfutation de Hobbes par Rousseau, la question restait posée : l’homme est-il, ou pas, naturellement bon ? Est-il un loup pour son semblable ou un pur petit agneau corrompu par l’influence néfaste de la société ? Réjouissez-vous, la réponse vient de tomber et, comme souvent dans les grands débats philosophiques, nous la devons à Elon Musk.

C’est en effet au célèbre crackpot fascistoïde que nous devons Starlink, invention utile pour une fois, puisqu’elle permet d’utiliser une constellation de satellites pour se connecter à Internet dans les endroits les plus reculés. Par exemple au fin fond de la jungle brésilienne, où vit la tribu Marubo, restée très isolée du reste de la civilisation. En tout cas jusqu’à septembre dernier où, à la demande d’un des chefs de la tribu qui avait passé quelques années dans le monde extérieur, elle a pu pour la première fois accéder à Internet grâce aux antennes magiques de Monsieur Musk.

Résultat : si disposer de terminaux mobiles s’est révélé très utile pour contacter les secours en cas de problème, tout un tas de comportements indésirables — et jusque-là inconnus des Marubo — ont commencé à faire leur apparition. Pour commencer, les gens passent beaucoup de temps sur leur téléphone à mater du foot ou leur fil Instagram au lieu de pêcher ou de chasser, ce qui est pourtant nécessaire à leur survie. Les chefs ont aussi constaté une dégradation de la communication entre les membres de la tribu, catastrophique pour une population qui repose sur la transmission orale d’une tradition. Et surtout, bien qu’Internet ne soit activé que sept heures par jour afin d’éviter de transformer tous les chasseurs en patates de canapé, les jeunes hommes ont commencé à regarder du porno bien hardcore. Au risque, redoutent les chefs, de vouloir reproduire les comportements qu’ils ont découverts, bien éloignés de la morale sexuelle des Marubo.

« J’ose presque assurer que l’état d’endless scrolling est un état contre-nature et que l’homme extremely online est un animal dépravé », écrivait déjà Rousseau en 1755 dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Le bougre voyait loin.

ATTENTION : Pour fêter le premier anniversaire du Pavé Numérique, tous les abonnements sont à -22% jusqu'à fin septembre.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Inc.com. Vous vous souvenez de Recall, le système IA que Microsoft compte installer dans ses nouveaux PC Copilot+ et qui enregistre une capture de votre écran toutes les cinq secondes (si vous ne vous en souvenez pas, vous devriez peut-être utiliser Recall) ? Eh bien sans surprise, des hackers ont déjà trouvé des failles qui permettraient à des petits coquins de fouiller dans sa base de données pour y récupérer vos informations personnelles. L’article de Inc.com nous apprend notamment que tout y est stocké en clair, preuve que si l’intelligence de Copilot est artificielle, celle des ingés de Microsoft ne vaut pas bien mieux. Cela dit, contrairement à la machine, l’homme reste toutefois capable d’adaptation, puisqu’après des jours à se faire hurler dessus par leurs clients potentiels, les gens de Microsoft ont fini par annoncer que Recall ne sera finalement pas activé par défaut.

TheCoworker.co.uk. Vos enfants aiment Roblox ? Ils aiment aussi les magasins Ikea ? Eh bien, vous allez pouvoir les mettre au turbin ces petits feignants, car Ikea recrute des vendeurs pour le magasin Ikea virtuel qu’il a installé dans le monde de Roblox. Le poste, entièrement en télétravail (sans blague), est payé 14,80 € de l’heure. Certes, il faut avoir 18 ans et résider au Royaume-Uni pour postuler, mais bon, comme ça vos enfants apprendront aussi à se faire des faux papiers, par les temps qui courent ça peut être utile.

GQ.com. La dernière mode — et par « dernière mode », en bon journaliste parisien, j’entends « truc de niche pratiqué par douze CSP+ branchouilles » — consiste à utiliser des applications destinées à l’entreprise, par exemple Slack, pour organiser son couple. Du tableau virtuel pour la répartition des tâches ménagères à des « traqueurs de problèmes » pour résoudre les conflits, les utilisateurs chantent les louanges de ces outils certes pas très romantiques mais apparemment assez efficaces. Et, à tout prendre, moins sociopathiques que les gestionnaires d’amitié qui vous envoient une notification quand il est temps de prendre des nouvelles d’une connaissance.

NPR.org. Ce n’était qu’une question de temps avant que des techbros sortent cela de leur chapeau : un concours « Miss IA » vient d’être organisé, dans lequel plusieurs jeunes femmes virtuelles (ou plutôt leurs créateurs) vont s’affronter pour gagner un prix de 5 000 dollars offert par l’entreprise anglaise FanVue. Parmi les « candidates » les mieux placées, on trouve Seren Ay, égérie de la marque de bijoux turque Sirena. Sans surprise, toutes les finalistes sont jeunes et minces et, comme le fait remarquer avec une rare élégance l’un des créateurs de Seren Ay, ont l’avantage, contrairement aux mannequins réels, « de ne pas coûter cher et de se taire ».

Les bons plans matos

Par Ambroise Garel

Toshiba TOS HD EST 2.5 USB 3.0 1 TB (56 €, -30 %). Peu de gens le savent alors que c’est pourtant très logique : les disques durs internes sont tous des femelles et les disques durs externes tous des mâles, ce qui explique pourquoi ils se reproduisent difficilement (ils ne se croisent jamais) et pourquoi nous devons les fabriquer nous-mêmes dans des usines. Par exemple cet excellent disque externe sorti des usines Toshiba, qui vous permettra de stocker de façon fiable 1 téra-octet de photos de vacances, de quoi être tranquille avant de partir à la plage.

Crucial X9 2 To Disque SSD Externe Portable (150 €). Vous souhaitez également emporter en vacances toute votre filmothèque et la moitié de vos documents de travail. Ce n’est pas bien, car il faut parfois savoir déconnecter. Mais si c’est vraiment votre truc, avec les 2 To de ce SSD portable qui vous garantit un temps d’accès ridiculement petit, vous aurez de quoi faire.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Lorelei and the Laser Eyes. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour les créateurs de puzzle games, dont je tiens les cerveaux pour infiniment supérieurs au mien tant je suis infoutu de créer le moindre labyrinthe ou énigme un tant soit peu original. Cela dit, aussi brillants soient-ils, ces gens sont incapables de trouver un titre correct à leur jeu. Tenez, regardez The Witness (nul, tout plat) et Lorelei and the Laser Eyes (???, incompréhensible) : deux des meilleurs puzzle games de ces dernières années, deux titres catastrophiques. Oui, écoutez, on se console comme on peut.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Civilization VI. Alors que Civilization VII vient d’être annoncé pour 2025, c’est le moment ou jamais de jouer à Civilization VI, car vous ne comprendrez rien à l’histoire si vous n’avez pas fait les précédents. Ça tombe bien, il est en méga-turbo-promo, comme on dit dans le marketing, jusqu’à après-demain. 2,99 € (-95 %) jusqu’au 14/06.

Mais aussi :

