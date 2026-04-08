Édito

Par Ambroise Garel

Nous sommes dans les années 1980. Les gens restent célibataires de plus en plus tard et les femmes, de plus en plus nombreuses à travailler, passent moins de temps à cuisiner. À partir de ces deux postulats tout à fait corrects, des petits futés parviennent à une conclusion totalement fausse : la cuisine au micro-ondes est l’avenir et, d’ici dix ou vingt ans, plus personne n’utilisera un four.

Dans un passionnant article, le blogueur Malmesbury évoque ce futur qui ne s’est jamais réalisé alors qu’il avait tout pour devenir réalité, avec des guides de cuisine au micro-ondes expliquant à la ménagère pressée et au golden boy surmené comment cuisiner à coups de rayons, en cinq minutes à peine, des plats savoureux— car oui, c’est possible. Puis il se pose la grande question : pourquoi le micro-ondes, qui avait tout pour réussir, n’a-t-il jamais dépassé le stade de gadget qu’on utilise pour réchauffer des trucs pas bons quand on ne peut vraiment pas faire autrement ?

Il y a plusieurs raisons à cela, dont une, évoquée par Malmesbury, est particulièrement intéressante. Il se trouve que, trop facile d’accès, il souffrait d’un énorme déficit d’image. Cuisiner doit prendre du temps, exiger du talent. Et ce n’est pas la seule technologie à avoir souffert d’un tel déficit : les chaussures à scratch auraient dû remplacer les lacets (souvenez-vous de Retour vers le futur) mais, pas assez distinguées, n’exigeant pas assez de dextérité, elles sont restées trop associées aux chaussures pour enfants.

L’histoire des techniques est ainsi faite que, de façon paradoxale, il arrive qu’une technologie ne parvienne pas à s’imposer parce qu’elle est jugée trop accessible. Il ne serait pas étonnant que la question se pose d’ici peu concernant l’usage de l’IA. Mais n’allez pas en conclure qu’il s’agit là d’une loi universelle : l’histoire des techniques, avant tout, est imprévisible. Preuve en est que si les années 1980 n’ont pas consacré le triomphe du micro-ondes, la décennie 2020 est celle du air fryer.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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RestOfWorld.org. Pas marrant d’habiter dans le Golfe persique par les temps qui courent. Non seulement vous risquez à tout moment de vous prendre un Shahed sur la gueule, mais en plus vous ne pouvez même pas vous faire livrer un petit Poke bowl pour oublier, les livreurs galèrent à cause du brouillage GPS.

TheVerge.com. OpenAI a racheté TBPN, un podcast connu pour ses interviews de patrons de la tech. Son équipe contribuera désormais à la communication et au marketing de la boîte d’Altman, mais nous assure toutefois que son podcast « conservera son indépendance éditoriale ». Rien à voir, mais le journaliste Karl Bode a récemment inventé le concept de “CEO said a thing! journalism” (« Journalisme de “un PDG a dit un truc !” ») pour qualifier un certain type de journalisme tech.

30u30.fyi. C’est devenu un mème : le classement Forbes des « 30 under 30 », sélection des trente entrepreneurs de moins de trente ans les plus en vue, affiche un taux de criminalité qui ferait pâlir de jalousie les pires favelas mexicains. Saluons donc cette initiative de dresser l’inventaire des délits et malversations de ces stars du capitalisme de demain.

BBC.co.uk. D’après une étude de l’EBU (c’est rigolo dit comme ça mais en fait ça signifie European Broadcasting Union), 45 % des réponses des assistants IA sur des questions d’actualité contiendraient au moins une erreur. Ces dernières vont de la citation mal attribuée à l’erreur factuelle en passant par l’hallucination pure et simple. C’est intéressant, et inquiétant. Cela dit, comme à l’époque où les journalistes comptaient les erreurs de Wikipédia avant de réaliser que l’Encyclopædia Britannica en contenait davantage, il serait tout de même intéressant de comparer ce taux d’approximation à celui de l’article de presse moyen. Par ailleurs, on apprend sans surprise que Gemini, l’IA de Google dont la seule fonction semble être de raconter n’importe quoi sur la première page du moteur de recherche, réalise le pire score de toutes, avec 76 % de réponses comprenant une erreur.

FranceInfo.fr. La start-up Friend renonce à vendre son collier connecté en Union européenne, le temps de le rendre conforme aux lois. Preuve supplémentaire que toutes ces pubs collées dans le métro parisien étaient surtout là pour être vandalisées par les anti-IA afin de faire parler de la boîte.

ArsTechnica.com. Personne n’a envie de confier le futur de l’humanité à Sam Altman. Ok, normal. Mais, plus surprenant (et plus inquiétant), il semblerait que ce sentiment soit partagé par les gens qui connaissent personnellement Altman ou bossent chez OpenAI.

RadioFrance.fr. Dans un service de pédopsychiatrie de Seine-Saint-Denis, une spécialiste raconte son travail avec de jeunes enfants qui, après avoir passé trop de temps devant YouTube, se cognent aux murs et parlent une langue imaginaire à moitié composée de mots russes. Un reportage fascinant, où l’on découvre qu’en termes de dommages cognitifs, Peppa Pig est la peinture au plomb du XXIe siècle.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

UnderstandingAI.org. Qu’est-ce qu’un LLM, une fois retiré le masque qu’on lui a cloué au visage pour lui donner l’aspect d’un sympathique assistant ? Plus ou moins une abomination lovecraftienne dont la « pensée » nous est totalement inintelligible, vous apprendra cet article à la fois technique et très pédagogique.

Les bons plans matos

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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En chantier — Nova Roma

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Signe d’une irréconciliable différence culturelle, là où le taxi autonome américain va forcer la route au mépris de la vie de ses propres passagers, le taxi autonome chinois, fièrement communiste, va s’arrêter net au milieu de la voie et faire grève.

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➫ Bit Brother : Piratage : règlements de comptes au milieu du torrent

➫ Billevesées du Web : Pourquoi tout le monde veut dormir mais personne n’y arrive

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