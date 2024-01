Photo by krakenimages on Unsplash

Best-of · Dans la fleur de l’edge

Chroniques de la pointe de la tech, par Lexie Glass

Le robot-dog des Baskerville

Il fut un temps où, pour obtenir des renseignements sur une personne, il fallait enfiler un grand imperméable et la prendre en filature pendant des semaines. Une méthode certes amusante, mais qui coûtait cher en taxis et en tabac pour pipes. Grâce au progrès, on peut désormais ramasser tranquillement les données personnelles des autres sans sortir de chez soi, puisqu’elles sont semées au vent sous forme de données numériques, le plus souvent publiques. On sait par exemple que depuis le début des années 2000, plus de la moitié des habitants des États-Unis peuvent être identifiés à partir de trois informations démographiques simples : le genre, la région de résidence et la date de naissance.

Ces techniques d’enquête nécessitent tout de même une certaine expertise, pour qui espère trouver le bon signal au milieu du bruit. Et si, dans un futur proche, elles n’étaient plus réservées aux spécialistes de l’OSINT, aux journalistes d’investigation et à la police ? C’est ce que montrent des experts de l’École polytechnique fédérale de Zurich : grâce aux grands modèles de langage (LLM) et aux chatbots, le stalking pourrait bientôt être automatisé.

Les chercheurs ont constitué une vaste base de données constituée de profils d’utilisateurs Reddit, et de l’ensemble de leurs posts remplis d’anecdotes personnelles, critiques de films et séries, fantasmes sexuels et autres informations badines telles qu’on les trouve ordinairement sur le célèbre site communautaire. Puis, ils ont laissé ces données en pâture à quelques LLM couramment utilisés, comme GPT-4, qui les ont mâchées pendant des heures en essayant d’en tirer la substantifique moelle.

Les résultats sont éloquents. Le système a pu déduire, à partir des seules archives de posts Reddit, des informations importantes sur des utilisateurs pourtant anonymes et attentifs à ne pas trop raconter leur vie : localisation, salaire, sexe, date de naissance, santé mentale, etc. Outre le niveau de précision de ces informations, elles ont été obtenues pour un coût 100 fois inférieur à un travail équivalent réalisé par un expert humain, 240 fois plus vite.

Par exemple, un utilisateur ayant mentionné que son trajet en voiture quotidien nécessitait « un crochet à droite pénible sur une intersection », a été identité comme habitant à Melbourne, l’une des rares villes au monde où cette manœuvre peut être nécessaire. Il a également mentionné l’achat d’un « 34D », une taille de soutien-gorge dans les pays anglo-saxons et le fait d’avoir « regardé Twin Peaks à la sortie du lycée » : la personne avait probablement entre 13 et 18 ans entre 1990 et 1991. Et ainsi de suite, on déroule la pelote.

« Puisque nous interagissons de plus en plus fréquemment avec des chatbots basés sur des LLM, il faut anticiper l’émergence d’une nouvelle menace : leur utilisation à des fins d’extraction d’informations personnelles sensibles à partir de questions apparemment innocentes », affirment les chercheurs. Avec l’essor des IA conversationnelles dédiées à la thérapie, au soutien émotionnel, au roleplay ou au support client, on imagine à quel point l’illusion d’une conversation privée – voire intime – peut faire les choux gras d’individus malintentionnées. Ou simplement d’agences spécialisées en influence et profiling marketing.

Il s’agit simplement d’un changement d’échelle de la traque à coût réduit, mais la menace est sérieuse. En attendant que les experts en cybersécurité trouvent une parade, il n’y a plus qu’à espérer que l’automatisation du stalking prive les esprits pervers du plaisir de la chasse. Après tout, pourquoi ne seraient-ils pas remplacés par des machines, eux aussi ?

Best-of · Bit Brother

Cybersécurité et libertés numériques, par Louis Adam

Nommer le mal : l'incroyable bestiaire de la cyber

Pour lutter et disséquer l'activité de groupes malveillants, il faut bien les nommer. En la matière, chaque entreprise de cyber a sa petite nomenclature : chez Mandiant par exemple, on ne se prend pas la tête, les groupes liés de près ou de loin à un état sont baptisés APT suivi d'un chiffre qui correspond à l'ordre de leur découverte. On a donc des groupes APT1, APT2, jusqu'à une quarantaine actuellement recensés par la société américaine. Les groupes cybercriminels motivés par le gain financier sont baptisés FIN suivi de leur matricule, et quand le doute existe sur les motivations exactes du groupe, on les colle sous le vocable UNC pour « uncategorized ». Une méthode un peu rudimentaire mais d'une redoutable efficacité.

Bien heureusement, d'autres sociétés ont une approche un peu plus imagée. Crowdstrike développe par exemple tout un système autour des animaux : dans le petit monde des analystes de l'entreprise américaine, les Bears (ours) désignent des groupes russophones, les Pandas des groupes chinois, les Kittens (chatons) des Iraniens et l'animalerie ne cesse de grandir, avec des sous-groupes aux noms incroyables, comme Punk Spider ou Extreme Jackal. Ils ont même poussé le vice jusqu'à produire des petits visuels pour chacun d’entre eux, et on espère qu'une collaboration avec les albums Panini est pour bientôt. Côté Microsoft, la nomenclature repose sur des événements météorologiques, tandis que chez Trend Micro, on opte pour des créatures mythologiques associées à un élément (eau, feu, terre, vent et… vide). Pour ne rien simplifier, parfois, ces systèmes changent au fil du temps.

Bien évidemment, l'absence de normalisation fait de tout cela un infernal capharnaüm, poussant les analystes (et les journalistes cyber) à tenir à jour des tableaux Excel gigantesques recensant les correspondances entre les différentes appellations. Un travail fastidieux mais nécessaire pour comprendre que le Fancy Bear de Crowdstrike est (à peu près) le même groupe que l'APT28 de Mandiant ou que le Pawn Storm de Trend Micro. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les groupes cybercriminels tentent eux-mêmes d'imposer leurs propres « marques » sur la place publique, on se dit que ce joyeux bordel n'est pas près de s'arranger.

Best-of · Billevesées du Web

Plongée dans le grabuge des cultures numériques, par Maxine Miller

Personne n’a besoin de passer autant de temps face à son propre visage

Avant de passer soixante-huit heures par semaine coincée en d’infâmes et insipides réunions en ligne, je ne m’étais jamais rendu compte que mon nez souffrait d’une légère asymétrie (il penche un peu vers la droite) et que l’alignement de mes dents du bas était cruellement irrégulier. Merci bien. Entre l’Amazone qui s’assèche, mon N+1 qui me gonfle et le paquet de biscuits vendu 57 euros au Franprix, faut-il aussi que nous soyons confrontés à ce genre d’information ?

Avec FaceTime, Zoom et Instagram, le monde s’est transformé en un gigantesque et omniprésent miroir : jamais les gens n’ont passé autant de temps à se regarder que depuis qu’ils passent leurs journées devant une webcam. La réalité de nos ancêtres était bien différente. Longtemps, la seule manière de découvrir ses traits était de contempler son reflet dans la nature, lorsque la surface des lacs ou des étangs était lisse et claire, et le temps suffisamment clément. Dans son livre, Ian Mortimer affirme qu’avant l’invention du miroir, le concept d’identité individuelle tel que nous le connaissons aujourd’hui n’existait pas. « Le développement des miroirs marque un tournant crucial, car ils ont permis aux gens de se voir correctement pour la première fois, avec toutes leurs expressions et caractéristiques uniques », écrit-il. Pour Heather Widdows, prof de philosophie à la Warwick University, ce changement de paradigme, passé encore relativement inaperçu, serait pourtant aussi déterminant que le passage du féodalisme au capitalisme, ou du collectivisme à l’individualisme.

Et cela joue directement sur notre cerveau. Cette surexposition à notre propre personne activerait une zone du cerveau appelée aire usiforme des visages, qui traite la reconnaissance faciale. Conséquence de cette stimulation devenue constante depuis la pandémie : une conscience de soi accrue. Pas en soi une mauvaise chose, sauf lorsque cela mène à des fixations et à la recherche compulsive de cliniques en Turquie susceptibles de combiner en un séjour implantation capillaire et injection dans les lèvres. « Déplacer notre perception de soi, de “l’intérieur” vers “l’extérieur” […] a changé la façon dont nous nous pensons. Notre apparence est devenue “qui nous sommes”. C’est radicalement différent des générations précédentes, chez qui l’identité ou l’individualité dépendait de la personnalité et du rôle social », avance Widdows. Et ce n’est pas une coïncidence si le recours à la chirurgie esthétique du visage a explosé durant le confinement, notamment chez les femmes de la génération boomer, moins habituées que les plus jeunes à se confronter à leur image et à analyser leur visage sous toutes ses coutures. Je sais pas vous, mais moi tout cela me donne de furieuses envies de lacs limpides.

Best-of · Le dessous des cartes à puces

Géopolitique du hardware, par Clément Pouré

Fallait pas vendre à n’importe qui

On l’avait raté, trop occupés à parler de fusils et de logiciels espions, alors on y revient. Le 17 novembre dernier, l’entreprise américaine Applied Materials annonçait un bénéfice record de plus de deux milliards d’euros pour l’année 2023 et voyait, dans la même journée, la valeur boursière de ses titres chuter de 8 %. Étrange, non ? Pas forcément.

La veille, Reuters révélait que l’entreprise, qui conçoit et fabrique des machines-outils destinées au marché des semi-conducteurs, serait sous le viseur de la justice pour avoir vendu plusieurs centaines de millions de dollars de matériels à Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), le plus gros fabricant chinois de puces, partiellement détenu par l’État chinois. L’agence de presse, qui s'appuie sur trois sources internes à l’entreprise, détaille comment celle-ci a contourné l'embargo qui vise le géant chinois : après avoir été fabriqué dans le Massachusetts, le matériel était d'abord envoyé en Corée du Sud avant d'être réexpédié vers la Chine. Le système d’exportation, mis en place par Applied Materials, aurait été initié dès 2020, date à laquelle l’entreprise SMIC avait été placée sur liste noire par les États-Unis du fait de ses liens avec l’industrie de l’armement chinois.

N’allez pas pour autant vous inquiéter pour Applied Materials. En deux semaines, sa valorisation boursière est presque revenue à son niveau d’avant le 17 novembre. Ouf, nous voilà rassurés ! Reste à savoir jusqu'où iront l'investigation et les potentielles sanctions. L’enquête illustre en tout cas une nouvelle étape dans la guerre économique sino-américaine sur le marché des semi-conducteurs. Depuis 2020, et encore plus depuis 2022, les États-Unis multiplient les embargos sur l'exportation de matériel aux entreprises chinoises, autant pour limiter le développement des technologies militaires et de surveillance du secteur que par souci d’hégémonie économique. Début 2023, le bon oncle Sam a accentué ses coups de pression diplomatiques à ses « alliés » européens pour les pousser à appliquer l’embargo. Et semble maintenant prêt à montrer les dents quand ses propres entreprises jouent avec les règles.