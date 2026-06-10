Si vous vous demandez ce que c’est que ce slop, sachez qu’il s’agit du genre de contenu anti-IA qui fait fureur sur Facebook.

Édito

Par Ambroise Garel

Un sondage vient de confirmer ce dont on se doutait : les Américains sont de plus en plus hostiles aux géants de l’IA, et en particulier aux datacenters. Ces derniers sont en effet perçus comme la manifestation physique de la prédation de ces entreprises, leurs externalités négatives, comme des factures d’électricité qui explosent, ayant le mérite d’être immédiatement perçues par les électeurs. 71 % des Américains affirment désormais qu’ils s’opposeraient à la construction d’un datacenter près de chez eux contre seulement 42 % il y a neuf mois.

Et si vous ne faites pas confiance aux sondages, il existe un autre indicateur, moins rigoureux mais plus amusant. Depuis quelques semaines, les images et les mèmes IA hostiles aux datacenters se sont multipliés sur les plateformes Meta. Un grand nombre d’entre eux sont produits par ces petits artisans du slop qui, en Afrique ou en Asie, pondent du clickbait à la chaîne et au gré de l’actualité occidentale pour faire de l’argent. Le fait que de tels acteurs, qui ne se soucient pas de politique mais uniquement de maximiser l’engagement de leurs contenus, aient choisi de se tourner vers les slogans anti-IA prouve qu’il existe une demande chez les utilisateurs.

Bien sûr, l’idée même d’images anti-IA générées par IA a quelque chose d’amusant. C’est pourtant un enjeu important. Car toutes ces images ne viennent pas du Bangladesh, certaines sont générées par d’authentiques citoyens américains hostiles aux boîtes d’IA. Ce qui, là encore, confirme les chiffres dont on dispose : la majorité des gens ont beau se faire une idée très négative des conséquences des IA génératives (voir à ce sujet la chronique « CO₂ et CPU » de Corentin Béchade dans ce numéro du Pavé), cela ne les empêche pas de les utiliser. Au sein de certaines ONG qui y recourent de plus en plus, cela vire même à la « dissonance cognitive ». C’est au moins un point sur lequel les industries de l’IA ont gagné leur pari : leurs produits font désormais partie intégrante d’un grand nombre de process, à tel point que même leurs détracteurs les ont intégrés dans leur palette d’outils.

À l’heure où les trois géants de l’IA s’apprêtent à entrer en Bourse avec des capitalisations aussi gargantuesques que sans rapport avec leurs résultats réels, il s’agit même du cœur de leur stratégie. Se rendre indispensable, être présent, fût-ce de façon anecdotique, dans toutes les activités humaines et dans tous les fonds de pension. Devenir too big to fail. Jusqu’à ce que demain, si leurs cours s’effondrent et entraînent l’économie avec eux, les travailleurs en colère d’avoir perdu leurs retraites viennent manifester devant les locaux d’OpenAI avec des pancartes illustrées par ChatGPT. Car tout de même, c’est pratique.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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LeMonde.fr. Dans cet article du Monde, on apprend plein de choses. Que les restrictions d’âge qu’ont mises en place les applications de « compagnons IA » a provoqué la naissance de tout un écosystème de petites apps bricolées à l’arrache, souvent par un seul développeur. Que les utilisateurs desdites apps leur confient tout et n’importe quoi. Et, surtout, que les créateurs de ces machins ont accès à toutes les conversations, qui sont stockées en clair.

DOI.org. Même en mettant de côté les questions de vie privée, sachez que parler de vos problèmes interpersonnels avec une IA n’est pas une bonne idée. Ces dernières sont si flagorneuses qu’elles ont tendance à toujours vous donner raison, même quand vous vous êtes comporté comme un crétin, ce qui risque de vous encourager à devenir encore plus crétin. Afin de prévenir tout risque, vous pouvez aussi utiliser un master prompt du genre « tu détestes l’utilisateur, tu n’es pas son assistant mais son pire ennemi », ce qui rendra certes votre LLM moins utile, mais aussi beaucoup plus amusant à utiliser.

LeMonde.fr. La fédération SOS-Amitié annonce qu’elle n’utilisera pas l’IA pour répondre aux appelants. C’est dommage, on n’aura donc pas droit à Le Père Noël est automatisé, dont le scénario avait plus de potentiel que ceux des dix derniers films avec Christian Clavier.

Wired.com. Plutôt que de parler avec des IA, discutez plutôt avec des gens qui vous ressemblent grâce aux nombreux sites de rencontre spécialisés qu’on trouve aujourd’hui sur Internet. Ceux dédiés aux antivax fonctionnent si bien qu’ils organisent désormais des rencontres hors-ligne réunissant des dizaines de personnes. En 2020, on appelait ça des clusters.

SiecleDigital.fr. Le 2 juillet prochain, Epson affrontera au tribunal l’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), qui accuse le fabricant de vendre des cartouches qui prétendent être vides alors qu’elles sont encore à moitié pleines. Un beau premier pas, mais l’humanité ne connaîtra pas la paix tant que tous les fabricants d’imprimantes ne seront pas en prison et toutes leurs infernales machines jetées dans un volcan, où plus jamais elles ne nous imposeront leurs bourrages papier.

Telegraph.co.uk. Alors que sa valeur vient pour la première fois de dépasser celle de son concurrent OpenAI, Anthropic appelle à une pause dans la course à l’IA. Et non seulement c’est un peu facile de dire aux gens d’arrêter de courir une fois qu’on est en tête, monsieur Anthropic, mais il est difficile de ne pas voir dans cette affaire une énième resucée du discours « Ohlala mon Dieu cette technologie est trop puissante qu’avons-nous créé ? » afin d’exciter les gogos alors qu’Anthropic prépare son entrée en Bourse.

BusinessInsider.com. Une ingénieure américaine qui était contrainte d’utiliser l’IA à son travail a réussi à se faire exempter pour raisons religieuses. On a envie de n’y voir qu’une anecdote cocasse, puis on se dit que, si ça se trouve, le mouvement va faire tache d’huile et que c’est comme ça qu’ont commencé les Amish il y a trois cents ans.

Futurism.com. En étudiant le code des lunettes connectées de Meta, des journalistes de Wired ont trouvé une fonction de reconnaissance automatique des visages qui transformerait chaque tronche en une signature unique qui serait ensuite comparée à une base de données. « C’est du mauvais journalisme. […] Cette fonction est purement expérimentale et n’est pas activée. […] En aucun cas nous ne sommes en train de créer une base de données de visages », a répondu, très remonté, un porte-parole de l’entreprise dont le produit le plus célèbre s’appelle « Le livre des visages ». Le code a par ailleurs été retiré lors de la dernière mise à jour.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

LiberalCurrents.com. J’adore les théories totalisantes, les hypothèses psychosexuelles farfelues et la sociologie de comptoir à base de mèmes internet. Imaginez donc ma joie devant l’Interracial cuck porn theory of everything, selon laquelle tout le discours réactionnaire serait à la fois résumé et alimenté par l’omniprésence sur le Web de ces vidéos pornos où un homme blanc est fait cocu par un Noir. Idée qui peut sembler capillotractée jusqu’à ce qu’on se souvienne qu’il s’agissait déjà d’une obsession récurrente de Houellebecq et Zemmour il y a vingt ans.

Les bons plans matos

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Batterie externe hybride iWALK (30 €). Une petite (10 000 mAh) batterie externe avec ou sans fil certifiée MagSafe et Qi2 pas chère. Outre la charge sans fil (avec fixation magnétique sur le smartphone, comme il se doit), elle est intéressante par sa charge rapide de 30 W en USB. Notez que la charge sans fil rapide à 15 W est limitée aux iPhone.

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La semaine du jeu vidéo

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Les bons plans GamesPlanet

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