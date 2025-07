Édito

Par Ivan Gaudé

Après qu’Elon Musk a fait plusieurs saluts nazis aux supporters MAGA à l’occasion de l’investiture du nouveau président des États-Unis, plus aucune expression de son extrémisme ne devrait nous surprendre.

Pourtant son IA, Grok, est tout de même parvenue à nous choquer, elle qui s’est mise soudain à cracher des théories antisémites et faire des compliments à Hitler jusqu’à s’auto-qualifier de MechaHitler. Un bug de mise à jour de la nouvelle version, a-t-on expliqué, bug néanmoins survenu peu après qu’Elon Musk lui-même s’est plaint d’un alignement politique trop prudent de son système.

Bien sûr, il serait simplificateur de réduire le travail des ingénieurs et chercheurs de Grok, et ses tâtonnements inévitables, à une courte et directe chaîne de causalité entre l’idéologie de leur patron et le comportement de leur IA. Et même Elon Musk ne souhaite probablement pas faire l’apologie publique d’Hitler. Néanmoins, des saluts nazis aux délires fascistes du MechaHitler, en passant par l’épisode du génocide imaginaire des blancs d’Afrique du Sud, il existe une continuité qui laisse peu de doutes sur le fait que Grok soit voulu comme une arme politique, et qu’il s’agisse d’une arme d’extrême-droite.

Elon Musk, ce faisant, nous rend service.

Il nous évite de longs débats sur ses intentions, tels ceux qui ont accompagné son rachat de Twitter, avant qu’il ne devienne clair qu’il s’agissait d’obtenir un outil au service de sa volonté d’influence politique. Elon Musk nous rappelle sans ambiguïté que, comme les réseaux sociaux avant elle, l’IA générative est politique et sera utilisée comme telle.

Il y en a que cela ne gêne pas le moins du monde, comme le ministère américain de la Défense qui a annoncé s’offrir les services de Grok lors d’un contrat pouvant atteindre 200 millions de dollars, à peine une semaine après l’exposition publique de ses bouffées pro-nazies.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Physionomiste en ligne. L’Europe vient finalement en renfort du gouvernement français sur la question délicate de la vérification en ligne de l’âge. La Commission a présenté un prototype d’application de vérification d’âge que les pays pourront adapter à leurs besoins, ainsi qu’un cadre d’utilisation. La France fait partie des cinq premiers pays à le tester (avec le Danemark, l’Espagne, l’Italie et la Grèce). Un peu à la manière de France Connect, l’app servirait d’intermédiaire entre les données personnelles et les sites visés par des restrictions d’âge (jeux d’argent, pornographie, etc.).

À pigeon, pigeon et demi. Comme tant de boîtes américaines de la tech, les dirigeants de MoonPay, une firme spécialisée dans la facilitation des paiements des cryptomonnaies ou des NFT, ont accepté de participer au financement de la cérémonie d’investiture de Donald Trump. Ils ont donc transféré 250 000 $ en cryptomonnaie (Ethereum) sur un portefeuille indiqué par e-mail (probablement envoyé par pigeon$@trumpinvestiture666), qui s’est avéré frauduleux, démontrant par là même un admirable sens de la solidarité envers l’importante population colombidée parmi leur clientèle.

Chômage assisté par IA. Les spécialistes du recrutement Indeed et Glassdoor vont licencier 1 300 emplois au niveau mondial, soit 6 % de leurs effectifs, sous prétexte que l’IA va transformer la façon dont les demandeurs d’emploi cherchent du travail et les employeurs gèrent le recrutement. Apparemment, la façon en question, c’est que l’IA va mettre sur le carreau tellement de gens qu’il sera ensuite impossible d’examiner le volume des candidatures pour les jobs restants sans l’aide de l’IA.

Les bons plans matos

Souris sans fil Asus TUF Gaming M4 (35 €). Une souris légère (62 g), sans fil (double connectivité Bluetooth ou Wi-Fi 2.4 GHz), de forme ambidextre, avec six boutons programmables et dotée d’un capteur optique affichant une précision de 12 000 dpi, largement suffisante pour les non-pro-gamers, pour pas cher. Originalité : peut fonctionner aussi bien avec des piles AAA que AA, grâce à un adaptateur fourni.

Kit de 2×16 Go de RAM Corsair Vengeance RGB (120 €). Deux barrettes de RAM 16 Go pour un upgrade de votre machine à 32 Go. Il s’agit évidemment de DDR 5 à 6 000 MHz comme il se doit, compatible AMD et Intel. À ce prix raisonnable, le spectacle lumineux RGB est offert.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Download : Shademap

Et aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ivan Gaudé

Si l’on en croit ce visuel réalisé par l’IA pour une offre d’emploi, les futures recrues de l’équipe Xbox Graphics devront travailler sans regarder leur écran.

