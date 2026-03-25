Édito

Par Ambroise Garel

Je discute régulièrement avec des gens qui utilisent l’IA, dans le cadre de leur travail ou par curiosité. Aucun techno-béat (ceux-là me fatiguent assez vite), mais toute une palette d’individus dont l’avis sur les LLM va de « c’est super intéressant pour plein de tâches, regarde encore ce que j’ai bricolé hier soir » à « mouais une fois la hype dissipée, ça ne sert quand même pas à grand-chose dans la plupart des cas ». Mais en dépit de leurs différences d’appréciation, tous, moi le premier, s’accordent sur un point : utilisés intelligemment, c’est-à-dire en vérifiant leurs sources et en étant conscient de leurs limites, ce sont des outils d’apprentissage sans égal, peut-être la plus grande révolution éducative depuis l’apparition de Wikipédia.

De la réalisation de fiches de synthèse, de résumés ou de flash cards à la création d’exercices personnalisés pour revenir sur un point mal compris, les LLM sont des démultiplicateurs de force monstrueux pour tout étudiant ou simple curieux. Quand je pense à ce que j’aurais pu faire d’un tel outil durant mes soirées de révisions estudiantines, je jalouse salement les jeunes d’aujourd’hui, qui ont la chance d’avoir Claude et ChatGPT dans leur poche.

Or, il se trouve que je parle aussi à pas mal de profs, maîtres de conf’ et instituteurs. Là aussi, du primaire au supérieur, le constat est unanime : les LLM sont une catastrophe. Il n’est plus possible de noter les devoirs, les élèves délégant tout le travail à ChatGPT. Leur foi en ces outils les amène à leur accorder une confiance aveugle et à donner plus de crédit à leurs hallucinations qu’à la parole des enseignants. Leur motivation est en chute libre désormais qu’existent des outils capables de faire à leur place tout ce qu’on exige d’eux.

Nous voilà donc devant une technologie d’apprentissage révolutionnaire qui rend l’enseignement impossible. C’est cocasse. Et très symptomatique de l’IA.

J’ai toujours considéré que le premier danger de la folie collective qui a lancé notre monde dans la course à l’IA était le risque d’hyperconcentration. Une fois l’économie mondiale dépendante d’une poignée de géants assis sur des milliers d’hectares de data centers, ces quelques boîtes seront à la tête d’un pouvoir sans équivalent dans l’histoire du capitalisme. Quant aux autres…

Le risque est le même en matière de cognition. Là aussi, l’IA risque de rendre quelques-uns plus riches et tous les autres bien plus pauvres. Les nerds, les curieux, les forts-en-thème, ceux-là sauront utiliser ces outils à leur profit pour apprendre mieux et plus vite. Les autres risquent d’en devenir entièrement dépendants.

Alors que faire ? Contre l’hyperconcentration économique, encourager les gens qui tiennent à utiliser un chatbot à privilégier les modèles locaux et open source (il en existe désormais de très corrects, on en reparlera bientôt). Contre la délégation de notre activité intellectuelle aux IA, pousser les étudiants à interroger leur usage et tenter de rendre ce dernier le plus actif possible.

Dans un cas comme dans l’autre, le moins qu’on puisse dire est que le combat n’est pas gagné d’avance.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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Antirender.com. Vous en avez marre de ces IA qui pondent à la chaîne des images d’un monde parfait et de leur esthétique vaguement fascisante pleine de gens beaux et lisses qui sourient sous un ciel sans nuage ? Découvrez AntiRender, le premier filtre IA dont la fonction est de rendre le monde plus laid mais plus réel en transposant les « visions d’artiste » idéalisées des projets immobiliers sous un ciel gris et moche. Les projets d’urbanisme les plus modernes prennent ainsi immédiatement l’aspect d’une banlieue ouvrière polonaise de 1980.

Futurism.com. Si Grok continue de faire la joie des fachos et des amateurs de nudes non consensuels, les spécialistes de l’IA ne le prennent plus guère au sérieux, son modèle s’étant fait distancer par ceux de ses concurrents OpenAI et Anthropic. Cela a mené Musk, dans un rare moment de contrition, à reconnaître qu’il avait « grave merdé » avec xAI et qu’il fallait tout reprendre de zéro. Il n’y a pas qu’à ce sujet qu’Elon a merdé d’ailleurs, puisqu’il est dans le collimateur des justices américaine et française pour des soupçons de manipulation boursière.

TheGuardian.com. Vous détestez parler avec un chatbot ? Vous voulez gagner 800 dollars par jour ? Rejoignez la startup californienne Memvid qui propose un poste de « AI bully » consistant à pester contre un LLM toute la journée pour tester sa résistance aux utilisateurs humains énervés. Comme le précise le Guardian, « ce poste ne nécessite ni diplôme en informatique ni compétences en IA. La seule condition requise est d’avoir “souvent été déçu par cette technologie” et d’avoir la patience de poser sans cesse la même question. »

TheVerge.com. Incroyable interview de Shishir Mehrotra, PDG de Superhuman/Grammerly, qui s’est fait taper sur les doigts récemment pour avoir créé un outil de « conseil à l’écriture » utilisant le nom d’auteurs vivants sans leur accord et qui galère quelque peu à justifier sa décision de lancer cet outil.

LeMonde.fr. L’Irlande a voulu faire la maline en devenant le paradis fiscal européen des GAFAM et voilà le résultat : toutes les boîtes de tech s’y sont installées et les data centers consomment désormais un quart de l’électricité du pays. Rappelons que la dernière fois que les Irlandais ont mis tous leurs œufs dans le même panier, ils ont failli tous mourir de faim à cause du mildiou.

TheVerge.com. Google s’est mis à modifier par IA les titres des articles de presse dans Google Discover. Un terrible manque de respect pour le travail des rédacteurs en chef qui ont modifié le titre choisi par le secrétaire de rédaction qui a modifié le titre choisi par le journaliste.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

LaysFarra.com. Cet article du dessinateur Lays Farra consacré à l’IA a beau être vieux de trois ans, soit une éternité par les temps qui courent (ils courent très vite), il reste étonnamment d’actualité et cerne bien la complexité de ces questions et les insuffisances des discours sur l’IA (aussi bien pro qu’anti) lorsqu’il est question de création artistique.

Les bons plans matos

Carte graphique Intel Arc B580 12 Go VRAM (307 €). Aujourd’hui, équiper un PC d’une carte graphique disposant de plus de 8 Go de VRAM sans perdre un rein est une gageure. Côté AMD, la RX 9060 XT 16 Go est à 500 €, tandis que la Nvidia GeForce RTX 5060 Ti est perchée à 700 €. À ces niveaux déments, la B580 d’Intel est certes plus modeste (on visera max le 1440p), mais elle est à moitié prix.



Écouteurs de sport JBL Sense Lite True (69 €). Ici on ne parle pas aux audiophiles mais aux sportifs qui veulent des écouteurs stables sur les oreilles (design à crochets), « ouverts » pour faire du sport tout en gardant conscience de leur environnement, et pas trop chers (-38 % en ce moment).

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

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En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Avec le DLSS 5, Nvidia se noie dans le slop IA

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CRIMSONDESERT » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet au 300 premières personnes qui l’utiliseront avant fin mars.

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Pourquoi tomber amoureux d’une IA quand il existe des alternatives plus écologiques qui vous permettront par ailleurs de développer vos compétences en bricolage ?

@mohmagie Moh Magie on Instagram: "Angela, marionnette qui danse #marionn …

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