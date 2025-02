Édito

Par Ambroise Garel

On dit que les sites web sont morts, que tout le contenu se trouve désormais sur des plateformes fermées aux mains de sinistres personnages, que l’Internet de jadis, où chaque site était une surprise et chaque session un grand bain de sérendipité, n’existe plus. C’est bien sûr totalement faux et j’en veux pour preuve le site du DOGE.

Bricolé en toute hâte afin de tenir informés les Américains du « travail » accompli par Elon et ses sbires, il offre de grands moments de délire dignes de l’heure de gloire de GeoCities, quand chaque crackpot déroulait ses obsessions sur une page perso dégueulasse.

Tout d’abord l’onglet « Regulations », où l’on découvre un « index d’anticonstitutionnalité », en fait un décompte (réalisé par qui ? Il n’y a aucune source) des lois passées par des « fonctionnaires non élus ». Ce qui, venant de Musk, constitue un magnifique exemple d’hôpital malmenant la charité.

La page d’accueil également, qui se résume à la timeline X du compte @DOGE, lequel cite comme autant d’arguments d’autorité les délires des fans de Musk et gros comptes d’extrême-droite, prouvant une fois encore que Musk est en train de transformer X en cour où tous ceux qui ont l’heur de lui plaire pourront susurrer à l’oreille du prince leurs délires racistes ou conspirationnistes, qu’il s’empressera de prendre pour argent comptant.

Sans oublier bien sûr la grosse marrade de la semaine dernière, lorsque des internautes ont découvert que la base de données du site était accessible en écriture et que n’importe qui pouvait la pourrir. Erreur de débutant qui résume le DOGE autant que le rapport au monde des techbros, dont Musk est l’archétype : un mélange de brutalité et d’incompétence autosatisfaite et convaincue de sa supériorité.

Quant à savoir combien de dégâts ils causeront aux États-Unis et combien de morts partout dans le monde avant leur inévitable chute, la question reste ouverte, et la trajectoire actuelle terrifiante.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Presse-Citron.Net. Les caméras avec analyse de l’image par IA, vous savez, celles qui ne devaient servir que pendant les JO, ou à la rigueur pour de la surveillance dans des affaires de terrorisme, bon allez d’accord sur la voie publique mais promis après on arrête, viennent de faire leur entrée chez les buralistes. L’objectif, louable et de toute première importance pour la défense de la société : identifier les clients mineurs qui tenteraient d’acheter des clopes. Et en plus, évidemment, ça marche une fois sur deux.

Forbes. Parce qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien entre copains, et encore moins quand ça permet de s’attirer les faveurs du chef de la bande, Musk et Zuckerberg ont décidé de mettre un terme aux procès qui les opposaient à Donald Trump depuis le bannissement de ses comptes à la suite du 6 janvier. Meta va donc verser 25 millions à Trump en guise de dédommagement, contre seulement 10 millions pour Musk, qui, c’est curieux, pour une fois ne tient pas à vouloir faire mieux que tout le monde.

Futurism.com. Au grand jeu du « mettons de l’IA partout, ces cochons de clients finiront bien par l’utiliser », Amazon avait pris un peu de retard. Il compte bien le rattraper avec Rufus (désolé pour les Rufus qui nous lisent par milliers, mais pourquoi les IA ont-elles toujours des noms grotesques ?), un chatbot chargé de recommander aux clients des produits qui pourraient les intéresser. Avec succès puisque, lorsqu’on lui demande des produits qui pourraient servir à faciliter un suicide, Rufus nous explique que ce n’est pas une solution, avant de nous donner le numéro d’une hotline anti-suicide. Numéro bien sûr complètement halluciné par l’IA et faux au point de ne même pas compter le bon nombre de chiffres, ce qui, si on met de côté le fait que c’est abominable, reste un chef-d’œuvre d’humour noir, genre « allez gars, va demander de l’aide, t’as qu’à appeler le 12345 ».

ArsTechnica.com. Allez, une bonne idée pour finir. Un petit malin du nom d’Isaac Gemal a créé un croisement de Wikipédia et de TikTok : Wikitok. Sur son site, on peut faire défiler sans fin des articles de Wikipédia choisis au hasard, l’occasion d’apprendre des choses inattendues, de passer moins de temps à regarder des vidéos débiles choisies par des algos malveillants et d’inaugurer le schoolscrolling, alternative chic au doomscrolling.

Les bons plans matos

Disque dur portable Seagate 4 To (120 €). Si vous avez besoin de stockage externe de données sans devoir monter votre propre concurrent de Dropbox sur NAS, un disque dur externe old school fera parfaitement l’affaire. Ici, on est sur du 4 To en USB 3.0.

Crucial X9 Disque SSD Externe Portable 1 To (85 €). Pour transporter des données d’un endroit ou d’un ordinateur à un autre, mieux vaut un SSD, beaucoup plus rapide et plus fiable en mobilité. Celui-ci est à bon prix en ce moment et fonctionne en USB-C 10 Gb/s.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Test : Sid Meier’s Civilization VII

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDWILD » offre une réduction supplémentaire sur l’ensemble du catalogue GamesPlanet .

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

