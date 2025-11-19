⚠️ L’ABONNEMENT PREMIUM AU PAVÉ NUMÉRIQUE EST À -30 % JUSQU’À FIN NOVEMBRE, DERNIERS JOURS POUR EN PROFITER ⚠️

Par Ambroise Garel

Les images et vidéos générées par IA sont l’esthétique fasciste du XXIe siècle. Il a suffi de quelques mois de présidence trumpiste pour que cette idée, saugrenue il y a encore un an, devienne une évidence. Disons que, même en mettant de côté la communication officielle de l’État fédéral MAGA et la proximité de ce dernier avec les entrepreneurs de la tech, l’AIgen coche à peu près toutes les cases de ce qu’on attend de l’art officiel d’un régime totalitaire. Non contente de permettre, comme disait l’autre (c’est comme ça que j’appelle Goebbels dans l’intimité), de « répéter mille fois un mensonge jusqu’à ce qu’il se transforme en vérité », sa promesse d’un art « objectif » et canonique débarrassé de la subjectivité critique (et toujours plus ou moins malade, comme toute subjectivité) des artistes descend en droite ligne du discours nazi sur l’art dégénéré.

Mais surtout, comme toutes les propagandes de tous les régimes totalitaires qui les ont précédés, ces contenus générés par IA sont avant tout très kitsch.

Kundera, qui, né en Tchécoslovaquie communiste, a eu pas mal de temps pour réfléchir à ces questions, disait que le kitsch est « la négation absolue de la merde », sans doute la meilleure définition qu’on puisse en donner. Le kitsch, que ce soit dans la propagande politique ou ailleurs, nous vend un monde idéal, ordonné, sans souffrances ni aspérités. Un monde semblable à celui de ces affiches du Department of Labor américain, où de solides ouvriers au regard franc et à la mâchoire carrée font la promotion d’un avenir propre et lisse, dans lequel le travail manuel fait pousser de gros biscoteaux mais ne provoque jamais de fractures de fatigue, où chaque chose est à sa place — et où, on l’imagine, les femmes, les queers et les noirs savent rester à la leur.

En voyant ces affiches, comme beaucoup, j’ai éclaté de rire et pensé « c’est dingue, on dirait un film de Verhoeven ». Car Paul Verhoeven n’est pas seulement un amateur d’hémoglobine, c’est aussi un grand cinéaste du kitsch. Si ses films, malgré leur violence, sont souvent si drôles, c’est en raison du décalage entre leurs univers caricaturalement gores et le récit aussi cheap que puéril auquel ils recourent pour dissimuler leur atroce réalité. Publicités vulgaires dans l’enfer ultracapitaliste de Robocop, propagande militariste niveau CE2 qui envoie gaiement les jeunes au casse-pipe dans Starship Troopers, souvenirs de vacances artificiels qui permettent à la classe moyenne d’oublier la répression violente des grévistes dans Total Recall.

Coïncidence ou pas, figurez-vous justement qu’une app IA, Endless Summer, propose désormais, comme dans Total Recall (la lobotomie en moins), de créer de fausses photos de vacances vous mettant en scène dans des lieux idylliques. Si vous vous posez la question : oui, le résultat est très kitsch. Mais c’est aussi une pratique de plus en plus répandue en Indonésie et un moyen d’oublier la misère. Après tout, quand la réalité devient trop insupportable, il reste toujours la possibilité de la remplacer par un décor de carton-pâte.

Et le monde vers lequel on se dirige, avec une AIgen devenue omniprésente, sera un monde en carton-pâte, où les archives historiques ressembleront à des extraits d’Amélie Poulain et où les membres de peuplades amazoniennes souriront comme des businessmen texans. Ce sera un monde parfaitement kitsch. Un monde sans imperfections, infantile, d’où même la mort et le deuil auront été chassés puisqu’il sera possible de continuer à converser avec des avatars pastel de ses parents décédés. Un monde où la merde aura été absolument niée. C’est dommage, la merde est aussi ce qui nous rend humains.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

LeParisien.fr. Attention, ça bouge. Trois ans après l’acquisition de Twitter par Musk, Emmanuel Macron « n’exclut pas » de quitter le réseau social. À ce rythme, d’ici une ou deux décennies, les Français n’auront plus à utiliser un réseau dont l’IA diffuse des théories complotistes sur le Bataclan pour obtenir des informations sur le retard de leur RER.

Euronews.com. Les Norvégiens ont découvert avec surprise que les véhicules de leur flotte de bus électriques, fabriquée en Chine, pouvaient être désactivés à distance par le constructeur. Sans surprise, ils n’étaient pas très contents. Je vous laisse imaginer ce que ça va être quand ils vont apprendre pour les F-35.

Deepmind.Google. On connaît la formule, « au lieu de nous libérer de la vaisselle pour nous laisser le temps de dessiner, l’IA dessine à notre place pour nous laisser le temps de faire la vaisselle ». Eh bien, figurez-vous que pour une fois l’IA va vraiment contribuer à libérer les Hommes de leur joug, puisque SIMA 2, la dernière création de Google Deepmind, est capable de jouer à des jeux vidéo à notre place. Il ne reste plus qu’à inventer une IA qui regarde des séries pour nous et l’humanité sera enfin libre.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

HeliotropeJournal.net. Sans prétendre être historien (heureusement, c’est un métier affreux où l’on doit lire plein de vieux livres poussiéreux, un coup à devenir asthmatique), j’ai toujours été persuadé que le point d’origine de notre ère de mensonge généralisé, le patient zéro d’où est parti l’effondrement de la crédibilité de toute forme de parole officielle, sur laquelle l’IA générative n’a plus eu qu’à capitaliser, est ce jour de 2003 où Colin Powell a agité de petites fioles au siège de l’ONU. Manifestement, je ne suis pas seul.

Écouteurs sans fil Beats Studio Buds+ (95 €). Les Studio Buds+ de Beats sont une version améliorée des premiers Studio Buds, avec une captation vocale un poil meilleure, une réduction active de bruit supérieure et une bonne autonomie. À ce prix pendant les promos Black Friday, c’est une bonne occasion d’avoir des écouteurs de qualité, légers et performants, compatibles Apple et Android.

Écran 27’’ Samsung Odyssey G5 (169 €). Une offre « pré-Black Friday » qui met cet écran 27 pouces un peu ancien (2021) à un prix intéressant, car il dispose d’une belle dalle IPS en 2560×1440 à 165 Hz (1 ms). Le pied est réglable en hauteur et inclinaison, et peut se mettre en mode portrait.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

L’article gratuit de la semaine : En test — Anno 117 : Pax Romana

Et aussi :

par Ambroise Garel

Je n’aime pas trop les blagues qui stéréotypent une nation tout entière, même quand son gouvernement commet des crimes de guerre. Par contre j’adore les vidéos où des robots se cassent la gueule. Je suis donc partagé devant les images de cette démonstration où un robot russe titube avant de se vautrer comme un poivrot.

