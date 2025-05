Édito

Par Ivan Gaudé

Dans cette période particulière de l’actualité, où nous avons souvent l’impression d’assister en spectateurs au passage de trains porteurs de catastrophes évidentes sans pouvoir actionner aucun frein d’urgence, il est rassurant de constater que certaines mauvaises décisions rencontrent tout de même des conséquences adaptées.

Par exemple, le jugement furieux du 30 avril dans l’affaire opposant Epic à Apple, qui oblige Apple à accepter que les apps redirigent librement vers des paiements hors App Store, et lui interdit formellement de percevoir toute commission sur ces achats extérieurs, est une conséquence directe de la mauvaise foi d’Apple dans l’application d’une première décision, largement plus favorable. En ordonnant le mépris et le contournement systématique d’un premier jugement qui lui donnait pourtant raison sur l’essentiel, Tim Cook a provoqué un séisme dont l’ampleur est encore difficile à évaluer, sinon sur un point : Apple a perdu de facto une partie du contrôle de son AppStore aux États-Unis et il n’y a aucune raison de penser que les dégâts ne s’étendront pas au reste du monde.

Conséquence, aussi, ce témoignage du directeur financier de Mozilla, Eric Mulheim, paradoxalement contraint de se faire l’avocat de sanctions mesurées lors du procès opposant l’administration américaine à Google. Le tribunal doit évaluer les mesures à prononcer, après avoir jugé Google coupable de pratiques monopolistiques abusives, notamment en ayant payé des sommes faramineuses pour être le moteur de recherche par défaut de différents acteurs de la tech, principalement Apple mais aussi… la fondation Mozilla, dont c’est la principale ressource. Et voilà la survie de cette dernière directement liée au sort judiciaire de Google, son adversaire dans la bataille des navigateurs internet, ce qui est tout de même piquant. Quand vous avez décidé de dépendre financièrement à 81 % (chiffre 2022) de la brute du quartier, il est plus difficile d’être crédible dans le rôle du combattant de la liberté.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Tes données sont mes données. Le procès antitrust contre Google Search a apporté la confirmation que Google avait une interprétation toute personnelle du refus des éditeurs de voir leur contenu servir d’entraînement pour IA. Ainsi, une interdiction pour Google Deepmind d’entraîner Gemini n’est pas prise en compte par Google Search pour améliorer ses AI Overviews qui utilisent… Gemini.

Tes données sont aussi leurs données. Une amende de 530 millions d’euros a été infligée à TikTok, pour non-respect des règles européennes de protection des données. Étonnamment, la société n’aurait pas réussi à convaincre les autorités que les données personnelles des Européens bénéficiaient du niveau de protection adéquat, même lorsqu’elles sont accessibles par son personnel depuis la Chine. En prime, TikTok a bel et bien hébergé « temporairement » des données européennes en Chine entre 2020 et 2022, ce que la société niait jusqu’à présent.

Mes données sont vos données à tous. Après le Signalgate, on pensait avoir touché le fond du mépris des normes de sécurité de la Défense américaine, mais non, l’histoire continue. Il s’avère que Mike Waltz, ex-conseiller à la sécurité nationale, utilisait TeleMessage, une app israélienne dérivée de Signal permettant d’archiver les messages, compromettant au passage la procédure de chiffrement de Signal. Et là, c’est le drame : TeleMessage est hackée (« en 15-20 minutes ») et des extraits de conversation en clair apparaissent. La réaction de TeleMessage a, au moins, le mérite de la simplicité : l’app a disparu et fermé son site web.

Les bons plans matos

Piles rechargeables par USB (30 €). Bien sûr, vous connaissez le principe des batteries rechargeables NiMH nécessitant un socle de chargement. Ici, il s’agit de piles Lithium ION (1.5V, 1700 mAh) au format AA (existent aussi en taille AAA) qui se chargent par USB ! Oui, chacune a sa petite prise USB et un câble permet de charger les quatre à la fois sur une prise USB-A. C’est magique.

Alimentation ATX Corsair 850 watts (125 €). C’est notre nouvelle référence pour l’alimentation d’un PC de joueur standard. Pas grand-chose à dire, sinon qu’elle est modulaire, avec un câble d’alimentation pour GPU 12V-2×6, et qu’on la trouve en légère réduction actuellement.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Test de Many Nights a Whisper

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions parmi les réductions en cours :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ivan Gaudé

Un nouveau scan de 108 gigapixels de “La jeune fille à la perle”, de Johannes Vermeer, permet d’examiner online chaque touche de peinture.

