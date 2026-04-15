Édito

Par Ambroise Garel

Preuve que le monde va peut-être mal mais qu’il va surtout très vite, nous voici contraints de publier dès la mi-avril le traditionnel article « ce qui va bientôt augmenter », qu’on n’attend en principe pas avant la fin décembre.

Si vous êtes un géant de l’IA, l’augmentation des coûts de l’énergie ne va pas arranger vos affaires, et les problèmes d’approvisionnement causés par la guerre en Iran encore moins. La moitié des nouveaux data centers prévus pour 2026 seraient d’ores et déjà repoussés ou annulés, et ce n’est pas parti pour s’arranger.

Si vous êtes un gros nerd qui pensait échapper à la hausse des prix de l’essence et du gaz parce que vous passez votre vie enfermé chez vous et que c’est votre PC qui fait office de chauffage, pas de chance : échaudées par la conjoncture, les entreprises de la tech semblent en avoir marre de raser gratis. Anthropic revient sur ses forfaits Codex au profit d’une tarification au token qui va salement tirer vers le haut votre prochain projet de vibe coding. Quant à YouTube, il vient encore d’augmenter le tarif de son abonnement premium. Il faut dire que ça coûte cher d’héberger des exaoctets de vidéos que personne ne regarde (le nombre de vues médian d’une vidéo YouTube est de 41).

Si vous êtes un agent IA, manque de bol, vous allez aussi devoir cracher au bassinet. Soucieux de redorer son blason depuis que la communication d’Anthropic (considérations éthiques, refus de collaborer à la surveillance des Américains, etc.) fait passer Sam Altman pour un méchant de James Bond, OpenAI a publié une série de conseils aux décideurs politiques. On y trouve notamment l’idée que la productivité des agents devrait être taxée, ce qui, pour la première fois, donne tort à Benjamin Franklin au sujet des deux certitudes de l’existence : on peut ne pas être mortel et tout de même devoir payer des impôts. Par ailleurs, Microsoft affirme que les agents devront aussi payer la licence des logiciels qu’ils utilisent, il n’y a pas de raison. Vous allez voir que d’ici peu, un agent désireux de se mettre en conformité avec la loi va acheter une licence WinRAR ; vous l’avez lu ici en premier.

Et si vous êtes richissime, pas de chance non plus. Entre l’incendie volontaire d’un entrepôt par un employé et les deux attaques contre la maison de Sam Altman, l’ambiance se tend sérieusement et les hausses de prix à venir ne vont rien arranger. Signe qui ne trompe pas, on commence à revoir tourner sur les réseaux cet article de 2014 dans lequel le milliardaire Nick Hanauer prédisait que l’accroissement des inégalités ne pouvait que conduire à une révolution.

Le monde va mal, mais il va surtout très vite.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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Gizmodo.com. Figurez-vous que, selon une étude, utiliser des émojis au travail donnerait l’impression d’un manque de professionnalisme. C’est si incroyable que j’ai envie de répondre « 😱😱😱 », comme je l’ai fait ce matin quand les RH m’ont annoncé que ma demande d’augmentation avait été refusée.

Moz.com. Selon une autre étude, seuls 12 % des liens cités par les LLM lors d’une recherche internet figurent sur la première page de résultats d’un moteur traditionnel. Preuve supplémentaire que l’IA va complètement rebattre les cartes du SEO et que les petits malins qui sauront en tirer profit vont se faire beaucoup, beaucoup de sous.

Futurism.com. Pendant ce temps, et sans surprise, Gemini se révèle une terrible source de désinformation. Non contente de souffrir d’un des pires taux d’erreur de tous les grands LLM, l’IA de Google poste ses délires en tête des résultats du moteur de recherche le plus utilisé au monde.

PsyPost.org. Depuis 2016, la polarisation politique sur les réseaux sociaux atteint un tel niveau que les propos de certains utilisateurs militants remplit les critères diagnostiques utilisés pour identifier les biais cognitifs associés à certains troubles du comportement.

BBC.com. Au terme d’une longue enquête durant laquelle ils ont notamment eu recours à de l’analyse syntaxique par IA, deux journalistes du New York Times affirment avoir trouvé la véritable identité du créateur du Bitcoin, qui depuis 17 ans se cache derrière le pseudo de Satoshi Nakamoto. Il s’agirait d’Adam Back, un cryptographe et développeur britannique, qui nie en bloc. On le comprend, s’il est bien Nakamoto, cela fait sans doute de lui le type avec le pire bilan carbone de l’histoire humaine.

Independant.co.uk. Si les hommes, en raison de leur intelligence supérieure, claquaient depuis longtemps toute leur thune dans des paris sportifs et des gacha games jusqu’à finir ruinés, les femmes, ces pauvres sottes, refusaient jusqu’ici de se faire tondre par des escrocs. C’est pourquoi les sites de marché prédictif comme PolyMarket axent désormais leur communication sur cette énorme part de marché non exploitée.

TheVerge.com. Mark Zuckerberg rêve de créer un clone IA qui pourrait le remplacer pendant les réunions, et c’est une idée tellement humaine qu’on peine à croire qu’elle provienne du cerveau de Zuck.

Les bons plans matos

8 piles AA rechargeables + chargeur USB (25 €). Ceux qui utilisent des piles AA au quotidien, ne serait-ce que pour manette de jeu, télécommande ou souris, seront heureux avec ce boîtier-chargeur USB doté de 8 piles AA haute capacité. À coupler avec un adaptateur type smartphone/laptop distribuant 5V et surtout 3A (les adaptateurs 1A ne sont pas suffisants).



Adaptateur USB pour lecture de carte SD (7 €). Rien de plus énervant que de se retrouver bloqué avec une carte SD sans adaptateur pour le transfert. Ce petit gadget pas cher de DSRKE vous permet de connecter une carte SD, MicroSD Card, SDHC, SDXC, MMC ou RS-MMC. Il présente un côté USB 3.0 et un autre USB-C, au choix.

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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Microsoft peut-il sauver Windows 11 ?

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Ce sont les soldes de printemps chez GamesPlanet, avec plus de 4 500 jeux PC soldés du 10 au 20 avril (fin à 10 h du matin).

Le code promo « CANARDDEPRINTEMPS » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 300 premières personnes qui l’utiliseront.

Quelques suggestions dans les soldes de printemps :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Je ne sais plus qui avait dit que l’IA donnait à tout un chacun la possibilité de jouer le petit chef tyrannique entouré d’une armée d’assistants. Toujours est-il que, grâce à ce fouet virtuel à faire claquer sur Claude pour qu’il code plus vite, vous pourrez désormais réaliser votre fantasme d’être un pharaon égyptien entouré d’esclaves.

À lire dans la partie premium

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➫ CO₂ et CPU : L’arrêt de la 3G, coup dur pour la planète et les plus fragiles

➫ Frontières numériques : La vidéo verticale est-elle l’avenir d’Hollywood ?

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