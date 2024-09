Édito

Par Ambroise Garel

GMail, dont le jugement et la limite de caractères sont sans appel, m’ayant récemment rappelé que ces newsletters deviennent de plus en plus longues, l’édito de cette semaine sera bref et, une fois n’est pas coutume, optimiste.

Alors qu’on cherche en vain un moyen d’empêcher les géants de l’IA de réduire à néant toute la création humaine, que Thierry Breton lui-même démissionne (ce qui, comme l’explique Ivan, sera forcément interprété comme une victoire de ses adversaires), un messie inattendu vient de faire son apparition : Taylor Swift.

La popstar/divinité préférée des jeunes va peut-être accomplir ce dont nous autres, pauvres mortels, ne pouvons que rêver : pousser à la création d’une législation contraignante contre l’usurpation d’identité et le viol de copyright assistés par IA.

Déjà victime de deepfakes pornographiques, Swift a récemment eu la surprise de voir Donald Trump partager sur son réseau Truth Social des fakes IA affirmant qu’elle comptait voter pour lui. Pure calomnie bien sûr, qui a immédiatement provoqué la réaction de la star et l’a amenée à apporter publiquement son soutien à Harris (ce que Trump, sans surprise, a très bien pris).

L’influence de Swift, sans égale dans l’histoire de la culture pop, suffira-t-elle a engendrer une prise de conscience du public et à contraindre le législateur à agir ? Impossible à dire. Mais il est clair que les géants de l’IA et les techbros qui gravitent autour du ticket Trump/Vance ont tout à craindre de voir se dresser contre eux une personne dont le moindre déplacement peut être mesuré dans les statistiques économiques du pays.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published 📰😔 Édition spéciale désillusion 😔📰

Disconnect.blog. Cela va être un choc pour nos lecteurs, qui continuent d’attendre avec impatience l’iPhone 27 bien qu’ils lisent chaque semaine cette newsletter quasiment anarcho-primitiviste, mais l’innovation en matière de smartphone semble bel et bien terminée. Fini les grandes révolutions des années 2010, nous sommes entrés dans l’ère des améliorations marginales vendues à prix d’or. Ce n’est pas moi qui l’affirme, c’est le toujours excellent Paris Marx, dont je me dis souvent qu’il a eu de la chance d’être de gauche avec un nom pareil, s’il avait été trumpiste ça aurait été ridicule, un peu comme un gauchiste qui s’appellerait Chad McReagan.

Defector.com. Et si vous espériez oublier la triste banalité des nouveaux smartphones en vous disant que le progrès n’est pas mort pour autant et que d’ailleurs bientôt on ira sur Mars, j’ai une mauvaise nouvelle. Non, on ne colonisera probablement jamais Mars, pour un nombre infini de raisons, et on ferait mieux de se demander ce qu’essaient de nous vendre ceux qui prétendent le contraire.

BrainFacts.org. Oui mais l’IA, alors ? Ok, elle est en passe de ruiner les artistes et les traducteurs, de finir de détruire la planète (à commencer par les endroits où vivent les pauvres et les Noirs) et de rendre Internet inutilisable, mais elle est parfois utile, non ? Par exemple pour nous faire gagner du temps et identifier des patterns ? Eh bien non, en fait recourir à l’IA a pour principale conséquence de dégrader les performances des gens qui l’utilisent. Y compris celui des radiologues qui s’en servent pour repérer des cancers du sein.

Emojipedia.org. Mais alors, n’y a-t-il plus rien à espérer de la tech ? Bien sûr que si ! Par exemple, les nouveautés de la version 16.0 d’Unicode (qui sera déployée dans les mois qui viennent) ont été révélées. On apprend notamment l’arrivée, longtemps attendue, d’un smiley avec des poches sous les yeux. Preuve que l’être humain, singe poétique, saura toujours trouver de nouveaux moyens d’exprimer ses tourments, faute de pouvoir cesser de courir vers l’abîme.

Les bons plans matos

Par Furolith

Casque hi-fi Sennheiser HD 560S (150 €). Les casques-micros gamer, ça peut être bien pratique, mais tout le monde n’a pas forcément l’utilité d’un micro. Si l’on veut bien s’en dispenser, le Sennheiser HD 560S est l’exemple parfait du casque à tout faire : simple, très confortable, pas très cher et produisant une sonorité remarquablement transparente et polyvalente. Le genre d’objet que l’on est toujours content d’avoir à portée de main à la maison.

Sennheiser HD 620S (280 €). Le HD 560S est un casque à conception ouverte, c’est-à-dire qu’il offre très peu d’isolation phonique. Si c’est un problème, on peut lui préférer le HD 620S, fermé — et aussi sensiblement plus cher, parce qu’il embarque des transducteurs un peu plus sophistiqués.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Le test de Satisfactory, ça y est, la version 1.0 est enfin arrivée !

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « FROSTPUNK2 » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet jusqu’à fin septembre.

Quelques suggestions de promos cette semaine

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Si, comme moi, vous n’avez jamais réussi à voir l’image cachée dans ces saloperies de stéréogrammes (et en êtes venu à penser que tout cela n’était qu’une PsyOps menée par des gens qui ne voient rien non plus mais vous répètent que « si si on voit très bien, c’est fou ! »), vous serez heureux d’apprendre que grâce à l’IA, on dispose enfin de stéréogrammes accessibles.

