Édito

Par Ambroise Garel

Cette newsletter passe suffisamment de temps à persifler les entrepreneurs de la tech et leurs promesses mirifiques pour s’autoriser, une fois de temps en temps, à reconnaître leurs réussites. La technologie semble en effet en passe d’apporter une réponse à l’un des Grands Problèmes Humains : celui de la nécessité d’autrui.

Après Friend, ce pendentif connecté qui enregistre votre journée afin de pouvoir en discuter avec vous une fois rentré dans votre forteresse de solitude, vient en effet de débarquer Social.AI, un clone de Twitter dans lequel chaque utilisateur est le seul être humain à poster, le reste du réseau étant peuplé de chatbots. Pour le dire autrement, là où Friend cherchait à remplacer les interactions IRL, Social.AI veut se substituer aux interactions en ligne, ce qui est une bien meilleure idée.

Déjà parce que poster dans un faux Twitter est tout de même moins glauque que de raconter sa journée à son collier — disons que sur l’échelle ouverte de la déprime, aussi appelée « échelle de Sylvia Plath », on est sur un petit 6 au lieu d’un gros 9. Mais surtout parce que contrairement à Friend, qui donnait surtout l’impression de causer à un pote niais et perpétuellement bienveillant, Social.AI parvient à vaguement simuler les échanges sur Internet — ce qui, certes, en dit davantage sur la qualité de ces derniers que sur celle de son IA.

Il est en effet possible de choisir le type de followers qu’on désire (par exemple trolls, nerds ou blagueurs, selon qu’on préfère X, Mastodon ou BlueSky), lesquels répondront à nos posts, comme l’écrit très bien The Verge, pas forcément plus bêtement que la moyenne des utilisateurs humains. Mais ce qui me rend Social.AI particulièrement sympathique est que son créateur Michael Sayman, contrairement à celui de Friend, est conscient que son réseau relève en grande partie de l’expérimentation ludique et de la blague. Comme il le dit lui-même, grâce à Social.AI, « on peut désormais tous savoir ce qu’a ressenti Musk après avoir claqué 44 milliards pour Twitter, mais sans avoir à claquer 44 milliards ».

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (-‸ლ)

UsbekEtRica.com. On peine à le croire, mais certains joueurs de poker seraient des gens malhonnêtes. Pire, non contents de cacher un colt et un carré d’as dans leurs bottes à éperons, ils auraient désormais recours à des bots qui jouent en ligne à leur place.

Futurism.com. Mais ces petites magouilles d’arrière-salle de bar interlope ne sont rien à côté de celles de ce type qui a fait composer des tas de chansons par une IA, puis les a postées sur Spotify où il les a fait écouter en boucle à une armée de bots, récupérant dix millions de dollars de revenus dans l’opération. On en parle dans notre dernier podcast, d’ailleurs.

404Media.co. Avec la candeur innocente d’un enfant expliquant à ses parents rentrant de soirée qu’il a mis le chat dans le four pour le sécher, Larry Ellison, le PDG d’Oracle, a décrit à ses investisseurs sa vision du monde idéal. Les caméras embarquées sur tous les appareils, véhicules et équipements urbains y tourneraient en permanence, enregistrant nuit et jour les faits et gestes de tout un chacun, qu’une IA analyserait en temps réel, afin de procéder à des lockdowns ou d’alerter les autorités en cas d’anomalie. Concession faite aux hippies et autres droit-de-l'hommistes, il serait tout de même possible de désactiver sa caméra embarquée le temps de faire pipi — enfin, elle continuerait à enregistrer, mais les images ne seraient plus transmises. Heureusement, tout cela relève uniquement de la vilaine dystopie. Oh, j’y pense, le préfet de police de Paris s’est déclaré favorable à la prolongation de la vidéosurveillance algorithmique inaugurée pour les JO.

SamAltman.com. Mais la technologie n’est pas uniquement synonyme de dystopies miteuses et de surveillance généralisée. C’est aussi, pour quelques heureux couillons, la promesse de lendemains qui chantent de leur voix fluette. Par exemple pour Sam Altman, dont le dernier post de blog semble avoir été entièrement rédigé à l’intérieur d’un ballon de protoxyde d’azote.

Les bons plans matos

Par Furolith

Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight 2 (118 €).

Une des souris les plus appréciées des joueurs compétitifs, très légère et précise, ici dans une version “modernisée” avec connecteur USB-C et interrupteurs optiques encore plus fiables. Et à 50 € de moins que son prix de lancement il y a quelques mois.

Turtle Beach Pure SEL (30 €). Filaire et beaucoup moins chère, la Pure SEL est une souris de jeu aux performances très correctes, qui pourront déjà être une révélation pour qui a la triste habitude de jouer avec une souris bureautique (on vous voit).

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published ❆{{(>_<)}}❆

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Test — Frostpunk 2. Quand les premiers frimas arrivent, il existe deux solutions : jouer à des jeux qui se passent au soleil pour se réchauffer, ou jouer à Frostpunk 2, où les gens meurent de froid, pour se rappeler que ça pourrait être pire.

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « DBZ » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 200 premiers qui l’utiliseront avant le 15 octobre.

À propos de DBZ, Dragon Ball: Sparking! Zero, qui sort le 11 octobre avec 182 personnages jouables (à raison d’un par jour, vous aurez de quoi vous occuper jusqu’à début avril 2025), est déjà à -14 % (59,84 €) chez GamesPlanet.

Par ailleurs, si vous pouvez attendre jusqu’à demain jeudi, les Warhammers Days (du 3 au 7 octobre) offriront plein de promos sur les jeux Warhammer.

Quelques autres suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Depuis le temps qu’on cherche un usage à l’IA générative, en voici un : de petits malins (ou des individus en totale rupture de ban avec la réalité, on ne sait pas) postent des images artificielles qu’ils présentent comme des « souvenirs », auxquels des dizaines de gens en plein effet Mandela (ou jouant le jeu, on ne sait pas) répondent « Ah oui, je me souviens ! ».

