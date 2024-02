Avec les influenceurs sexe et dating de la Silicon Valley

Par Lexie Glass

« Avez-vous déjà eu un contact sexuel avec un animal, dans le but de vous exciter ? » Cette question, qui a recueilli plus de 13 000 réponses en quelques heures, ne vient pas d’un thread glauque de 4chan. Elle a été posée sur X par Aella, une « chercheuse indépendante » qui utilise les réseaux sociaux pour poster sondages et enquêtes afin de recueillir des masses de données sur les comportements sexuels. Elle n’est pas la seule dans son genre : des influenceurs proches des milieux élitistes, tech et conservateurs anglo-saxons participent à un débat continu sur les inclinations sexuelles des hommes et des femmes dans l’espoir de résoudre « la crise du dating », de mettre fin à la solitude et de doper le taux de natalité.

