“Elon Musk”, par Walter Isaacson, édité chez Fayard.

Ce que nous apprend, ou pas, la dernière biographie d’Elon Musk

Par Ivan Gaudé

Qu’est-ce qui m’a pris ?

J’aurais pu me charger de lire la récente autobiographie The Woman in Me de Britney Spears : 288 petites pages sur les vicissitudes du showbiz, ça s’avale entrecoupé de popcorn en un week-end. Au lieu de cela, je me suis infligé la pénible pesanteur des 672 pages de la biographie d’Elon Musk. Vous me direz que la vie de Britney Spears est un sujet un peu éloigné pour Le Pavé numérique ; je vous répondrais qu’il existe un éloignement comparable entre la vie d’Elon Musk mise en scène par Walter Isaacson et la réalité.

En ce qui vous concerne, lectrices et lecteurs, je vois deux raisons de ne pas acheter ce livre : la première est qu’il ne cesse d’être ennuyeux que lorsqu’il devient très énervant ; la seconde est que je l’ai déjà acheté pour vous éviter d’avoir à le faire. Explications :

