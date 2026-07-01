Édito

Par Ambroise Garel

« La pub nous prend pour des cons, la pub nous rend cons », écrivait François Cavanna dans les années 1960, et le moins qu’on puisse dire est que rien n’a beaucoup changé en un demi-siècle. Pourtant, il arrive parfois qu’une pub vous donne une idée. Tenez, l’autre jour, Antoine Hasday, dont vous connaissez la chronique « Hashtag Haine » dans le Pavé, m’a envoyé cette photo, prise dans le métro parisien :

Hideuse ? Aucun doute. Provoc’ à deux balles ? Clairement. Mais surtout : intacte. Ni cette pub, ni aucune de ses sœurs que j’ai croisées dans le métro, n’avait été vandalisée. Alors que les pubs pour le collier IA Friend, pas beaucoup plus provocatrices, étaient presque systématiquement taguées, à Paris comme ailleurs. Ce qui est marrant.

Car s’il y a un point sur lequel s’accordent les futurologues comme Cory Doctorow et les marxistes pur jus comme Romaric Godin, c’est que le grand, le véritable projet des grosses boîtes d’IA¹ est d’affaiblir les salaires au profit du capital. Détruire des emplois, surtout des emplois qualifiés comme ceux de la tech, jusqu’à parvenir un jour à l’idéal capitaliste d’entreprises devenues pures machines à produire de la richesse, sans aucun humain pour ajouter de la friction dans le processus. Tous les autres produits que proposent ces boîtes, les chatbots, les médaillons qui sont vos copains, les générateurs d’images rigolotes, sont des gadgets amusants (ou énervants, selon les cas et les points de vue) mais surtout des sous-produits.

Or, si on met de côté la critique écologique (qui constitue sa propre fin et ne vise pas l’IA en tant que telle : on ne s’oppose pas à la construction d’un data center pour des raisons écologiques parce qu’il est un data center mais parce qu’il est polluant et énergivore), que constate-t-on ? Que les aspects de l’IA qui suscitent les critiques les plus virulentes, ceux qui nous valent de longs articles sur la catastrophe anthropologique à venir, sont précisément ces développements annexes : chatbots qui prétendent remplacer une relation avec un autre être humain, générateurs d’images et de vidéos, machines à faire les devoirs des lycéens.

Parce que ce sont les plus visibles et les plus troublants ? Sans doute. Toujours est-il qu’ils provoquent l’irritation, voire la haine, là où le grand projet de transfert de richesse n’est vu que comme une nouvelle étape du capitalisme tardif. C’est pourquoi les pubs de Friend sont taguées et pas celles de Limova. Que faut-il en conclure ? Aucune idée. Ce n’est qu’une idée qui m’est venue en voyant une pub, et la pub nous rend cons.

Qui n’est pas celui des créateurs et utilisateurs d’IA en général (sur ce point je ne suis pas d’accord avec Godin et je pense qu’il mélange plusieurs choses), mais c’est un autre sujet.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published ╮(︶▽︶)╭

LaGazetteDesCommunes.com. Dans un phénomène étonnant connu des anthropologues sous le nom de « délire pulsionnel de catégorie A », les cadres de la fonction publique sont régulièrement pris d’une sorte de danse de Saint-Guy qui les pousse à cramer des tonnes de pognon dans le dernier machin à la mode avant de reprendre leurs esprits. Ainsi, après avoir payé trop cher des formations au prompting pour tous leurs agents, les communautés ont enfin réalisé que l’IA n’était pas si utile pour la plupart des tâches. N’allez pas croire pour autant que le privé vaut mieux : les grandes boîtes sortent à peine de leur période tokenmaxxing.

LeMonde.fr. Dans la haute fonction publique aussi on s’amuse bien. La direction générale du Trésor a brièvement utilisé l’IA chinoise Qwen avant de la remplacer par un modèle Mistral en raison de « réponses orientées ». Ouah, étonnant. Rappelons à celles et ceux qui n’ont pas suivi mes expérimentations avec des LLM locaux que Qwen vous répond en chinois quand vous lui posez des questions sur Tian’anmen.

UsineNouvelle.com. Les robots IA humanoïdes peuvent se révéler utiles dans l’industrie mais ont aussi « plus de capacités de nuire », explique L’Usine nouvelle dans ce qui ressemble à une coupure de presse qu’on verrait dans la séquence d’ouverture du prochain Terminator.

TheAtlantic.com. Palantir (oui, Palantir, la boîte dont le nom est devenu synonyme de technofascisme) vient de sortir une veste de travail. Si vous trouvez déjà que ça n’a aucun sens, attendez d’apprendre que la phrase suivante a été cousue dans la doublure : « Demandez-vous en permanence : suis-je en train de vaincre ? Si la réponse est oui, rien d’autre n’a d’importance. Le chaos est tolérable ; la souffrance est tolérable. La seule chose qui compte est de gagner. » C’est sûr qu’on ne trouverait pas ça sur l’étiquette d’un slip Petit Bateau.

BFMTV.com. TikTok est noyé sous le slop IA, notamment le contenu destiné aux tout-petits, rempli de bouillie nonsensique. Passé les réactions évidentes comme « ça rappelle l’affaire des vidéos pour gamins sur YouTube » et « mais qui laisse un bambin seul devant TikTok ? », l’article de BFM m’a fait découvrir un concept intéressant, celui de « réalisme de plateforme ». L’idée étant que l’IA ne cherche pas à reproduire le réel mais la mise en scène du réel qui plaît à l’algorithme, laquelle diffère d’une plateforme à l’autre.

CloudHiker.net. Il y a encore de belles choses sur Internet. Notamment Cloud Hiker (littéralement « le randonneur des nuages », ça a dû être codé par Caspar David Friedrich). Informez-le de vos centres d’intérêt et le site vous enverra vers un site choisi au hasard mais susceptible de vous plaire. Oui, comme à l’époque des sites perso et des webrings, quand Internet ne se réduisait pas à cinq plateformes.

Et une PRÉPUBLICATION SCIENTIFIQUE à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

Arxiv.org. Trois chercheurs ont décortiqué un corpus anonymisé de 500 000 conversations avec ChatGPT pour étudier comment les gens utilisent l’IA pour générer des récits fictionnels. On y découvre que la pratique est extrêmement répandue (un tiers des conversations contiennent une forme de fiction, si on y inclut le roleplay et les discussions à caractère érotique) et qu’il existe une catégorie de « lecteurs/créateurs solipsistes » qui produisent et lisent des textes en vase clos, nouvelle forme de plaisir esthétique que je trouve fascinante.

Les bons plans matos

Support d’ordinateur portable Trust Macy (20 €). Pendant cette (première) canicule, tous les utilisateurs de laptops ont pu constater que le refroidissement de leur machine était mis à rude épreuve et que la surélévation se révélait indispensable pour aider à l’évacuation d’air. Ce support pliable est pratique, solide, peu encombrant, discret et réglable. Livré avec une petite poche de voyage.



Chargeur de voyage UGREEN Nexode 65W (36 €). Puisqu’on approche de la transhumance estivale, voici un chargeur tout-terrain en promo jusqu’au 12 juillet. Fourni avec 3 prises internationales (EU/UK/USA) amovibles, il offre un port USB-A et deux USB-C pour une puissance max distribuée de 65W avec plusieurs protocoles de charge rapide.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (╯˘ -˘ )╯모

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Développer un jeu vidéo en Palestine

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Cette semaine vous avez l’embarras du choix. Par exemple :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le hors-série hardware de Canard PC , disponible en kiosques et sur notre boutique en ligne .

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Où l’on découvre que les doublages synthétiques de YouTube sont incapables de prononcer « WWE ». Mais alors, vraiment incapables.

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : IA aujourd’hui, chiffrement hier : les embargos technologiques sont-ils condamnés à échouer ?

➫ Billevesées du Web : Quand reviews Amazon et commentaires YouTube deviennent des œuvres d’art

➫ Impr/écran