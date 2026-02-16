NUMÉRO SPÉCIAL : Comment les algorithmes et les IA transforment notre manière de parler

Par Laure Coromines

La langue n’est pas figée, et c’est tant mieux. Comme un animal glouton, elle se nourrit de tout ce qui l’entoure et fait feu de tout bois. Le féminisme lui a donné l’écriture inclusive, les jeux vidéo le sigle PNJ, la romcom Clueless l’expression « as if ! » (comme si !) qui a marqué les années 1990 et TikTok un florilège de néologismes abscons et éphémères (qui se souvient du terme « rizz », élu mot de l’année en 2023 par l’Oxford University Press ?).

Mais depuis quelques années, une autre source d’évolution est apparue. Selon un sondage de 2025, 40 % des Français estiment à raison que les réseaux sociaux affectent leur façon de parler (un chiffre qui monte à 73 % chez les 16-24 ans, et tombe à 20 % chez les plus de 55 ans). Il faut dire que sur ces derniers, les conversations publiques sont surveillées par des algorithmes de modération pour invisibiliser, démonétiser et parfois même censurer les contenus traitant de sujets qui déplaisent aux plateformes : sexe, drogue et politique. En 2023, l’association américaine Human Rights Watch montrait par exemple que les publications pro-palestiniennes étaient systématiquement censurées par le groupe Meta propriétaire de Facebook et Instagram. Pour passer outre la censure, choisir ses mots est important.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

En replay dans Substack pour les abonnés dès le vendredi soir.

Ce texte long format est une édition spéciale mensuelle du Pavé numérique, réservée aux abonnés payants.