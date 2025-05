Édito

Par Ivan Gaudé

Ainsi le nouveau pape, qui ne refuse pas une petite partie de Wordle, aurait choisi le nom de Léon XIV en référence à la révolution de l’intelligence artificielle. En conclusion de son discours du 10 mai au collège des cardinaux, Léon XIV explique en effet que le pape Léon XIII « a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle » et que, lui, aujourd’hui, se doit de répondre à « une autre révolution industrielle et aux développements de l'intelligence artificielle, qui posent de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail ».

Cette mise en avant dès le début de son pontificat est aussi inattendue qu’intéressante, mais elle ne plaira sans doute pas beaucoup aux tech-barons de la Silicon Valley. Historiquement, le berceau des nouvelles technologies n’est pas vraiment porté sur la religion, considéré comme ringarde. La région est même l’une des moins croyantes des États-Unis, ce qui n’empêche évidemment pas l’émergence de sectes bizarres, prêtes à guider les ingénieurs-systèmes vegans en quête de sens à leur vie. Pourtant, certaines figures majeures de la tech américaine sont désormais porteuses publiquement d’un discours sur la foi et la chrétienté : Elon Musk s’est ainsi déclaré de « culture chrétienne », tandis que son ami Peter Thiel est un soutien actif du collectif « Acknowledging Christ in Technology and Society » (Reconnaître le Christ dans la technologie et la société).

Leur soutien à Trump et leur ralliement à un mouvement MAGA largement influencé par les chrétiens évangéliques n’est sans doute pas étranger à ces soudaines démonstrations de foi tous azimuts : foi en Jésus-Christ, foi en la technologie, foi en l’intelligence artificielle, foi en Donald Trump comme le grand purificateur de la société américaine. Chez les têtes pensantes de la tech américaine slalomant entre différentes philosophies mâtinées d’ésotérisme, l’essor des IA génératives a provoqué des bouffées d’utopie délirante, jusqu’à penser comme l’investisseur Marc Andreessen que l’IA ne va rien moins que sauver le monde et que son ralentissement peut constituer un crime.

Et l’administration Trump, en bras armé de cette congrégation, n’a pas les inquiétudes de Léon XIV. Rien ne peut, rien ne doit, ralentir la marche de l’intelligence artificielle. C’est ce qu’a appris à ses dépens Shira Perlmutter, la directrice du bureau du copyright américain. Elle s’est vue promptement limogée le lendemain de la publication d’un rapport pourtant prudent, mais supputant — ô outrage — qu’il n’était pas juridiquement assuré que tous les cas d’entraînement des IA sur des données protégées par le droit d’auteur soient légales. La foi en l’IA ne tolère ni doute, ni prudence.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Xpropriation. Elon Musk aura donc sa propre ville. Enfin « ville », c’est beaucoup dire pour moins de 300 habitants, mais « Starbase », son complexe industriel autour du site de test des fusées SpaceX, s’est constitué en une nouvelle municipalité à part entière. Le gars ne fait rien comme tout le monde : au lieu de commencer petit avant de voir plus grand, il s’occupe de créer un village alors qu’il a déjà la main sur un pays.

Panoptique. Qu’est-ce qui serait plus flippant qu’une paire de lunettes qui vous filme ou enregistre sans que vous le sachiez ? Une paire de lunettes qui vous filme et vous enregistre sans que vous le sachiez, et qui couple cela à un système de reconnaissance faciale pour tout savoir de ceux qu’elle croise. C’est ce à quoi travaille Meta pour ses Ray-Ban connectées.

Découplage. La firme chinoise Huawei a présenté un ordinateur totalement indépendant des technologies américaines, du hardware jusqu’au software. Depuis qu’elle est sous sanctions des États-Unis, Huawei a d’abord conçu ses propres puces électroniques, puis un système d’exploitation mobile pour remplacer Android et iOS. C’est cet HarmonyOS qui est désormais décliné en une version PC pour remplacer Windows. Pendant ce temps, l’Europe commence tout juste à se poser des questions sur sa dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis, alors que les relations commerciales se tendent fortement.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Dossier : Avec les artisans de la soluce

Et aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

