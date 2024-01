Édito

Par Ambroise Garel

Je vais vous dire : depuis que l’IA est devenue la seule et unique obsession du monde, des places financières et de cette newsletter, on rate des trucs.

Par exemple, on néglige complètement de parler de la blockchain qui, si elle n’atteint plus les sommets de n’importe quoi de l’époque où les futurologues annonçaient à grands cris l’arrivée du Web 3.0 (vous vous souvenez ? Ça a duré trois semaines), continue de fournir son lot d’informations réjouissantes. Et par « réjouissantes », il faut comprendre « complètement frappadingues ».

Tenez, prenez la bisbille qui oppose Whinstone Inc. (une division de Riot Platforms, je suis certain que ça vous parle) et Rhodium Enterprises, deux entreprises texanes spécialisées dans le minage de bitcoin, car de telles choses existent en cette vallée de larmes. Pour faire bref et sans entrer dans les détails, qui n’ont aucun intérêt de toute façon, la première s’était engagée à fournir à prix fixe une certaine quantité d’électricité à la seconde, qui n’aurait pas payé ce qu’elle devait, bla bla bla. Un litige d’une banalité affligeante qui, dans un monde normal, aurait été réglé devant les tribunaux. Mais le monde des cryptos, justement, n’est pas normal.

Ainsi, plutôt que d’attendre que la justice (lente, peu efficace) fasse son travail, Whinstone a préféré envoyer son service de sécurité armé dans les locaux de sa concurrente, d’où ils ont fait sortir les employés manu militari afin de mettre un terme à ses opérations (fiable, rapide), ce qui est à la fois drôle et tragique. Drôle, parce que voir deux boîtes de bitcoins s’affronter au milieu du désert par milices interposées a quelque chose d’hilarant. Tragique, parce qu’il y a dix ans déjà, les mèmes, nos nouveaux oracles, prédisaient que le futur dont rêvaient les techbros libertariens ressemblerait plus ou moins à celui de celui de Mad Max et que nous ne les avions pas cru.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

ArsTechnica.com. La petite histoire dit que chacune de nos bouffées d’air contient au moins une molécule expirée par César lors de son dernier souffle (la petite histoire, d’un naturel optimiste, préfère rester discrète sur le fait qu’une infime fraction de chacun de nos verres d’eau a été filtrée par les reins de Caligula). De la même façon, chacune des images générées par Imagine with Meta, la nouvelle IA de la boîte à Zucky, contient probablement des traces infinitésimales de vos selfies ou des photos de votre petit dernier, la bête ayant été entraînée sur les images postées sur Instagram et Facebook. Une information qui fera particulièrement plaisir aux nombreux artistes qui postent leur travail sur Insta et dont les œuvres ont été pillées mais bon, comme dit le célèbre adage, « si c’est gratuit, alors c’est, euh… c’est gratuit frère, t’inquiète pas ».

Blogs.Microsoft.com. Vous redoutez que les deepfakes facilitent les opérations d’influence et rendent possibles des choses inimaginables aujourd’hui, par exemple créer des vidéos où des stars hollywoodiennes se feraient le relais de la propagande poutinienne ? Eh bien, vous serez rassuré d’apprendre que non seulement les services russes n’ont pas attendu les deepfakes pour créer ce genre de contenus, mais qu’il leur a suffi pour cela de quelques centaines de dollars et de se rendre sur le site Cameo, où des célébrités bien réelles proposent d’enregistrer un message vidéo personnalisé, par exemple pour l’anniversaire d’un pote. Là, ils ont demandé entre autres à Priscilla Presley et Elijah Wood d’encourager un certain « Vladimir » à arrêter la drogue, avant de coller des messages anti-Zelensky sur les vidéos et de les diffuser sur Internet. Une bien belle histoire qui nous prouve qu’en étant un peu débrouillard, on peut économiser beaucoup d’argent. Enfin je crois, je n’ai jamais été très bon pour trouver des morales aux fables.

Twitter.com. N’en déplaise aux fesses de Kim Kardashian (Google le confirme, jamais cette suite de mots n’avait été utilisée auparavant), ce ne sont pas elles qui ont cassé Internet pour de bon mais GTA 6, dont la modeste bande-annonce de quatre-vingt dix secondes a rendu fou à peu près tout le monde. Non seulement les médias et l’industrie du jeu vidéo (voir plus bas dans cette newsletter) mais aussi la direction de Twitter. Tandis que Linda Yaccarino (sa PDG) suppliait Rockstar comme la dernière des mendiantes de poster leur trailer sur son site, Elon Musk (le vrai PDG), toujours prêt à raconter n’importe quoi pour gagner la sympathie de trois twittos d’extrême-droite, expliquait n’avoir jamais pu jouer à GTA 5 car il n’a pas pu se résoudre à tirer sur des policiers virtuels.

Twitter.com, encore. Rendus fous eux aussi, les community managers, notamment ceux de la Police nationale, qui ont lancé une campagne de recrutement sur le thème « venez dans la police, c’est comme GTA mais en vrai ». Campagne qui n’a certes pas dû être très longuement réfléchie en cette période où l’on accuse justement les flics de défourailler un peu vite, mais a au moins eu le mérite de terrifier les délinquants. Sérieusement, si un type qui venait de se rendre coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants a croisé, en rentrant chez lui, cette flic qui marchait en pliant les genoux jusqu’au sol pendant qu’un collègue la suivait brandissant une perche à selfie, je suis certain qu’il a définitivement arrêté la fumette.

Les bons plans matos

Par Furolith

SSD externe Samsung T7 Shield 4 To (270 €). Les récentes baisses de prix de la mémoire flash font qu'il est aujourd'hui tout à fait envisageable de s'équiper en SSD même pour les très hautes capacités. Ce modèle externe de 4 To, dont les débits atteignent 1 Go/s, sera parfait pour réaliser vos copies de sauvegarde sans y passer la journée.

Disque dur externe Seagate Portable 4 To (121 €). Le fait est que jusqu'à nouvel ordre, le rapport capacité/prix restera amplement en faveur de ces bons vieux disques durs à plateau. Un prix divisé par 2,2 contre des débits divisés par 9,5 : on vous laisse décider si ça vaut le coup.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Tendances GTA 6 : #SEO #Hype #Défaitedujournalisme. On en parlait plus haut, la surréaction au bref trailer de GTA 6 a quelque chose de fascinant. En particulier celle des sites d’information, qui se sont mis à produire de la news avec l’enthousiasme d’un mérinos arrêté au bord du chemin. « Mais qu’est-ce qu’une pareille couverture révèle de l’industrie du jeu vidéo et de celle de l’information ? », s’est demandé Ivan Le Fou dans un papier que vous vous êtes empressés d’élire article gratuit de la semaine, c’est gentil, ça va nous permettre de faire du clic.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Sur Gamesplanet, qui n’a peur de rien et surtout pas d’être en avance, les soldes de Noël ont déjà commencé ! Chaque semaine, une nouvelle vague de jeux à prix cassés sera offerte sur la page dédiée et Le Pavé numérique vous proposera sa sélection.

Notre sélection pour la semaine du 11 au 17 décembre :

Pour encore davantage de réductions :

Les cent premières personnes à utiliser le code promo « PAPACANARD » avant le 25 décembre auront droit à une ristourne supplémentaire valable sur tout le catalogue Gamesplanet.

Le code promo « GODEMPEROR » permet d'avoir 15 % de réduction sur le tout nouveau Warhammer 40,000: Rogue Trader.

