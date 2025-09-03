Édito

Par Ivan Gaudé

Petit à petit, les effets de l’IA nous éloignent de la réalité. Alarmés par les fake-news, deepfakes et autres manipulations spectaculaires rendues faciles par l’IA générative, nous n’avons pas vu venir une tendance plus pernicieuse : la mise en place d’un filtre plus général entre la réalité et nous.

L’alerte est venue de YouTube, lorsque plusieurs vidéastes se sont aperçus au début de l’été que le rendu de leurs vidéos, telles que diffusées sur la plateforme, était différent de celui des fichiers originaux, notamment concernant leur visage : la peau, plus nette à certains endroits, plus lisse à d’autres ; ou les cheveux, devenus un peu étranges dans certains cas, comme les oreilles. Les différences sont parfois subtiles, et il faut pouvoir comparer les vidéos pour s’en rendre compte, mais l’effet général rappelle celui des vidéos créées à l’aide d’une IA générative.

Il a fallu attendre fin août pour que YouTube reconnaisse sur X qu’une « expérimentation » était en cours sur certaines vidéos, destinée à une amélioration de la qualité en « réduisant le flou et le bruit et en améliorant la clarté ». Le fait que Google n’ait ni averti au préalable, ni demandé l’autorisation aux créateurs, instille le doute sur les intentions de la plateforme. Comme le commente un spectateur cité par The Atlantic : « Ils nous entraînent, nous le public, à nous habituer à l’apparence de l’IA et à la considérer finalement comme normale. »

Quitte à plonger le public dans le doute, comme l’illustre parfaitement la polémique née fin août autour d’une courte vidéo de concert de Will Smith, soupçonnée d’avoir été trafiquée par IA (avec les défauts habituels : doigts surnuméraires, lettres de panneaux déformées…) pour augmenter artificiellement le public et sa ferveur. En réalité, comme le montre Andy Baio sur son blog, la foule était bien réelle, mais de courtes parties animées par IA, et créées à partir de photos réelles, ont été incluses dans le montage. Ensuite, le nouveau filtre « expérimental » de YouTube, en lissant façon IA l’ensemble du clip, a achevé de le rendre entièrement suspect.

Ce mélange insidieux entre réel et artificiel sert une entreprise qui a misé gros sur l’IA générative et qu’on peut soupçonner d’avoir intérêt à diminuer les résistances à son utilisation et les réticences à sa réception. À travers le média de masse qu’est YouTube, Google peut agir comme un intermédiaire, un filtre dynamique, entre la réalité et nous. Sa technologie nous pousse à considérer comme normale une vision qu’ils ont créée, donc une vision qu’ils peuvent contrôler, subtilement ou pas. Cela devrait nous inquiéter.

Du nouveau dans Le Pavé numérique :

C’est la fin, choisie par son autrice Lexie Glass, de la chronique bimensuelle « Dans la fleur de l’edge ». Un grand merci à elle pour ces deux ans d’exploration à la pointe de la tech. Autre changement : après sa série « Exhibition sur Internet » consacrée aux arts numériques, Valentin Chomienne va désormais chroniquer une fois par mois, dans « Terres rares d’élection », les rapports qu’entretient la politique avec le numérique. Cela commence aujourd’hui, bonne lecture.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Text within this block will maintain its original spacing when published (ﾟヘﾟ)？

Meta t’es vu quand t’as bu ? Une enquête de Reuters montre que Meta permet de créer avec son IA des robots conversationnels incarnant des célébrités telles que Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway ou Selena Gomez, sans leur consentement. Les chatbots IA en question peuvent se montrer dragueurs et vont jusqu’à fournir des photos suggestives créées par IA sur demande. Tout à fait normal, pas du tout abusif ni misogyne, tout va bien.

Du réseau sans réseau. La startup suédoise TERASi a présenté le RU1, un boîtier utilisant une technologie de communication par ondes millimétriques qui pourrait concurrencer Starlink dans certains usages. Permettant une connexion à 10 Gbits avec une latence inférieure à 5 millisecondes, les boîtiers ont une portée limitée mais peuvent créer facilement un réseau en maillage et être déployés très rapidement, sans infrastructure préalable ni satellite, ni milliardaire nazi décidant de tout couper. Comment on dit « intéressant » en ukrainien ?

Souveraineté numérique en carton. C’est passé totalement inaperçu de l’auteur de ces lignes, mais lors d’une audition au Sénat en juin dernier, Anton Carniaux, directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France, a déclaré qu’il ne pouvait pas garantir que les données des citoyens européens ne seraient pas transmises aux autorités américaines sur demande. En vertu du Cloud Act américain, Microsoft serait obligé d’obéir à une demande pourvu qu’elle soit légalement dans les formes, même si les données sont stockées sur le territoire européen.

Les bons plans matos

Casque gaming sans fil Corsair Void v2 (90 €). En milieu de gamme pour un casque sans fil destiné au jeu vidéo, ce modèle de Corsair lancé à 120 € au printemps 2025 a subi une baisse de prix intéressante. Bonne autonomie, double connectivité (avec Bluetooth 2,4 GHz) et légèreté, le Void v2 a de solides atouts pour ce prix. Il sera un peu moins utile aux joueurs consoles, privés des fonctionnalités du pilote iCue.

Casque sans fil Bose QuietComfort SC (199 €). Autre casque, autre gamme, autre utilisation. Le QuietComfort SC est destiné à la qualité audio plus qu’au jeu vidéo, avec des coussinets très confortables, une excellente réduction active de bruit et un micro intégré. Élégant, léger et pliable, ce casque est sorti il y a un an à presque 300 €.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (￣一*￣)b

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Le test de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « METROBOULOTGAMING » offre une réduction supplémentaire sur l’ensemble du catalogue GamesPlanet en septembre.

Quelques suggestions parmi les réductions en cours :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ivan Gaudé

La tour téléphonique de Stockholm vers 1890, haute de 80 m, qui interconnectait environ 5 000 lignes téléphoniques, toutes aériennes.

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Ivres de virtuel : Allons-nous être obligés de défendre la pornographie numérique ?

➫ Terres rares d’élection : François Bayrou casse le YouTube game

➫ Impr/écran