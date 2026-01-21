Édito

Par Ambroise Garel

Et si pour changer de l’IA (soyons honnête, je commence un peu à saturer), on parlait du Groenland ? Certes, les ambitions trumpistes sur ce territoire ont a priori peu à voir avec les obsessions de cette newsletter. Et pourtant…

Bien sûr, il ne s’agit pas de tout ramener à notre petite chapelle. Les motivations des acteurs, surtout en matière de géopolitique, sont toujours complexes et multiples. Le néo-impérialisme qui cible aujourd’hui le Groenland est le fruit d’un tissu de motivations économiques, idéologiques (volonté de créer une véritable « aire d’influence » impériale sur l’hémisphère ouest, haine du modèle libéral européen), géopolitiques (le réchauffement climatique va ouvrir de nouvelles voies maritimes et faciliter l’accès aux ressources dans la région arctique) et personnelles. Sans oublier, comme c’est souvent le cas avec les régimes fascisants, de la volonté de faire plier l’autre par la force simplement parce qu’on jouit de pouvoir le faire. « The cruelty is the point » comme on dit aujourd’hui, « for the lulz » comme on disait jadis.

Il est donc évident que ce n’est pas la seule raison. Il n’empêche que c’est probablement une raison. Une raison qui, contrairement par exemple à la course aux terres rares (sujet à propos duquel on raconte d’ailleurs souvent n’importe quoi, mais on y reviendra une autre fois), on parle assez peu en Europe. Une raison qui, cette fois encore, nous vient tout droit de la Silicon Valley : les élites de la tech lorgnent le Groenland depuis un bon moment.

Certains libertariens influents, qui gravitent dans les sphères thielo-muskiennes, voient depuis des années dans ce territoire quasi désert le lieu idéal pour bâtir des freedom cities, sortes de cités-États autonomes centrées sur la technologie et (quasi) dépourvues de lois et d’impôts. Et susurrent l’idée à l’oreille de Vance, qui, même si ce dernier semble moins chaud que Miller et Rubio en matière d’aventurisme militaire, reste un relais de leur parole auprès de Trump.

Encore une fois, difficile d’imaginer qu’il s’agisse de la principale cause de l’obsession arctique en cours à Washington. Mais il s’agit d’une motivation parfaitement cohérente avec les autres, plus traditionnelles, évoquées plus haut, et surtout avec la vision trumpiste du monde. L’idéal de cités autonomes dérégulées rejoint le projet post-démocratique de Curtis Yarvin, lui-même parfaitement aligné avec la conception klepto-monarchiste que Trump se fait du pouvoir. Et ce n’est pas un hasard si les masculinistes, nourris de tout un imaginaire peuplé de guerriers vikings pillards et violents (par ailleurs fort éloigné de la réalité historique), se prennent eux aussi à rêver de la « bataille du Groenland ». Face à cette vision du monde fondée sur le rejet des normes collectives au profit de la conquête et de la force, notre idéal de sociétés démocratiques et ouvertes pèse de moins en moins lourd.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

LeFigaro.fr. « Êtes-vous mort ? » C’est le message que vous envoie chaque jour l’application iPhone du même nom, développée par trois Chinois et qui s’est rapidement retrouvée en tête des téléchargements dans leur pays où, comme partout ailleurs, de plus en plus de gens vivent isolés et redoutent que leur corps ne soit découvert qu’après avoir été partiellement dévoré par leurs chats. Comme tout cela était quand même un peu glauque, l’appli a été renommée « Êtes-vous vivant ? » et, à l’international, est vendue sous le nom de Demumu, ce qui est encore plus mignon.

Arxiv.org. Des chercheurs de l’Université de Stanford, oui c’est fou, neuf histoires sur dix commencent par « Des chercheurs de l’Université de Stanford », de la même façon que dans Ouest-France, neuf histoires sur dix se terminent par « la victime, alcoolisée, a été emmenée au CHU de Brest ». Bref, des chercheurs de l’Université de Stanford ont découvert que les principaux LLM étaient capables de régurgiter des romans entiers à partir de leurs premières pages, le meilleur étant Claude 3.7, qui, tel un bon petit Pierre Ménard, s’est avéré apte à réécrire 95,8 % de Harry Potter à l’école des sorciers. Là où ça devient rigolo, c’est que les LLM sont incapables de produire les mêmes résultats sur des livres parus après la date de leur entraînement, ce qui rend la défense de leurs propriétaires (« non mais euh c’est pas parce que c’est entraîné sur des données piratées, c’est juste que le modèle prédit la structure du livre ») difficile à avaler.

ScienceNnews.org. On néglige un peu les innovations scientifiques dans cette newsletter depuis que Lexie Glass n’y écrit plus. C’est dommage car il se passe de bien belles choses dans le monde de la recherche fondamentale, par exemple un type du nom de Chris Buck a créé un vaccin administré sous forme de bière. Oui, de bière, qu’on boit. Il a même eu quelques ennuis avec les comités d’éthique en se rendant coupable d’auto-expérimentation (il a bu sa bière), pratique aujourd’hui déconseillée, qu’est-ce que vous voulez, on ne sait plus rigoler.

SpaceNews.com. Comme dirait la dame à moitié zinzin qui distribue des prospectus « Jésus sauve » à côté de mon arrêt de métro, « on est là à s’inquiéter de la terre alors qu’on ferait mieux de s’inquiéter du ciel ». SpaceX vient en effet de réduire l’altitude de certains de ses satellites suite à deux récents incidents, cela afin de leur permettre de retomber plus vite en cas de panne. Rappelons que la prolifération de satellites dont est, entre autres, responsable SpaceX accroît énormément les chances de syndrome de Kessler, mieux connu sous le nom de catastrophe Bullock-Clooney.

ArtNews.com. Un certain Graham Granger a été accusé de vandalisme après avoir mangé (oui oui, mangé) des polaroïds qui faisaient partie d’une installation artistique. Les images sur lesdits polaroïds avaient en effet été générées par IA, ce contre quoi Granger souhaitait protester. Bien évidemment, sur les réseaux, les anti-IA ont immédiatement ricané et dit que « hahaha bien fait un truc généré par IA ne peut avoir aucune valeur artistique » et je ne suis pas d’accord, je trouve l’intention derrière l’installation de Nick Dwyer, Shadow Searching: ChatGPT psychosis (vous trouverez plus de détails dans l’article), assez intéressante. Puis ils ont ajouté « quand Granger va chier les polaroïds ça fera un excellent commentaire artistique sur le slop IA » et sur ce point en revanche, je dois l’avouer, je suis plutôt d’accord, j’espère qu’il songe à exposer.

Les bons plans matos

Chargeur secteur Ugreen Zapix 65 W (19 €). Un chargeur rapide, compact et signé d’une marque honorablement connue. Il présente deux prises USB-C et une USB-A pour accueillir jusqu’à trois appareils simultanément (dans ce cas, la puissance de 65 W est partagée). Entrée 5 V, ampérage 2,4 A.

Souris Corsair Katar Elite sans fil (40 €). Une souris gamer ultra légère sans fil à moitié prix, c’est possible, mais pas pour longtemps. Elle pèse moins de 70 g et est dotée d’un capteur Marksman à 26 000 dpi. Sans fil, elle se recharge par USB et bénéficie d’une triple connexion (dongle Slipstream, Bluetooth ou USB).

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En Chantier — StarRupture

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « BONNEANNEE » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 300 premières personnes qui l’utiliseront avant fin janvier.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

