À la chasse aux ondes dans les rues de Paris

Par Louis Adam

Sur le boulevard Masséna dans le sud de Paris, Guillaume marche les yeux rivés sur l'écran de son analyseur. Indifférent aux regards interloqués des passants, il brandit devant lui une épaisse flèche grise, en réalité une antenne. « On captait quelque chose y'a quelques mètres, mais là on ne voit plus rien. Peut-être que le signal a été coupé ? », s'interroge l'agent de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Il recherche la source d'un brouillage radio qui perturbe la réception 4G d'un opérateur télécom installé dans le quartier. Lorsqu'il pointe son appareil, l'écran de l'analyseur affiche en temps réel un graphique représentant les ondes radio captées par l'antenne et offre un aperçu assez unique du monde autour de lui : « Ce qu'on voit sur l'écran-là, c'est probablement la caisse enregistreuse du restaurant. Et cette colonne ici, c'est une émission parasite qu'on a repérée il y a quelques semaines, dans un appartement de ce bâtiment. On les a contactés pour identifier la source exacte de la perturbation et la faire cesser, mais aucune réponse pour l'instant. »

