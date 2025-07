Édito

Par Ivan Gaudé

La France, à travers son ministère de la Défense, a publié le 14 juillet dernier la Revue nationale stratégique 2025, doctrine publique d’une centaine de pages chargée d’établir et décrire les priorités de la défense et de la sécurité nationale.

Fait nouveau, aux dix objectifs stratégiques précédents (décrits dans la Revue de 2022, établie à la hâte après l’invasion russe en Ukraine) s’en est ajouté un nouveau, le onzième, consacré à « l’excellence académique, scientifique et technologique » qui s’ouvre par cette phrase (§439) : « L’accélération des développements scientifiques et technologiques et leur utilisation généralisée par les compétiteurs et adversaires de la France atteint un niveau inédit. » Sont cités ensuite comme priorités l’intelligence artificielle (§456 : « La France se positionnera comme leader en matière d’intelligence artificielle, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : théorisation mathématique, développement des infrastructures de calcul, analyse, stockage et gestion des données, utilisation de l’IA en transversal »), et l’informatique quantique avec cet avertissement (§461) : « Pour faire face à la rupture potentielle de l’ordinateur quantique, la montée en maturité technologique souveraine du volet matériel est une priorité qui doit être assurée. »

Après avoir épluché pour vous plus de dix ans de Revues nationales stratégiques et Livres blancs sur la Défense (l’appellation précédente de ces rapports), en remontant jusqu’à 2008, je peux vous confirmer que c’est la première fois que les nouvelles technologies sont présentées comme ayant une telle importance dans la doctrine officielle de la Défense nationale.

Bien sûr, cette dernière s’est toujours souciée du progrès technique et des capacités industrielles de haute technologie. Mais il s’agissait jusqu’à présent d’un objectif subordonné, nécessaire mais d’ordre pratique, lié à l’indépendance de la filière nucléaire et des principales capacités d’armement, jamais d’un chapitre en soi concernant des innovations non militaires, placé au même niveau de priorité que les forces armées, la dissuasion nucléaire ou l’état des alliances.

L’inclusion d’objectifs liés aux technologies de pointe génériques civiles dans une publication comme la Revue nationale stratégique, et le ton quelque peu martial qui va avec, me semblent révélateurs d’un changement de contexte dans l’analyse des nouvelles technologies.

À tort ou à raison, le sentiment se répand que cette fois, plutôt que d’un simple saut technologique, les progrès de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique nous rapprochent d’une rupture majeure, une élévation radicale vers une nouveau paradigme de l’innovation, inaccessible à ceux qui n’auront pas pris l’élan nécessaire.

Il est possible d’en douter, de penser qu’il s’agit d’une hystérisation de l’analyse liée à un contexte d’affrontement mondial. Mais force est de constater que plusieurs pays considèrent cela officiellement comme une menace stratégique : les États-Unis, la Chine, et désormais la France.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

11 000 nuances de propagande. C’est le nombre approximatif de chaînes et comptes sur YouTube que Google a bannis au deuxième trimestre pour cause de propagande étatique. Les deux tiers environ servaient les intérêts chinois, tandis que 2 000 des chaînes retirées étaient liées à la Russie et diffusaient des attaques contre l’Ukraine ou l’OTAN en plusieurs langues.

Bras de fer contre X. Après l’ouverture d’une enquête contre X pour « ingérence étrangère », le réseau d’Elon Musk dénonce une attaque politique et a refusé catégoriquement de communiquer les informations demandées, notamment l’état de son algorithme sur la période en question. Oui, vous savez, l’algorithme qui devait être transparent, mais dont le dernier dépôt public remonte à deux ans…

« Les seigneurs de la tech ». Cette semaine, Le Monde consacre une intéressante série d’articles de fond sur l’importance, y compris politique, prise par les patrons milliardaires de la Silicon Valley. Le premier épisode raconte la cérémonie d’investiture de Trump côté tech, et comment le nouveau président les a placés sous un tableau représentant une reddition ; le second, comment ils ont divorcé d’avec les démocrates. À lire.

La semaine du jeu vidéo

Cette influenceuse a été entièrement créée et placée à Wimbledon par IA. Elle a le bon nombre de doigts, mais deux genoux à la même jambe.

