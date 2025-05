Édito

Par Julie Le Baron

Le 16 mai dernier, un communiqué de presse officiel d’Epic annonçait une toute nouvelle fonctionnalité pour les joueurs de Fortnite : la possibilité de discuter en direct avec le personnage de Dark Vador (par le biais d’une IA conversationnelle entraînée sur la voix de James Earl Jones, son interprète dans la trilogie originale, décédé en septembre dernier). « Posez-lui toutes vos questions pressantes sur la Force et l’Empire galactique… ou sur son plan pour survivre au dernier cercle de tempête ! », enjoignait notamment le communiqué. Une heure après son implémentation, Epic sortait déjà un patch correctif pour éviter que Dark Vador ne répète bêtement le mot « p*tain » lâché par une poignée d’utilisateurs taquins. Évidemment, il a suffi de quelques jours pour que les joueurs continuent d’éprouver les limites de cette fonctionnalité – d’abord en poussant le personnage de Dark Vador à lâcher des répliques plutôt rigolotes et inoffensives (« Votre fascination pour le twerk est fascinante », a-t-on notamment pu l’entendre asséner avec toute la froideur d’un stratège militaire), puis des phrases plus offensantes (« L’espagnol est une langue utile pour les trafiquants et les marchands d’épices »), quand il n’était pas carrément occupé à répéter des insultes homophobes.

Ce n’est pas le seul problème auquel Epic fait actuellement face : déjà, de nombreux joueurs se sont offusqués de voir de l’IA générative apparaître dans leur jeu (est-il vraiment nécessaire de faire brûler la planète encore plus vite pour le simple plaisir régressif d’entendre la voix originale de Dark Vador débiter des âneries ?) ; ensuite, le SAG-AFTRA, syndicat qui représente les acteurs américains, a annoncé le 19 mai qu’il lançait une procédure devant l’inspection américaine du travail (plus précisément le NRLB, pour National Labor Relations Board) pour avoir « choisi de remplacer le travail de comédiens humains avec une technologie reposant sur une IA ». Peu importe que James Earl Jones ou ses ayants droit n’aient pas vu d’opposition à ce que sa voix soit reconstituée par une IA : alors que le SAG-AFTRA est en grève depuis juillet dernier pour lutter contre la non-régulation de l’IA générative dans les jeux vidéo, les employés d’Epic auraient eu tout intérêt à les consulter. Ou mieux, à se souvenir qu’il n’existe qu’une poignée de certitudes dans ce monde chaotique : le ciel est bleu, l’herbe est verte, et toute IA conversationnelle lâchée en public finira tôt ou tard par dire des trucs problématiques.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Crypto-escroc à la Maison-Blanche. Très occupé à piétiner toute éthique, le président Donald Trump avait promis un dîner de gala aux 220 plus gros porteurs de sa cryptomonnaie $TRUMP. Le Guardian a calculé que la moitié des invités a perdu de l’argent, beaucoup, sur cette monnaie. Mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg, car d’après The Verge, une partie des invités a en réalité parié parallèlement à la baisse sur le $TRUMP pour se couvrir.

Crypto-king à New York. La richesse de John Woeltz, « le crypto-king du Kentucky », dans les cryptomonnaies ne vient pas seulement de son flair dans les achats, mais aussi de sa capacité à suspendre ses connaissances dans le vide depuis le cinquième étage pour leur soutirer leur code. C’est en tout cas ce dont l’accuse une victime qui a réussi à lui échapper.

Crypto-kidnappeurs en France. Après la tentative d’enlèvement à Paris, de jour et en pleine rue, de la fille d’un entrepreneur en cryptomonnaie, de nouvelles interpellations ont eu lieu. L’enquête laisse penser qu’une même bande organisée est à l’origine de plusieurs affaires récentes très violentes. La chronique de Louis Adam ci-après revient sur cette criminalité qui vise le milieu des cryptobros.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Anno 117 : Pax Romana

Et aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

