Comment Internet transforme les enfants en petits capitalistes

Par Laure Coromines

Je fais partie des gens qui ont toujours un train de retard sur la technologie. Pour planter le décor, j’ai été la dernière de mes camarades à posséder un téléphone portable ou à me créer un profil Facebook. Les objets suivants n’ont jamais été en ma possession : Game Boy, Tamagotchi, console Wii. Contrainte de retrouver un mot de passe, je sue et inspire très fort comme si j’allais me prendre un coup de batte dans le genou et le moindre bug informatique me rend maboule à la façon du Angry German Kid. Vous pouvez m’imaginer comme votre oncle Bernard, toujours un peu hébété lorsqu’un neveu de bonne volonté lui parle de Skibidi Toilet ou du Tanaland. Mais s’il y a une chose que je comprends bien en tant que pourfendeuse (du dimanche) du capitalisme, c’est la passion de ma nièce (Pauline, 10 ans) pour les achats en ligne.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

En replay dans Substack pour les abonnés dès le vendredi soir.

Ce texte long format est une édition spéciale mensuelle du Pavé numérique, réservée aux abonnés payants.